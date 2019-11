La Roma nella storia dei derby

A volte ritornano. Roma e Lazio in un nuovo faccia a faccia, il 141^ in campionato, da moltissimi temi e grandissime sfide. La straccittadina ha una storia lunghissima, che conta 174 gare tra le due compagine romane, colorite da molti gol e grandi nomi del calcio italiano ed estero. Tutto iniziò l'8 dicembre 1929. Era l'anno del primo campionato a girone unico e, in questa data, venne disputato il primo derby tra Roma e Lazio, con vittoria dei giallorossi grazie al gol di Rodolfo Volk. Dopo una serie di anni in cui la compagine giallorossa vide dominare molti derby, nel 1932 si vide capitolare per la prima volta per 2 a 1 con il solito Volk a segnare il momentaneo pareggio.

Ma il 1^ novembre 1933 scrisse una nuova pagina di storia: la Roma riprese il dominio della stracittadina, stabilendo quello che è ancora oggi il risultato più largo nella storia del derby romano: 5 a 0. Da qui in poi, la protagonista sarà sempre la lupa: infatti fino al 1938 i giallorossi conquistano 7 vittorie e 4 pareggi.

Facendo un balzo temporale, si arriva tra gli anni 1958 e 1960, quando la Roma stabilì la più lunga serie di vittorie consecutive nei derby: 5 vittorie, "la manita", a cui vanno aggiunte quelle ottenute nelle annate 2009/2010 e 2010/2011. Andando avanti con la storia, troviamo anche un record bizzarro per una stracittadina: tra il 1990 e il 1993 infatti Roma e Lazio conquistarono ben 7 pareggi consecutivi.

Il 10 marzo 2002 la Roma e un certo Vincenzo Montella decidono di entrare ancora nella storia della capitale. Il 5-1 rifilato ai cugini stabilisce il record del massimo numero di gol realizzati da una squadra in trasferta. Quattro dei 5 gol portano il marchio di fabbrica dell'areoplanino, ancora oggi l'unico ad avere segnato una quaterna nel derby romano. Invece nel 2006 Luciano Spalletti, con la complicità di Taddei e Aquilani, chiude la pratica derby con un secco 2 a 0, portando a Roma il record di 11 vittorie consecutive in campionato (superato solo dall'Inter nella stagione successiva).

memoria da riscattare, quella finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio che pesa ancora nella mente dei tifosi giallorossi. Ad oggi Garcia è chiamato a vincere questo derby, non solo per continuare la striscia utile di partite consecutive, ma anche per riscattare una squadra da due anni troppo passiva nei confronti di questo avvenimento. Non solo per l'allenatore francese, ma anche per Gervinho, Ljajic, De Sanctis, Maicon, Benatia e Strootman sarà il primo derby romano.