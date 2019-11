Serie A, quote e pronostici del week-end

Torna la Serie A e l’attenzione è puntata innanzitutto sugli anticipi del sabato che vedono impegnate Juve, Milan e Napoli, in campo martedí e mercoledì per il primo turno di Champions League. Sabato alle 18:00 si gioca Inter – Juve, il primo scontro diretto di questo campionato, mentre alle 20:45 il Napoli ospita l’Atalanta e il Milan gioca a Torino coi granata.

INTER – JUVENTUS (sabato, 18:00)

I bookmakers danno la Juve favorita con certo margine, forse un po’ troppo considerando che si gioca a S.Siro. La vittoria dei bianconeri è data a 2.1 da Betfair, che paga 3.25 il pareggio e 3.6 una vittoria dell’Inter. Classica partita da tripla con il vecchio totocalcio. L’X sembra una buona soluzione in questi casi, ma fare un pronostico è davvero difficile visto che siamo solo a inizio campionato e non si conoscono le reali potenzialitá della nuova Inter di Mazzarri.

Si parla molto in casa Juve del partner d’attacco di Tevez: Quagliarella e Giovinco sembrano in pole position, ma non è detto che Conte non provi la carta Llorente. Nell’Inter si invoca il ritorno di Milito dopo molti mesi di assenza, ma è difficile che Mazzarri lo schieri dall’inizio.

Molto alta la quota dell’under 1,5 (3.6), mentre queste sono le quote dei risultati esatti:

0-0 a 11; 0-1 a 8; 0-2 a 10; 0-3 a 21; 1-0 a 10, 1-1 a 7; 1-2 a 9; 2-0 a 17; 2-1 a 12; 2-2 a 15.

NAPOLI – ATALANTA (sabato, 20:45)

A Napoli si sogna una grande stagione e ogni partita casalinga è un’occasione per far sentire alla squadra l’appoggio del pubblico e le aspettative nate dalla grande campagna acquisti di De Laurentiis. Tutti disponibili gli azzurri, e i nazionali sono tutti tornati dopo buone prestazioni. Nell’Atalanta Colantuono fa pretattica e cerca di tenere nascosta la formazione che giocherá sabato; sicuramente userá la difesa a tre con il dubbio Yepes, l’ultimo a rientrare alla base dopo un lungo viaggio.

Il segno 1 paga 1.33, il pareggio 4.75 e la vittoria dei bergamaschi è data a 10. Napoli favorito ma la quota bassa invita a stare lontani o provare un’exploit con l’X o con l’1-1, pagato 9.5 volte la posta. Il risultato piú probabile è il 2-0, pagato 6.5.

TORINO – MILAN (sabato, 20:45)

Il Milan cerca punti fuori casa dopo la sconfitta all’esordio a Verona. Grande attesa per Kaká, probabilmente in campo dal primo minuto. “Kaká ci porterà sicurezza e aiuterá gli attaccanti” ha detto Mexes a Milan Channel. “È un giocatore straordinario, siamo tutti contenti di averlo qui e giocare con lui è una soddisfazione” ha aggiunto Poli, uno dei migliori in questo inizio di stagione tra i rossoneri. Poli potrebbe giocare da terzino viste le assenze di Bonera, De Sciglio e Abate: “Ho giá giocato in quel ruolo negli USA, nessun problema”. Nel Toro ci sará Cerci, che rientra dopo l’infortuno muscolare e la convocazione in nazionale. Lui e Immobile saranno la coppia d’attacco. Ventura ha tutti gli uomini disponibili e cercherá il colpaccio del sabato sera.

Milan ovviamente favorito e la vittoria dei rossoneri è data a 1.77, una buona quota. Pareggio a 3.5 e vittoria granata a 4.75. Per il risultato esatto la quota piú bassa è lo 0-2, pagato 8 volte la posta, mentre lo 0-3 è dato a 13. L’1-0 del Toro è dato a 12, il pareggio per 1-1 a 9.

FIORENTINA – CAGLIARI (domenica, 12:30)

Turno casalingo sulla carta favorevole per la Fiorentina, a punteggio pieno dopo due gare. In dubbio capitan Pasqual, che ha rimediato una gomitata in allenamento e sette punti di sutura. Dovrebbero esserci Rossi, Pizarro e Savic, mentre si valuteranno le condizioni di Vargas e Cuadrado, di rientro dal Sudamerica. Presentato l’ultimo acquisto, l’uruguagio Matias Vecino: “Mi impegneró aspettando la mia occasione, non sono qui di passaggio” le prime parole del centrocampista. Il Cagliari si è allenato a porte chiuse, rientrati senza problemi i nazionali Ekdal e Astori: missione proibitiva per i sardi contro una delle squadre piú interessanti della Serie A.

I bookmakers non hanno dubbi e danno la Fiorentina favoritissima a 1.4, col pareggio in area 4.5 e la vittoria del Cagliari pagata 8 volte la posta. Lo 0-0 è dato a 15, ottima anche la quota del 2-2 (21).

VERONA – SASSUOLO (domenica, 15:00)

Derby tra neopromosse al Bentegodi, che ha ancora negli occhi la doppietta di Toni al Milan nella prima giornata. L’attaccante peró è in dubbio per un’infiammazione al tendine della caviglia. Mancherá sicuramente Albertazzi. Nel Sassuolo diverse assenze: mancheranno Marrone, Gomes, Valeri e Berardi, squalificato.

Pronostico favorevole ai padroni di casa, ma senza esagerare: il segno 1 è dato a 2.1, pareggio a 3.25 e vittoria degli ospiti a 3.6 volte la posta. Tra i risultati esatti i piú probabili sono 1-0 e 1-1 (entrambi dati a 6.5) e lo 0-0, dato a 8: ci si puó fare un pensierino.

LAZIO – CHIEVO (domenica, 15:00)

Turno casalingo non facile per la Lazio, che recupera definitivamente Konko e Floccari. Il Chievo è sempre un avversario da rispettare, e un risultato negativo potrebbe aumentare il malumore dei tifosi biancocelesti. Klose torna col morale alto dopo aver raggiunto il mitico Gerd Muller nel computo dei gol in nazionale. Il Chievo ritrova Sannino, scaduta la squalifica di 13 mesi per il calcioscommesse. Si punta molto su Thereau, cui è stato offerto in questi giorni un prolungamento del contratto.

Lazio favorita a 1.65, pareggio a 3.5 e vittoria del Chievo a 6. I veronesi potrebbero essere la sorpresa della gornata ed uscire con almeno un punto dall’Olimpico. Lo 0-1 è dato a 13, quota bassa per l’1-0 (6) e l’1-1 (7).

LIVORNO – CATANIA (domenica, 15:00)

Una delle partite piú difficili da pronosticare di questa terza giornata. Nel Livorno mancherà Borja, in Colombia per sistemare i problemi burocratici e in attesa del transfer. Amaranto in emergenza e senza attaccanti di ruolo in panchina, con Emeghara e Paulinho punte titolari nel 3-5-2. Il Catania è ancora a zero punti, l’ambiente si aspetta una reazione: “Andiamo a Livorno sereni, ci faremo valere” ha detto Bonanno, responsabile dell’area tecnica. In dubbio Izco, che sta cercando di riprendersi dall’infortunio subito contro l’Inter.

Quote molto equilibrate e leggero vantaggio per i padroni di casa, dati a 2.55; pareggio a 3.1 e vittoria del Catania pagata 2.9. Interessante lo 0-0 a 9.5.

UDINESE – BOLOGNA (domenica, 15:00)

Non é stato un grande avvio di stagione per l’Udinese di Guidolin, subito fuori dall’Europa. Nel match contro il Bologna mancheranno Pinzi e Heurtauxe, mentre in difesa dovrebbe rientrare Domizzi, uno dei veterani di questa squadra. Si è allenato a parte Basta, ma ci sará. Buona prestazione in nazionale del polacco Zielinski (doppietta). In forse Muriel, di rientro dalla Colombia. Nel Bologna rientra in gruppo Acquafresca, ma davanti giocheranno probabilmente Moscardelli e Bianchi supportati da Diamanti.

La vittoria dell’Udinese è pagata 1.77, una buona quota. Pareggio a 3.5 e vittoria del Bologna pagata 4.75.

SAMPDORIA – GENOA (domenica, 20:45)

Big match della domenica, a Marassi ci si gioca l’onore cittadino giá alla terza giornata. In una settimana molto importante per entrambe, la Sampdoria ha aumentato le sedute di allenamento: tutti a disposizione di Delio Rossi, che schiererà un 3-5-2 con Eder e Gabbiadini davanti. Il Genoa si è allenato a porte chiuse mercoledì davanti a Preziosi, giovedí amichevole con la Primavera davanti ai tifosi. Kucka è in ballottaggio con Matuzalem e Calaió si gioca il posto con Stoian per affiancare Gilardino davanti.

Di solito il derby di Genova non regala molti gol ed è sempre una partita molto tesa. I bookmakers danno la Samp favorita a 2.4, con pareggio e vittoria Genoa entrambe quotate a 3.1. Probabile che ci siano pochi gol, pronostico molto difficile.

PARMA – ROMA (lunedì, 20:45)

Un altro match molto equilibrato chiuderá la giornata di serie A lunedì sera. La Roma ha vinto le prime due partite e l’ambiente è gasato dopo l'esibizione casalinga col Verona dall’imminente rinnovo di Totti e dal buon inizio del tecnico Garcia. Molti tifosi romanisti attesi in Emilia. Ancora fuori Mattia Destro: “Devo pensare a lavorare senza fretta di rientrare: non abbiamo fissato una data, ma siamo ottimisti e spero di superare presto questo problema al ginocchio”.

Il Parma non potrá contare su diversi elementi: Paletta è in Sudamerica per la nascita del figlio, anche Gargano non ci sará. Davanti Cassano e Amauri. Dubbi anche sul modulo che sceglierá Donadoni; con un solo punto in classifica una sconfitta sarebbe dolorosa.

Roma favorita dai bookmakers con un’ottima quota, 2.4; se ccredete nei giallorossi è assolutamente da prendere. Pareggio a 3.25 e vittoria del Parma data a 3. Il risultato piú probabile per gli scommettitori è peró l’1-1, quotato a 7.

Fonte Betfair.it