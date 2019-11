Samp - Genoa, Marassi é pronto per la partita dell'anno

"Ovunque in cittá si parla solo di questa partita". A parlare è Eder, attaccante della Samp. E non potrebbe essere altrimenti. A Marassi si gioca stasera (20:45) il primo derby dell'anno, e per Genoa e Samp è anche il primo vero esame in questo campionato. Non ci sono scuse né favoriti di fronte a una partita del genere e i tifosi chiedono una sola cosa: la vittoria che possa dare a una delle due l'egemonia cittadina.

Samp - Genoa è uno dei derby piú spettacolari sugli spalti, con le due tifoserie sempre alla ricerca di nuove coreografie e una cittá che tratterrá il respiro per 90 minuti. La classifica dice male ad entrambe (Samp con un punto e rossoblu ancora a secco) e questo non fa che aumentare la tensione.

Sará il primo derby in panchina per Liverani, che ne ha vissuti piú d'uno da giocatore nella Lazio. Il tecnico del Genoa sembra orientato verso un 4-3-2-1 con Gilardino unica punta, anche se gli ultimi allenamenti sono stati a porte chiuse per evitare spifferi. Meno probabile il 4-3-3 che sposterebbe in avanti il nuovo acquisto Fetfatzidis. Il Genoa deve fare a meno di Antonelli, reduce dalla buona prova con la nazionale, Sturaro, Sampirisi e Marchese (squalificati).

Delio Rossi ha molta piú esperienza da tecnico, ma stasera conterá di piú il cuore, la luciditá e magari un po' di fortuna. Anche Rossi come Liverani ha vissuto i derby romani, che nulla hanno da invidiare in termini di intensitá, anzi. E anche Rossi non ha voluto dare molte indicazioni sulla squadra che scenderá in campo. Non ci dovrebbero essere sorprese, con la classica difesa a tre (sempre piú di moda nel nostro campionato) ed Eder e Gabbiadini in attacco. "Sará un derby equilibrato" ha detto Eder in settimana. "La vittoria dello scorso anno é stata molto bella e festeggiare sotto la Sud fu un'emozione incredibile".

Sará il derby n.75, con un bilancio molto equilibrato: 25 successi della Samp, 23 del Grifone e 26 pareggi. L'ultimo finí 3-1 per i blucerchiati nella scorsa stagione, ma la Samp ha vinto solo una delle ultime 13 gare in Serie A. I bookmakers danno favoriti i doriani in zona 2.40, con il pareggio e la vittoria genoana che pagano circa 3 volte la posta.