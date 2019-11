Il Napoli latino continua a volare

22:50 - Il Napoli risolve nella ripresa una partita che si stava complicando: Benitez azzecca tutte le mosse, inserendo a partita in corso Hamsik e Callejon che si sono rivelati decisivi. Primo gol al San Paolo per Higuain, mentre Insigne si conferma giocatore di altissimo livello. Per il Napoli la gioia del primo posto in classifica, anche se bisognerà attendere le partite di Fiorentina (impegnata domani a mezzogiorno contro il Cagliari) e Roma (lunedì sera al Tardini di Parma). L'Atalanta ha fatto il massimo, ma deve inchinarsi di fronte a un avversario che quando ha cominciato a giocare non le ha lasciato scampo. Nel prossimo turno il Napoli andrà a San Siro contro il Milan, mentre l'Atalanta riceverà la Fiorentina. Buona notte a tutti e grazie per averci seguito su Vavel! Vi lascio a Maria Grazia De Chiara per il racconto del post-partita.





90+3' - Finisce la partita! Napoli batte Atalanta 2-0: la gara si decide nel secondo tempo con i gol di Higuain e Callejon.

90+1' - Delizioso pallonetto di Callejon, Consigli non si fa sorprendere.

90' - Tre minuti di recupero. Il destino della partita sembra ormai segnato.

89' - Higuain ha cercato il diagonale da posizione defilata, palla a lato. Il Pipita si è svegliato dopo un primo tempo in apnea.

85' - Spazio in questo finale per il giovane croato Radosevic: esce tra gli applausi Dzemaili, autore dell'assist per il 2-0 di Callejon.

83' - Il Napoli potrebbe dilagare. Armero lanciato a rete viene chiuso in extremis in corner.

81' - GOL DEL NAPOLI! Azione partita ancora una volta da Insigne, tocco di Dzemaili a favorire Callejon che inchioda Consigli. I cambi di Benitez sono stati decisivi.

79' - Ultima mossa per Colantuono che manda in campo Livaja al posto di Stendardo. L'Atalanta passa al 4-4-2 per tentare il tutto per tutto.

76' - Higuain potrebbe chiudere i conti, ma Consigli respinge con i piedi e tiene a galla l'Atalanta.

74' - Espulso Cigarini: secondo giallo per l'ex di turno che, nel tentativo di recuperare il pallone, ha colpito Callejon. Si scatena poi un piccolo parapiglia, con ammonizione per Callejon.

71' - GOL DEL NAPOLI! Insigne serve Hamsik in area, assist per l'accorrente Higuain che mira l'angolino basso alla sinistra di Consigli. Alla fine il Napoli è riuscito a sbloccarla.

66' - Altro doppio cambio. Hamsik entra al posto di Pandev, mentre Brivio sostituisce Del Grosso.

61' - Punizione di Baselli che sfiora i pali difesi da Reina.

59' - Primo cambio nel Napoli: Mertens lascia il posto a Callejon. Nell'Atalanta Moralez rileva Bonaventura. Tatticamente non cambia nulla per entrambi gli schieramenti.

58' - Una deviazione di Yepes spiazza Consigli, ma la sfera termina in angolo. Per poco il Napoli non sbloccava su una palla sporca.

55' - Inler ci prova nuovamente da fuori, Consigli controlla in due tempi.

51' - Comincia a premere il Napoli. Cross di Armero, sul secondo palo Insigne calcia alle stelle.

49' - Lancio di Dzemaili per Insigne, sponda su Higuain che controlla e di sinistro mette alto.

47' - Reina vola sul destro a giro di Denis.

46' - Si riparte!

21:53 - Le squadre rientrano in campo, siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

21:40 - Primo tempo positivo dell'Atalanta che sta tenendo testa al Napoli, rischiando soltanto in alcune situazioni isolate. Sono gli azzurri che nella ripresa dovranno fare qualcosa in più: certamente Benitez ha a disposizione in panchina i jolly con cui cambiare le sorti dell'incontro.

21:38 - Denis: "Dobbiamo continuare così e mettere in pratica quello che abbiamo provato in allenamento".

45+1' - Duplice fischio di Rocchi: si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

45' - Un minuto di recupero.

39' - L'Atalanta riesce sempre a ripartire bene. Denis appoggia al limite per Cigarini, palla a lato.

35' - Primo giallo della partita, lo riceve Cigarini che è entrato duro su Insigne.

32' - Inler prova il tiro a scendere dalla distanza, attento Consigli.

28' - Il Napoli comincia ad andare al tiro con continuità: conclusione debole ma angolata di Mesto, Consigli si allunga per mandare in angolo.

27' - Contropiede del Napoli, Pandev arriva alla conclusione: palla fuori di poco.

26' - Baselli si procura una punizione dai 25 metri, la battuta di Cigarini finisce tra le braccia di Reina.

25' - A bordocampo si sta preparando Brivio, probabile che ci sia qualche problema per Del Grosso.

20' - L'Atalanta comincia a mettere il naso fuori dalla sua area. Bonaventura tenta la soluzione dalla distanza, ma imprecisa.

13' -Cross di Insigne per Pandev, conclusione respinta da Consigli.

11' - Azione manovrata dell'Atalanta, con il tiro da fuori di Cigarini che impegna Reina in due tempi.

6 - Raimondi lancia per Denis, conclusione di prima alta ma il Tanque era in fuorigioco.

4' - Punizione da destra di Insigne, Dzemaili anticipa di testa Consigli ma mette fuori.

1' - Rocchi fischia l'inizio!

20:45 - Nessuna delle due squadre indossa la divisa tradizionale: il Napoli gioca con una maglia mimetica marrone, l'Atalanta invece è in gialloblù.

20:40 - Il pari nel primo anticipo tra Inter e Juventus offre al Napoli l'opportunità di andare momentaneamente in testa alla classifica, un motivo in più per fare bene stasera.

20:35 - Sono uscite le formazioni ufficiali. Come ci si attendeva, turn-over nel Napoli: panchina per Maggio, Zuniga, Callejon, Behrami e soprattutto Hamsik. Novità anche nell'Atalanta: Migliaccio, che rientra da un infortunio, parte in panchina e lascia il posto in campo a Baselli.

20:30 - Bonaventura: "Partita difficilissima, ma cercheremo di mettere il Napoli in difficoltà. Dobbiamo migliorare come mentalità per avere più continuità in trasferta".

20:25 - Colantuono: "Anche se il Napoli farà molto turn-over, ci saranno giocatori molto forti. Loro sono partiti bene in campionato, ma noi l'anno scorso abbiamo fatto più punti in trasferta che in casa".

20:00 - Stasera l'Atalanta giocherà con una fascia rosa al braccio per ricordare la dottoressa Eleonora Cantamessa, scomparsa nei giorni scorsi investita da un'auto mentre stava prestando soccorso a un ferito, deceduto anche lui.

19:45 - Nell'Atalanta confermata la formazione dei primi incontri, ma con un cambio di modulo: si passa al 3-5-1-1 con Bonaventura che agirà alle spalle di Denis, ruolo che un tempo era stato di Moralez. Atteso il rientro di Migliaccio.

19:30 - Si preannuncia un leggero turn-over nel Napoli in vista del debutto europeo di mercoledì sera contro il Borussia Dortmund. In passato ci sono state alcune difficoltà nel gestire il doppio impegno Serie A - Champions, ma Benitez non ha affatto intenzione di mollare la presa sul campionato.

19:00 - Buonasera a tutti! Grande attesa al San Paolo per l'anticipo della terza giornata di Serie A tra Napoli e Atalanta. Una classica del calcio italiano che mette di fronte non soltanto due zone territoriali diverse della Penisola, ma anche due filosofie opposte. Gli azzurri quest'anno vogliono puntare davvero in alto e in effetti hanno cominciato bene, vincendo i primi due incontri contro Bologna e Chievo. L'Atalanta invece ha ottenuto la vittoria solamente contro il Torino, mentre all'esordio ha perso a Trieste contro il Cagliari: la squadra di Colantuono non ha però ancora convinto, proverà a farlo stasera in una sfida che sarà comunque molto ardua.