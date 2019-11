Fiorentina a Bergamo per continuare a stupire

Andare oltre la sensazione di stanchezza per fare risultato: questo l'imperativo di Atalanta e Fiorentina, di fronte oggi al Comunale di Bergamo nella quarta giornata di campionato. Perché quella odierna sarà la prima di tre partite in una settimana, essendoci di mezzo un turno infrasettimanale. Se l'Atalanta può contare su una maggiore freschezza atletica, avendo disputato l'ultimo incontro otto giorni fa a Napoli, la Fiorentina viene invece dall'impegno di giovedì in Europa League. Per i viola inoltre ci sarà un calendario più difficile, con una trasferta a San Siro contro l'Inter giovedì e la partita in casa con il Parma lunedì prossimo. L'Atalanta invece avrà gli emiliani nell'infrasettimanale e l'Udinese al Comunale tra sette giorni.

Stefano Colantuono annuncia in conferenza stampa una possibile novità tattica: Livaja al posto di Bonaventura, con passaggio dal 3-5-1-1 che ha affrontato il Napoli al 3-5-2 con due prime punte. "Per Jack non sarebbe una bocciatura, ma una decisione legata al calendario fitto di impegni: con tre partite in una settimana anche lui ha bisogno di riposare. Voglio dai miei ragazzi una prestazione gagliarda come quella di Napoli, ma senza gli errori di passaggio in attacco che ci hanno impedito di fare risultato". Parole di stima nei confronti dell'avversario, nonostante i viola arrivino a Bergamo con alcune assenze pesanti: "La Fiorentina ha una rosa molto ricca e lo ha dimostrato giovedì in coppa. Giuseppe Rossi è un patrimonio del calcio italiano ed è importante che stia tornando a esprimersi ad alti livelli, però non è lui il solo pericolo nei viola. Sbaglia chi dice che la Fiorentina ha una difesa debole perché, giocando un calcio all'attacco, è normale concedere qualcosa dietro". Senza lo squalificato Cigarini, Colantuono in compenso ritrova Migliaccio e ha intenzione di fare nuovamente affidamento sul giovane talento Baselli.

Vincenzo Montella deve fronteggiare le prime difficoltà di un inizio di stagione decisamente positivo, con 7 punti su 9 conquistati in campionato e la vittoria all'esordio in Europa League contro il Pacos de Ferreira. L'Aeroplanino deve riunciare agli infortunati Cuadrado e Gomez, oltre allo squalificato Pizarro: tre giocatori di primo piano che sarà difficile riuscire a rimpiazzare. Il tecnico dei viola vuole lasciarsi alle spalle il pari-beffa di domenica scorsa contro il Cagliari, con annesse polemiche arbitrali. "Prometto di non protestare più, però gli arbitri devono migliorare. Bergamo è la prima di due trasferte difficili nell'arco di pochi giorni: non cerco alibi per le assenze, voglio che tutti diano il massimo. L'Atalanta ha cambiato spesso formazione in queste prime partite, dunque non so come giocherà contro di noi: già l'anno scorso, quando eravamo all'apice del nostro miglior momento, ci aveva messo in difficoltà. Rossi mi ha stupito per il suo recupero, non pensavo che tornasse subito così in forma: Joaquin invece deve ancora inserirsi nella squadra, diamogli tempo". Difficile vedere in campo Ilicic, mentre dovrebbe esordire il giovane polacco Wolski che, secondo Montella, ha saputo reagire bene al mancato inserimento nella lista per l'Europa League.

Probabili formazioni