Inter-Juventus 1-1, rivivi la diretta e guarda i gol

Per questo pomeriggio è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per la compagnia e vi augurano una buona serata.

Restano imbattute dopo novanta minuti di battaglia Inter e Juventus. Salgono entrambe a sette punti, in testa alla classifica, in attesa degli altri incontri della terza giornata. Un primo tempo giocato dalla Juve, ma con l'Inter pericolosa. La ripresa si infiamma dopo il lampo di Icardi. Pareggia Vidal, sfiora il vantaggio Tevez. Nel finale sciupa Isla. Salgono i ritmi e la partita diventa piacevole. Piace la tenuta dei nerazzurri, ottimi Campagnaro e Juan, la capacità di mordere in mediana. Splendido Palacio. La Juve si conferma grande. Squadra di carattere come poche. Impersonata dal guerriero Vidal.



Inter Milan 1-1 Juventus Footyroom.com

90' + 2' - Finisce dopo due minuti di recupero a San Siro. 1-1 tra Inter e Juve.

90' - Altro brivido! Ma nessuno arriva sul pallone messo in mezzo da Vidal!

88' - Che rischi per l'Inter! Vidal poi Isla non trova la porta! Handanovic si salva!

87' - Padoin per Pirlo, mentre Conte si arrabbia con Pogba che ha perso un brutto pallone a metà campo.

85' - Tutti in piedi per Palacio che si fa 40 metri di campo per coprire Nagatomo!

84' - Dopo la sfuriata, la quiete. Squadre più attendiste ora.

80' - Cambiasso si procura un calcio piazzato con intelligenza e permette all'Inter di respirare. Intanto fuori Alvarez e dentro Kovacic.

79' - Pogba col destro, Handanovic la tiene!

76' - Tevez sul fondo! Brividi!

75' - GOOOOOLLLLLLLL! VIDAL! Che carattere la Juve! Che squadra! Bravo Asamoah a metterla in mezzo, splendido Vidal a proteggere e colpire! 1-1 in un amen!

73' - GOOOOOOOOLLLLLL! ICARDI!!!! Esplode San Siro! Appena entrato segna lui! Sempre contro la Juve! Brutta persa di Chiellini, perfetta verticalizzazione di Alvarez e letale Icardi! 1-0!

72' - Quagliarella per Vucinic. Questo il secondo cambio di Conte.

70' - Campagnaro conquista un buon piazzato al limite. Zona Guarin.

68' - Destro innocuo di Taider, che lascia il campo proprio poco dopo la conclusione terminata sul fondo. Al suo posto Icardi. Mazzarri va con le due punte.

66' - Tiro-cross di Guarin! Non arriva nessuno per la deviazione!

63' - Cartellino anche per Ranocchia! Impossibile fermare Pogba! Straripante il francese!

61' - Giallo per Vidal che ferma fallosamente la ripartenza di Cambiasso.

59' - Vidal! Juve vicina al vantaggio! Nagatomo perde il duello fisico con Tevez, che serve il cileno, il cui sinistro termina largo alla sinistra del portiere sloveno.

56' - Pirlo alto dal limite! Si accende il duello Guarin-Pogba! Spettacolo a San Siro.

54' - Si sta svegliando Guarin! Devastante progressione del colombiano!

54' - Palacio di testa, ma troppo lontano dalla porta non riesce a dare la giusta frustata! Sorpresa la Juve nell'occasione.

53' - Destro di Chiellini! Tutto facile per Handanovic.

51' - Bel duello Taider-Bonucci. Angolo per l'Inter, ma nulla di fatto.

49' - Meraviglioso tacco di Vucinic ma Isla non arriva.

48' - Bel movimento di Palacio, ma la palla per Guarin è ben coperta da Buffon.

46' - Non rischia Conte e toglie l'irrequieto Lichtsteiner. In campo Isla, oggetto del desiderio nerazzurro durante il mercato estivo.

Cambierà qualcosa Mazzarri nell'intervallo? Tante le opzioni possibili. In panchina Kovacic, prezioso per aggiungere qualità al centrocampo, e con lui Milito e Icardi, pronti a subentrare qualora fosse necessario maggior peso nel reparto avanzato. Sul fronte bianconero, Conte concederà minuti all'oggetto misteroso Llorente o preferirà puntare sull'usato sicuro Quagliarella?

Primo tempo in sostanziale equilibrio. Maggior possesso palla Juve, ma occasioni più nitide di marca nerazzurra. Nagatomo e Taider ad imppensierire Buffon. Inter bloccata in avvio, poi via via più sciolta col passare dei minuti. Partita che si deciderà in mezzo al campo. Fondamentale la capacità dei padroni di casa di sradicare palloni e ribaltare l'azione. Unico modo per sorprendere la squadra di Conte. Bene Pogba e Vidal in casa Juve, poco Vucinic. Nervoso e a rischio rosso Lichtsteiner. Il tecnico bianconero pronto a cautelarsi con Isla.

45' - Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco.

43' - Buffon su Taider! Alvarez spacca la difesa della Juve e spinge il contropiede servendo il franco-algerino che calcia ma trova Buffon! Cresce l'Inter.

40' - Filtrante di Palacio, ma non può arrivare Cambiasso.

37' - Che giocatore Palacio! Fa fuori Chiellini e mette dentro teso, ma Lichtsteiner salva in angolo!

35' - Brutto errore di Cambiasso! Campagnaro e Jonathan sbrogliano la matassa.

34' - Bellissima giocata di Palacio per Alvarez! Bravo a chiudere Barzagli!

32' - Pogba!! Handanovic salva! Geniale Pirlo per il francese, che sorprende alle spalle Campagnaro, ma calcia male col piattone!

30' - Salgono in cattedra Vidal e Pogba! Che classe il giovane francese! Ne salta quattro con facilità! San Siro rumoreggia sull'ennesimo errore di Guarin.

28' - Per ora vincono le difese. I ventidue in campo molto bloccati. Emerge la paura di sbagliare.

25' - L'assistente assegna la rimessa dal fondo all'Inter dopo l'angolo bianconero, ma in realtà l'ultimo tocco era stato di Ranocchia.

25' - Respinta dalla barriera la punizione di Pirlo. Sarà corner.

24' - Grande giocata di Pogba! Punizione interessante per la Juve. Pronto Pirlo.

22' - Nagatomo da lontano! Fuori misura la conclusione del giapponese.

21' - Riesce a crossare in mezzo a due Jonathan, ma tutto facile per Buffon.

19' - Episodio dubbio in area nerazzurra! Vidal steso da Taider, ma l'assistente di Orsato segnala un fallo di mano del cileno. Il replay non chiarisce.

17' - Ed ecco anche il primo cartellino per gli ospiti. Fallo reiterato di Lichtsteiner su Alvarez ed è giallo.

16' - Primo giallo del match. Campagnaro, in ritardo, colpisce la caviglia di Tevez.

13' - Buffon!!! Che risposta! Inter vicinissima al vantaggio sugli sviluppi del corner! Grande il portierone della Juve su Nagatomo!

12' - Primo corner dell'incontro ed è per l'Inter. Bonucci chiude su Alvarez.

11' - Prova a scuotersi Taider. Non facile l'esordio dal primo minuto per il franco-algerino. Perfetto invece Campagnaro finora.

8' - Juve che fa la partita. Giro palla bianconero, con l'Inter che aspetta compatta, chiudendo tutti i varchi.

6' - Handanovic legge bene il cross di Pogba. Ottimo Tevez in copertura in questo inizio. Sul fronte Inter non ancora nel match Guarin.

4' - Conte richiamato da Orsato! Già nervi a fior di pelle a San Siro.

2' - Subito contropiede Juve! Campagnaro rimonta all'ultimo su Vucinic! Che brivido!

18.02 - Eccoci. Capitani al centro del campo. Ora è veramente tutto pronto.

18.00 - Squadre nel tunnel pronte all'ingresso in campo. Nel riscaldamento un brivido in casa Juve. Qualche problema muscolare per Vidal, ma non dovrebbe essere niente di grave.

17.55 - Molto interessanti intanto le parole del presidente Moratti, che per la prima volta allontana la cessione della società. "Non c'è mai stata la certezza di una cessione". Queste le parole del leader nerazzurro. Che qualcosa stia cambiando?

17.50 - Dieci minuti al fischio d'inizio. Nessuna novità neanche nella Juve di Conte. Recuperano Barzagli e Vucinic, solo panchina per Quagliarella e Ogbonna.

17.42 - Non solo Inter-Juve nel sabato di Serie A. Anticipano anche Milan e Napoli, impegnate la prossima settimana nel primo turno di Champions League. I partenopei di Benitez, a punteggio pieno dopo le vittorie con Bologna e Chievo, aspettano al San Paolo l'Atalanta di Colantuono, prima della super sfida col Borussia di Klopp, mentre i rossoneri preparano l'esordio del figliol prodigo Kakà nella trasferta di Torino. Domenica sera derby della lanterna tra Sampdoria e Genoa, mentre a chiudere il programma sarà il posticipo del Tardini tra Parma e Roma lunedì alle 20.45.

17.30 - Mazzarri sceglie per la prima sfida cardine della stagione la formazione più quadrata possibile, plasmata lungo la settimana di impegni nazionali. Per questo spazio a Taider che ha lavorato alla Pinetina e non a Kovacic, fiaccato dal doppio impegno con la Croazia. Samuel recuperato, ma non al meglio, si accomoda in panchina, come Icardi. Confermato il duo Alvarez-Palacio, che ben si è espresso al Massimino. Corsie presidiate da Nagatomo e Jonathan, ormai nettamente prima scelta con buona pace di Pereira.

17.25 - Dopo mesi in infermeria, dal terribile infortunio occorso in Europa League, contro i romeni del Cluj, si rivede, perlomeno in panchina Diego Milito. L'anti Juve per eccellenza il Principe. Una sua doppietta permise all'Inter, nel miglior momento dell'era Strama, di violare lo Juventus Stadium e di portarsi a una sola lunghezza dalla capolista. Gioia effimera quel 3-1 griffato Milito-Palacio, dopo l'irregolare vantaggio dei padroni di casa, perché da lì iniziò la descensio ad inferos nerazzurra.

17.16 - Sorriso bianconero nell'ultima super sfida di San Siro. Lo scorso anno la Vecchia Signora mise in cassaforte lo scudetto proprio in casa dei rivali storici. Uno splendido gol di Quagliarella indirizzò subito la partita, con l'Inter costretta a inseguire e aggrappata agli strappi del solito Palacio. Proprio un guizzo del Trenza permise ai nerazzurri di impattare momentaneamente il risultato, prima del decisivo 1-2 di Matri, ex bianconero, ora di casa a Milanello. Stramaccioni impostò quella partita con Alvarez a ridosso di Pirlo, col chiaro compito di impedire al leader azzurro una facile impostazione. Idea che potrebbe oggi essere ripresa anche da Mazzarri. Chiudere le fonti di gioco di Conte per alleggerire il lavoro del reparto arretrato.

17.08 - Diamo un'occhiata ai precedenti tra le due squadre. Tra campionato e Coppa Italia ben 110 le sfide fin qui disputate sul prato di Milano. 48 vittorie nerazzurre, 33 pareggi e 29 affermazioni bianconere. Inter a secco da tre sfide. L'ultima affermazione della banda Moratti risale al magico 2010, l'anno di Mourinho e del triplete. Un super gol di Maicon e l'acuto finale di Eto'o a suggellare la supremazia dei padroni di casa.

17.01 - Il giorno di Inter – Juve. Non una partita come le altre. Iuliano, Simoni, i ricordi. Dal '98 in poi amici mai. Da quel contatto, incastonato nella memoria dei tifosi nerazzurri, tra il fenomeno Ronaldo e il difensore bianconero. L'ira di Simoni, allora tecnico nerazzurro, contro Ceccarini, che anni dopo ammetterà l'errore. Da lì al 2002. Il 5 maggio gioia bianconera. L'Inter con il titolo in mano cade all'Olimpico con la Lazio di Poborsky. É la partita del pessimo Gresko e delle lacrime di Ronaldo. Un altro quadriennio e si arriva a Calciopoli. Lo scandalo intercettazioni. Il sistema Moggi e le sim svezzere. Il calcio si scopre malato. Arrivano squalifiche e polemiche. La Juve conosce il purgatorio della B e l'Inter prende il volo dalle ceneri bianconere, con Ibra e Vieira. Prima Mancini, poi soprattutto Mourinho. Moratti corona il sogno di diventare grande nella notte di Madrid. La Champions torna a Milano. Da lì, dalla vetta, capitola l'armata nerazzurra, sommersa da esigenze di bilancio e forse assuefazione. Da lì, rinasce la Juve, con la rabbia di chi si sente ingiustamente defraudato di scudetti e anni di gloria. Arriva Conte e crea la macchina perfetta. Naufraga Stramaccioni, si sceglie Mazzarri. Ora tocca a loro. A Antonio, che vuol il terzo tricolore e perché no l'affermazione europea e a Walter, che dopo aver riportato la festa a Napoli, vuol far innamorare San Siro

17.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Inter – Juve, Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.