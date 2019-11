Juventini in Nazionale, prestazioni super di Buffon, Lichtsteiner e Vidal

Anche se non indossano la casacca della loro squadra i tifosi bianconeri possono compiacersi delle prestazioni dei propri beniamini, in giro per il mondo con le rispettive Nazionali. Gli italiani chiamati da Prandelli, impegnati ieri contro la Bulgaria in una partita di qualificazione ai Mondiali 2014, sono Buffon, Barzagli (poi rimandato a casa e sostituito da Ogbonna), Pirlo, Bonucci e Chiellini. L’Italia ha vinto 1-0 una sofferta partita, grazie al gol di Gilardino (che il bianconero lo ha sfiorato negli ultimi giorni di mercato) e ad alcune parate decisive di Buffon, pubblicamente ringraziato dal selezionatore a fine incontro. Prestazioni ordinate e senza squilli per Pirlo e Chiellini, mentre Bonucci è risultato uno dei migliori del pacchetto difensivo, grazie ad alcuni puntuali interventi risolutivi.

Prestazione di alto livello per Lichtsteiner, che nella partita che la sua Svizzera ha dovuto affrontare contro l’Islanda è andato in gol per ben due volte e ha confermato l'attuale splendido stato di forma, nonostante non sia stato sufficiente a impedire che la sua squadra pareggiasse 4-4. Un’altra gradita conferma arriva dal Cile, dove Arturo Vidal non smette di segnare e anche con la sua Nazionale è andato in gol nel 3-0 che avvicina i cileni ai prossimi Mondiali. Prestazione maiuscola quella di Vidal, che ha mandato in visibilio il pubblico presente, ma anche l’altro cileno bianconero, Mauricio Isla, è stato protagonista di un’ottima partita sull’out di destra. Un altro bianconero protagonista in Sudamerica è Martin Caceres, titolare nella vittoria per 2-1 del suo Uruguay contro il Perù. Per chiudere le buone prestazioni degli juventini da evidenziare il gol messo a segno da Asamoah, rivelatosi poi fondamentale per la vittoria per 2-1 ottenuta dal suo Ghana contro lo Zambia.

A fronte di tutte queste buone notizie registriamo, purtroppo, l’infortunio occorso a Vucinic durante il match fra il Montenegro e la Polonia, terminato 1-1. L’attaccante è uscito in barella al 36’ dopo un duro intervento del granata Glik, ma le sue condizioni, per quanto ancora da valutare in modo approfondito, non sembrano metterne in dubbio l’utilizzo per la partita contro l’Inter. Fra in convocati bianconeri delle varie Nazionali figura anche Pogba, neppure in panchina nella partita che la Francia ha pareggiato 0-0 contro la Georgia.