Italia - Bulgaria in diretta

22:41 - É finita a Palermo e l'Italia deve ringraziare Buffon per tre parate incredibili, una in particolare su Popov. Preziosisimo il gol di Gilardino, che raggiunge Bettega e regala agli azzurri mezzo Mondiale. Prandelli: "Fisicamente non siamo al meglio ma abbiamo fatto anche belle cose. Gigi ha salvato il risultato". Buona prova di Insigne, in campo dal primo minuto, e di Candreva, autore dell'assist al Gila. Buffon migliore in campo, difesa non al top con Chiellini e Bonucci in difficoltá in alcune occasioni. Martedí si gica con la Rep.Ceca a Torino, una vittoria darebbe la qualificazione matematica. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima diretta su VAVEL

SFIORA IL PAREGGIO LA BULGARIA CON POPOV E FINISCE QUI! L'ITALIA VINCE UNA PARTITA FONDAMENTALE, DECISIVO BUFFON

90'+3 - Sale anche il portiere per l'assalto finale su calcio d'angolo, ultimo minuto

90'+2 - Bella palla di Pirlo per Giaccherini che se ne va sulla sinistra ma non riesce a saltare l'uomo

89' - Bonucci salva tutto sull'incursione sulla destra, Chiellini di nuovo saltato, manca poco al 90'. Quattro minuti di recupero

85' - Sofferenza in questi minuti finali per l'Italia, tutte e due le squadre sono stanche, bisogna tenere palla

78' - Popov fa tutto da solo e guadagna un angolo, bravo Chiellini a murare questa volta. Gadzhev con l'esterno destro, palla sul fondo. Sta per arrivare il terzo cambio, Abate ha problemi e chiede il cambio. Entrerá Maggio

77' - Attacca ancora la Bulgaria sulla destra, oggi Chiellini non ha giocato la sua miglior partita. Ci prova Candreva al volo, palla difficilissima e fuori

77' - Dentro un altro attaccante per la Bulgaria, Delev. Esce Dyakov ed é la mossa del tutto per tutto

74' - GILARDINO VICINISSIMO AL 2-0 DOPO UNA PAPERA DEL PORTIERE! Non si è capito col difensore e Gilardino ha rubato palla, il tiro è respinto dallo stesso difensore a un metro dalla porta

72' - Prandelli teso in questo finale, sarebbero tre punti importantissimi ma arrivare alla fine con un solo gol di vantaggio é rischioso

PUNIZIONE DI PIRLO E VOLA MIHAYLOV IN CORNER!

69' - Pericoloso l'angolo di Pirlo ma la difesa spazza e si torna indietro fino a Buffon. Si scalda Florenzi

68' - Davvero incredibili due parate di Buffon, in forma strepitosa alla presenza n.135 in Nazionale. Chiellini guadagna un angolo

65' - Venti minuti nel secondo tempo, Italia avanti con il gol di Gilardino ma stiamo soffrendo in questi minuti

OCCASIONE BULGARIA E PALLA FUORI! Serie di angoli della Bulgaria, l'Italia soffre e Buffon é stato decisivo due volte

61' - ANCORA BUFFON CI SALVA! ALTRA BELLA PARATA. L'Italia sta soffrendo mentre entra Astori e Chiellini va a sinistra

60' - Non ce la fa Antonelli, entrerá Astori con la Bulgaria che attacca e Motta che mette in angolo per un pelo

59' - Sta per entrare Giaccherini mentre la Bulgaria guadagna un angolo. Uscirá Insigne. C'è anche Antonelli a terra dopo una scivolata, esce dal campo per adesso

55' - Anche Antonelli sta giocando bene e per poco non trova De Rossi in mezzo all'area. Entra Iliev per i bulgari e fuori Manolev

52' - Ancora Insigne su passaggio di Pirlo, ottima partita della punta finora, ha giustificato il suo impiego dall'inizio andando piú volte al tiro

50' - Insigne ci prova col destro, palla sopra la traversa di poco. Sono 28.000 i paganti al Barbera, ottimo pubblico

47' - Sulla spaccata ravvicinata riesce a respingere sulla linea, Bulgaria pericolosa e applausi per Buffon

PARATONA DI BUFFON SU UN GOL FATTO!

21:48 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO A PALERMO, CON L'ITALIA AVANTI 1-0, GOL DI GILARDINO

21:40 - Intervallo al Barbera di Palermo, Abete ricorda l'importanza di qualificarci e non si sbilancia sulla permanenza di Prandelli. É stata un'Italia discreta nel primo tempo, un paio di conclusioni di Insigne e con questo gol Gilardino ha raggiunto Bettega nella classifica dei goleador della nazionale ed é a una rete da Paolo Rossi

21:33 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, ITALIA IN VANTAGGIO CON GOL DI GILARDINO su assist di Candreva, tra i migliori negli azzurri. La Bulgaria ci ha provato nel primo quarto d'ora impegnando anche Buffon ma l'Italia è venuta fuori nel finale di tempo

44' - Pirlo cerca De Rossi con la punizione, il romanista non ci arriva di testa per poco, era liberissimo

43' - Italia in vantaggio e sarebbe importante andare negli spogliatoi sull'1-0. I bulgari hanno sentito il colpo

40' - Gol importante di Gilardino, che ha segnato con un colpo di testa ravvicinato su perfetto assist di Candreva

39' - E SFIORA SUBITO DOPO IL RADDOPPIO L'ITALIA MA IL PORTIERE PARA SU ANTONELLI!

36' - GOOOL DI GILARDINO! ITALIA IN VANTAGGIO!

35' - Candreva e Insigne cercano di inventarsi qualcosa ma la Bulgaria é molto chiusa

32' - Bel palleggio di Candreva, guadagna una punizione dal limite sulla destra, c'è Pirlo ma Bonucci non arriva sul suo cross

30' - Insigne per Candreva in area, bella palla ma un po' lunga; l'Italia sta attaccando di piú in questi minuti

28' - 53 a 47 le percentuali di possesso palla per l'Italia, ma l'occasione migliore ce l'ha avuta Tonev con un tiro centrale e Buffon costretto alla parata in due tempi

26' - INISIGNE DA LONTANO, IL PORTIERE IN ANGOLO! Conclusione fortissima sul primo palo

CI PROVA DE ROSSI! Palla sul fondo ma non di molto

24' - "Devi puntare l'uomo" dice Prandelli a Insigne. Il centrocampo azzurro prova a toccare per muovere un po' la difesa, Bulgaria agguerrita

21' - Insigne mette dentro una bella palla, la difesa bulgara salva in calcio d'angolo

20' - BUFFON IN DUE TEMPI SU TONEV! Attenzione, per fortuna il tiro era centrale

19' - Manolev cerca la conclusione, fu lui a segnare l'1-0 a Sofia con un tiro dalla distanza ma questa volta gli esce. Poi un duro fallo su Pirlo, alla conclusione poco dopo, palla alta

17' - Visto il risultato della Rep.Ceca, 1-2 in casa contro l'Armenia, alla Bulgaria va benissimo anche un pareggio

15' - Pirlo marcato a uomo, l'Italia fatica ad attivare l'attacco e i bulgari spesso rubano palla. Partita fiacca finora

11' - Grande occasione per Gilardino, lo cercano nello spazio ed è stato suo l'unico tiro in porta finora. Prandelli dá istruzioni a Insigne

9' - Problema a una mano per Pirlo, un pestone involontario ma puó continuare. L'Italia non pressa molto e cerca di velocizzare la manovra

5' - Buona Italia in questo inizio, il pubblico spinge ma sempre 0-0 dopo 5 minuti

3' - Per 9/11 la Bulgaria schiera la stessa formazione che pareggió a Sofia contro gli azzurri: per l'Italia solo quattro elementi: Buffon, Bonucci, Pirlo e De Rossi

COMINCIA LA PARTITA e Gilardino ha subito una buona palla ma il tiro è centrale, para il portiere

20:47 - Squadre pronte e tra pochissimo si comincia a Palermo

20:39 - La Bulgaria risponde con Mihaylov, Manolev, Bodurov, Ivanov, V.Minev, Tonev, Milanov,Gadzhev, Dyakov, Gargorov e Popov

20:33 - Meno di un quarto d'ora all'inizio del match tra Italia e Bulgaria, diamo un'occhiata alle formazioni ufficiali. L'Italia schiera Buffon, Abate, Bonucci, Chiellini, Antonelli, Pirlo, De Rossi, Thiago Motta, Candreva, Giaccherini e Gilardino.

Altri risultati finali delle partite del pomeriggio: Kazakhistan - Isole Far Oer 2-1; Vittoria per 4-1 della Russia di Capello sul Lussemburgo

20:20 - L'Italia di Prandelli ha raccolto quattro vittorie e due pareggi in questo gruppo ed é prima con 14 punti seguita dalla Bulgaria a 10 e dalla Rep.Ceca a 9. I cechi hanno perso clamorosamente in casa con l'Armenia, la partita è finita pochi minuti fa. 1-2 e buona notizia per l'Italia, mentre è un duro colpo alle speranze della Rep.Ceca di qualificarsi.

20:11 - Nell'andata di questo girone, a Sofia, finí 2-2 e a tratti l'Italia fu in difficoltá

20:00 - Italia e Bulgaria si sono affrontate cinque volte negli ultimi venti anni e la partita piú importante è stata sicuramente quella del Mondiale di USA'94, quando i bulgari trascinati da Stoichkov arrivarono fino alla semifinale prima di scontrarsi con la grande forma di Roberto Baggio.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Bulgaria (inizio 20:45), la prima delle due gare di qualificazione ai Mondiali del 2014. Mancano quattro partite alla fine del girone e quella di stasera è la piú importante, insieme al match di martedí a Torino con la Rep.Ceca. Si gioca a Palermo. Al momento l'Italia è prima nel girone con 14 punti, 4 in piú della Bulgaria. Una vittoria sarebbe dunque un grande passo avanti per Prandelli e i suoi ragazzi.

In questi giorni si è parlato molto del ct e del suo addio al termine dei prossimi mondiali, una decisione che secondo molti Prandelli avrebbe giá preso e che potrebbe anche comunicare ufficialmente nel breve periodo. Si sono fatti giá i nomi di possibili successori (Mancini, Zaccheroni, Allegri) ma al momento tocca pensare a battere la Bulgaria e poi affrontare al meglio anche la gara di martedí con la Rep.Ceca, terza nel girone con 9 punti. Due vittorie degli azzurri darebbero la qualificazione matematica a Brasile 2014.

Nella conferenza stampa della vigilia Prandelli ha detto di non avere ancora deciso: "Quando lo faró comunicheró la mia scelta insieme alla federazione, ma ora bisogna pensare a giocare e vincere queste due partite".

In questi giorni hanno parlato anche Buffon e Giaccherini, tra gli altri. Il portiere della Juve raggiungerá quota 136 presenze con queste due gare, affiancando Cannavaro come record-man della nazionale: “Sará davvero una grande emozione. Sono 16 anni che rappresento il mio Paese, ed è dal 1998 che sono titolare. Quindi sento molto la responsabilità di rappresentare la nazione”. Gli hanno chiesto anche se abbia mai pensato di lasciare l’azzurro come fecero a suo tempo Nesta e Totti: “Loro giocano in ruoli diversi e avevano subito gravi infortuni. Nel momento in cui hanno lasciato la loro scelta era logica. Ma non saró io a dire basta con l’Italia”.

Prandelli deve fare a meno di Balotelli, Montolivo e Osvaldo squalificati e giocherá con una sola punta, Gilardino, supportato da un centrocampo con Giaccherini, Thiago Motta (al rientro in nazionale) Pirlo, De Rossi e uno tra Candreva e Verratti.

La Bulgaria coltiva ancora speranze di qualificazione e il secondo posto la porterebbe a giocare uno spareggio. A Sofia finí 2-2, dunque meglio stare attenti. I bookmakers tuttavia danno l'Italia nettamente favorita, con una quota intorno all'1.33; l'X é dato in media a 4.5 e la vittoria degli ospiti tra il 9 e il 9.5.

Quasi venti anni fa, nel Mondiale di Usa '94, la Bulgaria guidata da Stoichkov arrivó fino alla semifinale, fermata proprio dall'Italia di Baggio, autore in quel match di una doppietta. Da allora Italia e Bulgaria si sono incontrate altre quattro volte, con un bilancio di due vittorie per gli azzurri e due pareggi.

I precedenti

07/09/2012 Bulgaria - Italia 2 - 2

09/09/2012 Italia - Bulgaria 2 - 0

11/10/2008 Bulgaria - Italia 0 - 0

22/06/2004 Italia - Bulgaria 2 - 1

13/07/1994 Bulgaria - Italia 1 - 2