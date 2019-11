La nuova Roma di Rudi Garcia

Si è chiusa la finestra di calciomercato estivo, due mesi intensi che hanno tolto, ma anche dato molto al campionato di Serie A. La Roma è cambiata molto (ancora una volta), facendo partire alcuni dei suoi pezzi pregiati a cifre che definire da capogiro sembra riduttivo, ma anche acquistando tanto e bene, puntellando qua e là una rosa piena di talento che forse deficitava tanto di esperienza quanto di sacrificio e determinazione.

Facciamo dunque il bilancio del calciomercato giallorosso reparto per reparto.



PORTIERI

Dopo la fiducia datagli dalla società per due anni consecutivi, Maarten Stekelemburg è stato ceduto in Premier League dove indosserà la maglia del Fulham così come Goicoechea, non riscattato e tornato al Danubio. La Roma punta tutto sull'esperienza del "pirata" Morgan De Sanctis, ex Napoli, a Roma per trovare nuovi stimoli e nel frattempo si cautela per il futuro ingaggiando anche il giovane Skorupski, polacco classe '91. Completa il reparto Bogdan Lobont.



DIFESA

Il primo nuovo nome è quello di Benatia, acquistato dall'Udinese e chiamato a sostituire il baby-fenomeno Marquinhos ceduto al Paris Saint Germain per una cifra che, compresi i bonus, si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Altro colpo in prospettiva porta il nome di Tin Jedvaj, talento classe '95 preso dalla Dinamo Zagabria, ma il nome che forse sovrasta gli altri è quello di Douglas Maicon che, dopo 2 anni di Premier tra infotuni e panchine, cerca riscatto tornando in Italia, soprattutto in vista dei prossimi mondiali in Brasile. Non riconfermato Piris, non riscattato e tornato alla casa base.

CENTROCAMPO

Con la decisa permanenza di De Rossi e Pjanic, il centrocampo a tre di Rudi Garcia, sfumati Paulinho prima e Nainggolan poi, è completato dall'arrivo di Kevin Strootman, forte mancino strappato al Psv e soprattutto alla concorrenza di grandi club europei come lo United.



ATTACCO

Il reparto che forse ha subito più cambiamenti data la partenza di Osvaldo, già ex Roma da mesi, e la cessione di Erik Lamela al Tottenham, rimpianto più grande dei tifosi romanisti. In entrata Gervinho dall'Arsenal, voluto soprattutto dal tecnico, Adem Ljajic, talento cristallino in forza alla Fiorentina nella passata stagione e il rientrante Borriello.

Ancora una volta la Roma si rivoluziona, dall'addio del Direttore Generale Baldini al nuovo allenatore Rudi Garcia, dalle cessioni di giovani talenti all'acquisto di giocatori d'esperienza e carisma. Una nuova Roma nelle mani di un nuovo tecnico e soprattutto ancora una volta nelle mani di quell'eterno ragazzino di 37 anni capace di far scaldare sempre di più i cuori dei tifosi giallorossi. La partenza è stata ottima, 5 gol fatti, nessuno incassato, 6 punti e un'idea di gioco più che chiara.