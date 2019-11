Juventus, contro il Verona occasione a Llorente?

Torino - Avrà la sua occasione. Quando? Forse questo pomeriggio. Il momento di Fernando Llorente potrebbe essere arrivato. La Juventus scende in campo, dopo il pareggio in Danimarca, contro la neopromossa Verona. Quel Verona che ha battuto il Milan alla prima giornata e che ha tenuto bene il campo contro la Roma prima del gol capolavoro di Pjanic.

Qui Juve - Dosare le forze, far giocare tutti quelli che se lo meritano durante la settimana, questo il credo di Antonio Conte. In porta giocherà Storari, Buffon riposerà in panchina, per un turno di riposo programmato. In difesa confermato Ogbonna, ma questa volta al posto di Chiellini, torna Barzagli e torna nel ruolo di centrale nella difesa a tre anche Leonardo Bonucci. A centrocampo convocato Marchisio, che ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese, che si siederà in panchina, pronto a subentrare ad uno dei tre centrali, Pogba, Vidal e Pirlo. A sinistra torna Asamoah, mentre a destra Isla farà riposare uno stanco Lichtstainer, lo svizzero tra campionato, Champions e Nazionale non si era ancora mai fermato. In attacco a fianco di Tevez, leggermente favorito Fernando Llorente. Lo spagnolo si è allenato bene, non ha mai criticato il mancato utilizzo, cosa che a Conte piace tantissimo. Pronti comunque Vucinic e Giovinco per la maglia da titolare accanto all'Apache.

Qui Verona - Mandorlini in conferenza stampa ha detto di provare a fare il Copenaghen, visto che nel calcio nulla è scritto. Recupera Toni, che comunque si siedera in panchina, non ce la fanno invece Maietta e Martinho. In difesa Bianchetti favorito per sostituire Maietta, a centrocampo Romulo, Donati e Halfredsson agiranno dietro il trequartista Jorginho, in panchina Jankovic. Cacia e Gomez formeranno il duo in attacco. Una curiosità: il Verona a fine partita resterà ad allenarsi a Novarello, visto l'impegno contro il Torino nel turno infrasettimanale.

Precedenti ed arbitro - 24 partite giocate a Torino, 20 vittorie binaconere e 4 pareggi. L'ultimo precedente in serie A risale alla stagione 2001/2002, risultato finale 1-0, gol di Pavel Nedved. Nel 1988 invece l'ultimo punto dell'Hellas a Torino. Nella stagione 1995/1996 la Juve vinse per 3-2, ribaltando, con una doppietta di Del Piero, il doppio vantaggio del Verona. A dirigere la partità sara Bergonzi, della sezione di Genova. Otto vittorie e tre pareggi i precedenti con i bianconeri, la prima invece in Serie A per il Verona.

Quote - Favorita la Juventus, con una quota molto bassa in quasi tutti i bookmakers italiani, bancata dall'1,15 all'1,17. Snai quota il pareggio con un interessante 7 volte la posta. Se pensate che il Verona possa fare il colpaccio allo Juventus Stadium, betfair lo banca a 21.