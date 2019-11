Garcia a testa alta: "Il derby non si gioca, si vince"

C'è un fantasma che aleggia a Trigoria. Un fantasma che la Roma si porta dietro da un giorno ben preciso: il 26 maggio 2013. Ormai questa data è diventata un ritornello, un'arma che i tifosi laziali sfoderano a ogni occasione buona e che difficilmente mai riporranno. In effetti il giorno in cui la parte biancoceleste di Roma si impose nella finale di coppa Italia contro gli odiati cugini rimarrà nella storia. Totti e compagni, però, domenica avranno l'opportunità di scacciare questo spettro ingombrante, di prendersi quella tanto desiderata rivincita e, cosa più importante, di mantenere la testa della classifica. Garcia lo sa. Le sue parole lo dimostrano.

PARTITA SPECIALE - "Non è come le altre". Frase fatta? Non quando si parla del derby della capitale. "Sono molto contento di vivere questa partita, ma il mio carattere sarà lo stesso. Vincere sarà fantastico, ma prima dobbiamo essere tranquilli. E per farlo, in settimana ci siamo anche divertiti". Sarà, ma la Roma giallorossa sta aspettando una vittoria da troppo tempo, tanto che qualcuno prova a buttarla sulla scaramanzia, ricordando i successi del francese nei derby contro il Lens: "Io uomo derby? Lo dite voi, non io. Lens-Lille è un derby diverso, 45 mila persone allo stadio Bollaert ci sono anche lì, ma di sicuro qui sarà differente".

CAPITOLO FORMAZIONE - Pochi i dubbi della vigilia. Gli unici assenti saranno Bradley e Destro, ma ormai Garcia sembra aver scelto i giocatori su cui puntare come dimostrano i pochi cambi fatti negli 11 titolari nelle prime partite di campionato. Un duello fondamentale si giocherà sulla fascia sinistra giallorossa dove agirà Candreva. Garcia confermerà Balzaretti che "sta bene e in questo inizio di stagione mi ha convinto", ma l'apporto in fase di raddoppio di Strootman sarà imprescindibile. Davanti accanto a Totti, fresco di rinnovo, agiranno l'altro romano Florenzi e Ljajic, parso spento a Parma. Panchina per Gervinho.

Ha tutta l'aria, insomma, di essere un crocevia fondamentale questo derby, tanto che a chi ha chiesto cosa accadrebbe in caso di sconfitta, Garcia ha risposto con un secco "meglio vincere".