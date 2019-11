La Juve ricomincia a sognare da Copenaghen

Copenaghen - Outsider? Forse si. Lo dice Conte, lo pensano tutti. Questa Juve, dopo la scorsa Champions, è considerata anche a livello Europeo. In un sondaggio in Spagna, la mettono come quinta pretendente al titolo, dietro alle solite 4: Barca, Real, Bayern e Borussia. L'avventura comincia questa sera in Danimarca, contro il Copenaghen, squadra che si trova nelle retrovie nel suo campionato (7 punti in 8 partite), squadra che comunque non bisogna sottovalutare.

Qui Juve - Proprio perchè Conte non sottovaluta l'impegno di questa sera la Juventus potrebbe essere quella tipo, con soli due cambi rispetto alla partita di sabato contro l'Inter. Turno di riposo per Barzagli (ancora sofferente al tendine) e debutto in champions per Ogbonna, acquistato questa estate dal Torino. In attacco Quagliarella dovrebbe partire titolare al fianco di Tevez, per Vucinic probabile panchina dopo l'opaca prestazione in campionato. Tutto invariato a centrocampo, vista l'assenza di Marchisio che non permette un adeguato turn over, Pirlo, Pogba e Vidal l'asse mediana. Assenti come oramai da prassi, Simone Pepe e Martin Caceres.

Qui Copenaghen - L'allenatore Solbakken tenta l'impresa mettendo tutti i titolari in campo. L'unico dubbio riguarda l'attacco, Santin o Vetokele? Il primo sembra leggermente in vantaggio dopo aver segnato il pareggio nell'ultima di campionato.

Precedenti ed arbitro - Nessun precedente tra le due società, mentre ne esiste uno con l'arbitro croato Bebek. Vittoria per 2-1 all'Amsterdam Arena contro l'Ajax nell'edizione 2010 dell'Europa League.

Quote - Le quote ovviamente sono tutte a favore dei bianconeri: la Snai quota la sua vittoria a 1,35 contro il 9 che premierebbe la vittoria danese. La quota del pareggio è fissata, sempre per Snai, a 4,50 la posta. Ottima invece la quotazione del risultato esatto, il 3-1 fuoricasa della Juventus è bancato 10 volte la posta. Primo marcatore? Solo Tevez o juventini... il primo danese è dato dopo Asamoah, si tratta di Santin a 11.