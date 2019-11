Balzaretti fa godere la Roma

La Roma torna a vincere un derby dopo due anni dall’ultimo successo. I giallorossi si rifanno sui cugini biancocelesti dopo la finale di Coppa Italia persa a maggio. La Lazio riesce solo nel primo tempo ad imbastire trame di gioco convincenti per poi soccombere definitivamente nella seconda parte fino a regalare il rigore del definitivo 2 a 0.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti la squadra di Petkovic appare più propositiva e meno attendista rispetto alla Roma. Nei primi dieci minuti i giallorossi sembrano studiare l’avversario e subiscono più di una volta gli affondi di Konko, Lulic e Candreva che comunque non riescono a servire Klose e compagni. La partita scorre senza eclatanti occasioni fino al 12’, quando De Rossi carica il desto dai venti metri e spara alto sopra la porta di Marchetti. E’ la prima vera occasione della partita.

La Roma tenta con le sovrapposizioni sugli esterni, ma Cavanda si dimostra impeccabile e chiude ogni spazio ai giallorossi. Al 32’ la Roma va vicino al goal con Gervinho. L’ivoriano, servito alla perfezione da Totti, spara fuori di testa a due metri dalla porta.

L’equilibrio all’Olimpico è totale e la partita comincia a scaldarsi nel finale di primo tempo con il giallo per De Rossi prima e quello per Florenzi poi. La prima metà di gioco si chiude sullo 0 a 0 con la sola occasione goal per la Roma.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo comincia all’insegna dei cartellini gialli. Questa volta è il turno di Lulic. La Lazio però sembra più propositiva e sfiora il goal al 51’ quando Ciani, servito dalla punizione di Hernanes, colpisce la traversa della porta difesa da De Sanctis. Due minuti dopo Garcia tira fuori Florenzi ed inserisce Ljajic, questa è la vera svolta della partita. Il giovane talento entra subito in partita e mette in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Da qui in poi sarà un monologo romanista.

I giallorossi cominciano l’assedio alla porta laziale e sfiorano il goal prima con De Rossi al 55’ e poi con Balzaretti due minuti dopo. L’ex giocatore del Palermo trova solamente il palo per poi rifarsi al 64’. Il terzino della Roma sfrutta il cross di Totti ed insacca in rete in mezza acrobazia la rete dell’1 a 0. Petkovic decide che è l’ora di cambiare qualcosa e al posto di Cavanda inserisce Floccari. Al 78’ prova il doppio cambio Dias e Ederson al posto di Hernanes e Ciani. La situazione per l’allenatore bosniaco però non cambia, anzi Gervinho scende sempre più frequentemente sulla corsia di destra e la Lazio esce definitivamente dal campo. Al minuto 82 Dias si fa espellere per un fallo da ultimo uomo su Totti e lascia in dieci i suoi.

Appena sette minuti dopo la Lazio ha la possibilità di pareggiare, ma Ederson si addormenta e De Rossi con un intervento da manuale nega il goal dell’1 a 1. Il goal del definitivo 2 a 0 arriva al 93’, quando Ljajic viene atterrato in area di rigore da un annebbiato Ledesma. Realizzazione per i giallorossi che tornano alla vittoria nella stracittadina.