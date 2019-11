Pareggio a San Siro, botta e risposta Icardi-Vidal

Un pareggio sostanzialmente giusto e un punto che fa bene a entrambe. Inter e Juventus pareggiano 1-1 dando prova in alcuni sprazzi di buon gioco, con la formazione nerazzurra completamente ritrovata dallo scorso anno e una Juventus che si conferma squadra di grande qualità, ma soprattutto di carattere. Nei primi minuti sono i bianconeri a fare la partita, ma la prima occasione è di marca interista, con Buffon che salva sul bel tiro al volo di Nagatomo all'11'. Giro di ammonizioni poco dopo: prima Campagnaro per un fallo duro su Tevez e poi Lichtsteiner per fallo reiterato su Alvarez. Al 19' la Juve chiede un rigore per un netto fallo di Taider che stende in area Vidal, ma l'assistente segnala a Orsato un presunto fallo di mano del cileno.

Al 31' va vicino al gol Pogba, servito perfettamente da Pirlo, ma il suo tiro sotto porta è molto sporco e Handanovic blocca senza problemi. Un minuto dopo Lichsteiner già ammonito compie un altro fallo, forse più evidente del primo, ma Orsato lo grazia. Al 37' Palacio mette paura alla difesa bianconera, mettendo un bolide teso in area, ma Lichtsteiner si rifugia in calcio d'angolo. Sul finire di tempo, al 43', Pirlo perde palla, contropiede dell'Inter chiuso da una conclusione di Taider da lontano, Buffon respinge.

Nella ripresa la prima occasione è ancora dell'Inter: al 52' con un colpo di testa di Palacio da posizione centrale, ben bloccato da Buffon. Al 58' Tevez serve in area Vidal che da posizione ravvicinata ma defilata non trova la porta. Bisogna aspettare il 73' per un'altra emozione vera, ed è quella del gol, per il vantaggio dell'Inter, che porta la firma di Mauro Icardi, bestia nera della Juventus (lo scorso anno firmò una doppietta a Torino con la maglia della Sampdoria). La marcatura dell'argentino arriva grazie a una palla persa di Chiellini ad opera di Alvarez, il quale serve in profondità in area l'attaccante nerazzurro, che batte l'incolpevole Buffon. La gioia nerazzurra si consuma in due minuti, perchè al 75' arriva il pareggio bianconero con il solito Vidal: Asamoah serve al centro dell'area il centrocampista cileno che piazza all'angolino per la rete dell'1-1 definitivo.

Sull'onda dell'entusiasmo ci prova poi Pogba da lontano al 78', con Handanovic attento, ma l'ultima grande occasione, sempre per la Juve, se la divora Isla al 88': Vidal colpisce di testa al centro dell'area, Handanovic respinge corto, arriva Isla che sottomisura svirgola non inquadrando la porta. E' l'ultimo brivido di una bella gara, più intensa nel secondo tempo, con una prima parte di partita utilizzata come fase di studio da entrambe le squadre. Un buon pareggio per bianconeri e nerazzurri, che rimangono appaiati in vetta alla classifica con sette punti, in attesa del Napoli impegnato al San Paolo contro l'Atalanta.