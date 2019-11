Champions League - Diretta Napoli - Borussia Dortmund, segui il live della partita

Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.





Fischia Proenca, dopo tre minuti di recupero! Vince il Napoli! Al San Paolo cadono i vice- campioni d'Europa! Partita dai mille risvolti. Borussia vicino al vantaggio con Lewandowski, ma subito dopo punito da Higuain. Sembra tutto facile per i padroni di casa, con gli ospiti in dieci per l'espulsione di Weidenfeller. Arriva la gemma di Insigne su punizione ed è 2-0. Zuniga rovina però la festa. Tacco sciagurato, autogol e partita riaperta. Finale teso, al cardiopalma, ma è gioia partenopea. Tre punti pesanti, contro la squadra più forte del girone.

90' + 1' - Fuori Hamsik, dentro Mesto. Poco fa splendido Reina sul piazzato di Reus!

87' - GOOOOLLLLL! A sorpresa accorcia il Borussia! Autogol clamoroso di Zuniga! 2-1! Finale inatteso al San Paolo! Il Borussia, poco prima pericoloso su punizione con Sahin, ci crede!

83' - Pandev! Bravissimo Langerak! Bella giocata di Mertens.

81' - Prima Hoffmann impegna Reina, poi sul ribaltamento di fronte Napoli pericoloso con Callejon, ma imprecisa l'assistenza di Mertens per il talentino ex Real Madrid.

78' - Benitez toglie anche Higuain e concede uno scampolo di partita a Pandev.

76' - Ultimo cambio nel Borussia. Dentro Hoffmann, fuori Mkhitaryan. In precedenza, in occasione del raddoppio, ammonito Insigne.

72' - Higuain! Sul fondo! Intanto dentro Mertens e standing ovation per Insigne.

69' - Aubameyang! Traversa! che carattere il Borussia!

67' - GOOOLLLLLLL! Insigne! Una punizione meravigliosa! Destro a giro pazzesco! La palla bacia la traversa e entra in rete! Langerak non può arrivare! Un fiume in piena il San Paolo! 2-0 Napoli!

63' - Aubameyang benissimo al centro, ma Reus calcia altissimo! Serataccia per il tedesco.

61' - Inler da fuori, ma Langerak c'è! Poi super Insigne, ma Hamsik non è reattivo sul rimpallo!

59' - Mischia incredibile in area ospite! Higuain non trova il tap in! Prova a chiuderla la squadra di Benitez!

56' - Squadre allungate adesso. Il Borussia ci prova con la forza dei nervi. Il Napoli deve stare attento a non perdere palla al limite della propria area.

53' - Il Borussia prova ad affidarsi alla velocità di Aubameyang e alla fisicità di Lewandowski, ma dietro, con un uomo in meno, senza difensori di ruolo, escluso Subotic, inevitabilmente soffre.

49' - Forcing del Napoli! Angoli in serie, Borussia in evidente difficoltà!

Le proteste di Klopp per il ritardo nel rientro in campo di Subotic. In occasione del gol, il centrale, prima costretto a bordocampo per curare la ferita, non è riuscito a occuparsi di Higuain.

Termina la prima frazione di gioco. Finale incredibile! Ospiti in dieci e senza Hummels, costretto a lasciare il campo per infortunio. Un grande Napoli avanti 1-0, grazie al colpo di testa di Higuain. Borussia pericoloso poco prima dell'assolo del pipita con Lewandowski. Bella partita. Assenti però Reus e Mkhitaryan. In ombra le stelle, senza la guida di Klopp, cacciato, come Weidenfeller, servirà un'impresa agli ospiti per ribaltare la partita.

45' - Clamoroso! Rosso a Weidenfeller! Ferma con la mano il pallonnetto di Higuain! Fuori area! Espulsione ineccepibile! Dentro Langerak, fuori Blaszczykowski.

44' - Higuain di testa! Perfetta punizione di Insigne, ma la torsione del pipita termina a lato di poco. Fuori Hummels intanto nel Borussia. Costretto al forfait per infortunio. Dentro Aubameyang. Sbilanciatissimo il Borussia.

39' - Schmelzer sgambetta Higuain a palla già lontana. Giallo anche per lui.

36' - Cartellino anche per Britos costretto a stendere Blaszczykowski, lanciato da un erroraccio di Higuain.

34' - Bruttissima punizione di Reus. Ora deve riordinare le idee il Borussia.

33' - Entra in ritardo Behrami. Primo giallo del match.

29' - GOOOOOLLLLLLLL! Higuain! Il pipita! Palla splendida di Zuniga, con l'ex Madrid che brucia Schmelzer e di testa mette alle spalle di Weidenfeller! Gol bellissimo! Espulso per proteste Klopp! Una bolgia il San Paolo!

26' - Lewandowski!!! Borussia vicinissimo al vantaggio! Splendida azione palla a terra del Borussia, ma Reina salva tutto sul polacco! Sulla respinta Zuniga si oppone alla conclusione volante di Reus! Che brivido!

23' - Finora non pervenuto Reus, uno dei più attesi.

18' - I giganti del Dortmund soffrono la velocità degli scugnizzi di Benitez. Imprendibile Insigne, in palla Higuain. Bella partita adesso.

15' - Cresce il Napoli! Weidenfeller anticipa Higuain! Non benissimo il reparto arretrato del Borussia.

13' - Insigne a giro!! Sul fondo di poco! Bello lo schema da calcio d'angolo dei padroni di casa!

11' - Arriva la prima conclusione verso la porta di Weidenfeller. Il tiro di Inler finisce lontano dai pali.

10' - Napoli che fatica a costruire. Gli ospiti aggrediscono occupando tutti gli spazi. Il Borussia prova a far pesare la maggior abitudine a questo tipo di partite.

6' - Splendido giro palla del Borussia! Come gioca la squadra di Klopp! Test probante per il Napoli.

2' - Subito un rischio per i padroni di casa! Colossale errore di Britos che si addormenta e regala palla a Lewandowski! Recupera poi la difesa partenopea. Bene davanti il Napoli in questo avvio. Grande intensità.

20.44 - Inno della Champions e capitani pronti a stringersi la mano. Ora è veramente tutto pronto. Si parte per una grande serata di calcio. Già pazzesca l'atmosfera qui a Napoli.

20.40 - Cinque minuti al fischio d'inizio al San Paolo. Squadre ormai prossime all'ingresso in campo.

20.35 - Scontro interessante quello tra Napoli e Borussia Dortmund. Entrambe al comando nel proprio campionato, entrambe imbattute. Scontro ad alta quota, ma inedito. Mai di fronte le due compagini fino ad ora. Sia i partenopei che i gialloneri sono tornati da poco alla ribalta nel calcio che conta. Gli approdi di De Laurentiis sotto al Vesuvio e del mago Klopp a Dortmund hanno rilanciato i due team.

20.30 - Questo il resto del programma, per un'altra notte di grande calcio: Chelsea - Basilea, Schalke - Steaua, Marsiglia - Arsenal, Atletico Madrid - Zenit, Austria Vienna - Porto, Barcellona - Ajax.

20.20 - Napoli, ma non solo. tocca anche al diavolo sollevare le sorti dell'Italia pallonara. Il Milan ospita a San Siro il modesto Celtic, privo di Forrest. Rossoneri incerottati. Tante le assenze. Esordio per Birsa alle spalle del duo Matri-Balotelli.

20.10 - Diverse novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Benitez sorprende e lancia dal primo minuto Insigne. Solo panchina per Pandev. Dietro gioca Britos, preferito a Cannavaro. Klopp recupera Blaszczykowski. Aubameyang pronto a subentrare nella ripresa.

20.02 - Benvenuti alla diretta scritta di Napoli – Borussia Dortmund. Comincia dal San Paolo il cammino europeo della squadra di Benitez, impegnata in una sfida ad alta quota contro una delle pretendenti al trono, il Borussia fantasia del mago Klopp.

I gialloneri guardano al recente passato e provano a migliorare la già straordinaria cavalcata dello scorso anno. A un passo dal sogno Reus e compagni, capaci di eliminare il Real di Mourinho in semifinale, ma costretti a inchinarsi alla macchina perfetta di Heynckes. Proprio la sconfitta contro gli arci-nemici ha aumentato la “fame” dei tedeschi pronti all'impresa.

Un Borussia che ha condotto la solita intelligente campagna acquisti. Gotze ha tradito la causa sposando il progetto del ricco Bayern, ma a Dortmund sono arrivati Aubameyang e soprattutto Mkhitaryan, la rivelazione dello Shakthar di Lucescu nella scorsa Champions League. Ha pagato il pugno duro della società con Lewandowski. Il polacco aveva scelto il Bayern, ma la dirigenza ha posto il veto al secondo sgarbo bavarese, col rischio di perdere il giocatore a zero nel 2014, al momento della scadenza del contratto. Battaglia senza esclusione di colpi con il calciatore che ha accusato i dirigenti di non rispettare i patti presi in precedenza. Di obbligarlo in sostanza a restare da separato in casa a Dortmund. Poi la fumata bianca, con rinnovo faraonico, e tutti contenti. Non tutte rose e fiori però per Klopp che deve fronteggiare l'assenza di Piszczek, del lungodegente Hundogan e di Kehl, out per sei settimane.

L'ultima apparizione del Napoli nella massima competizione europea risale a due anni fa. Anche allora, causa una posizione nel ranking non ancora di riguardo, girone di ferro per i partenopei. Manchester City, Villarreal, Bayern Monaco. Riuscì l'impresa agli uomini di Mazzarri, capaci di approdare alla seconda fase, estromettendo i ricchi inglesi e il sottomarino giallo guidato da Giuseppe Rossi. L'avventura terminò poi negli ottavi. A ripensarci, una fitta non del tutto rimarginata. Il Napoli dominò e vinse 3-1 la gara d'andata col Chelsea, poi crollò emotivamente a Stamford Bridge, sconfitto ai supplementari, 4-1 e salutò la Coppa. Iniziò lì la cavalcata di Di Matteo verso l'incredibile successo.

La caccia riparte oggi con Benitez. Lo spagnolo ha portato con sé diversi elementi di caratura internazionale, in grado di aiutare la squadra a compiere l'ultimo passo verso la gloria calcistica. Gente abituata a teatri caldi, a proprio agio sotto pressione. Nata per palcoscenici ingombranti. Higuain ha giocato, vissuto e segnato nel Real, nel Bernabeu teatro di polemiche, pullulante di ego strabordanti. Con lui Callejon e Albiol. Reina a Anfield Road ne ha viste di tutti i colori. Hamsik è cresciuto al San Paolo, ma sembra essere definitivamente entrato nel gota del pallone. Ecco perché rispetto a due anni fa regna l'ottimismo. Aldilà dell'avversario sarà un altro Napoli. Più pronto, soprattutto a livello mentale. La carta in grado di sparigliare il mazzo potrebbe poi uscire dalla panchina. Lo scugnizzo Insigne, capace di infilarsi in mezzo ai giganti Hummels e Subotic. Un napoletano doc pronto a far esplodere i 65.000 del San Paolo.

Nella vigilia della gara hanno parlato anche i due allenatori. Klopp ha confermato i contatti con De Laurentiis, prima dell'approdo a Napoli di Benitez. Il tecnico ha elogiato il lavoro degli uomini mercato “Il Napoli dopo la cessione di Cavani è addirittura più forte, perché ha fatto un ottimo mercato. Lo abbiamo studiato e lo rispettiamo.” Benitez ha invece caricato un ambiente già pronto a esplodere “Siamo fiduciosi, non abbiamo paura di nessuno. E non lo dico con arroganza, ma perché siamo consapevoli della nostra forza. L'azione del Borussia è veloce, come le loro verticalizzazioni. Il ritmo della partita sarà diverso rispetto al campionato, dovremo fare bene la fase difensiva.