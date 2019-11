Pari tra Udinese e Bologna, vince il Verona e il Sassuolo rimane a 0 punti

L'avventura del Sassuolo in Serie A non é iniziata davvero bene e anche dopo la terza giornata la squadra neo-promossa rimane ultima con zero punti. Gli emiliani hanno perso 2-0 al Bentegodi contro un Verona combattivo, che ha dovuto fare e meno di Toni (in tribuna) ma è riuscito comunque a imporre il suo gioco per quasi tutto il match. Al posto dell'ex azzurro ha giocato Cacia.

Il gol del vantaggio è stato segnato da Martinho, uno dei protagonisti della squadra di Mandorlini, con una legnata di sinistro sul primo palo. Il Sassuolo ha cercato il pareggio e ci è andato molto vicino nel finale di partita, con Floro Flores e Acerbi, ma Rafael è stato ancora una volta decisivo, come contro il Milan, e i gialloblu hanno vinto meritatamente. Il raddoppio è arrivato a pochi secondi dal termine con Romulo dopo una bella azione di Jorginho. Non sará facile per nessuno vincere al Bentegodi e domenica prossima il Verona va a Torino contro la Juve.

A Udine è finita 1-1 la sfida tra Udinese e Bologna: i gol sono arrivati nel secondo tempo con i due uomini piú rappresentativi. Diamanti portava avanti gli ospiti al 71' con una splendida punizione e a 5 dalla fine Di Natale pareggiava con un tiro al volo da distanza ravvicinata. Ancora una volta l'Udinese ha sofferto per andare in gol ed è stato salvato dal suo capitano. A parte i gol non é stata una partita molto spettacolare, per il Bologna é un buon punto, l'Udinese sale a quota 5.