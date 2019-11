Diretta Milan - Napoli in Serie A

Per questa sera è tutto. Vavel Italia e Johnathan Scaffardi vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Si conferma grande il Napoli. Espugna Milano, stende i rossoneri e continua, imbattuto, la sua marcia, a braccetto con la Roma. Un gol per tempo. Apre Britos, raddoppia Higuain, con la complicità di Abbiati. Poi emergono i limiti di una squadra ottima, ma non ancora perfetta. Come in Champions, è la gestione della partita il tallone d'Achille partenopeo. Arretra il Napoli e soffre. Sbaglia un rigore Balotelli, stampa il pallone sulla traversa, poi finalmente trova il gol, ma è troppo tardi. Allegri può essere parzialmente soddisfatto. Un difficile inizio, ma poi buon Milan. Uno dei migliori della stagione. In attesa di tempi migliori, quel che resta son le note liete. I punti se li prende Benitez.





90' + 3' - Triplice fischio di Banti! Vano assalto finale del Milan. Il Napoli esce da San Siro con i 3 punti. A partita conclusa arriva il secondo giallo per Balotelli! L'arbitro punisce le veementi proteste dell'attaccante!

90' + 1' - GOOOOOLLLL! Balotelli! Un gol fantastico! A giro dal limite! Capolavoro! 1-2!

89' - Abbiati salva su Dzemaili! Poi Pandev non trova la porta! Il Napoli prova ad approfittare degli spazi che il Milan è costretto a concedere.

87' - Inguardabile Mexes! conclusione da dimenticare!

84' - Benitez si cautela. Lascia il campo Insigne. Al suo posto Inler. Intanto ammonito Britos che, da dietro, stende Balotelli.

80' - Altro episodio dubbio! Mesto tocca Balotelli! Poteva starci ancora una volta la massima punizione.

79' - Ultimo cambio per Allegri. Nocerino per Abate.

78' - Standing ovation per Higuain. Entra Mertens.

76' - Balotelli! Stavolta è Reina a dir di no! Meraviglioso il tiro a giro di Mario!

73' - Niang per Poli! rischia il Milan e visto il punteggio non può fare altrimenti.

71'- Traversa di Balotelli! Non è la sua serata! Perfetta la combinazione con Matri!

67' - Ecco la prima mossa di Benitez. Fuori Hamsik, dentro Pandev. In precedenza ammonito De Jong per un duro fallo sullo slovacco.

65' - Ancora grande uscita di Reina su Matri! Ma che palla di Balotelli!

63' - Fallo di frustazione di Poli, che stende Zuniga e prende il giallo.

61' - Reina!!!!! Balotelli sbaglia dopo 21 rigori! Incredibile!

60' - Rigore per il Milan! Se lo conquista Balotelli! Ingenuità di Albiol che non temporeggia!

57' - Reina anticipa Matri! Ottima idea di Balotelli, che poco dopo prende il giallo per un fallo su Dzemaili.

55' - Fuori Birsa, dentro Robinho. Ci prova Allegri.

54' - GOOOOOLLLLLLL! HIguain! Dal nulla! Si gira al limite dell'area e scarica il destro! Abbiati tocca, ma non riesce a opporsi! 0-2 a San Siro! Ora è durissima per un buon Milan!

53' - Spreca un'ottimo contropiede il Napoli! Troppa lentezza negli avanti azzurri! Chiude Mexes.

50' - Qualche brivido per Reina! Non benissimo in uscita ma Mexes non ne approfitta!

49' - Sempre Balotelli! Mette a sedere Berhami che è bravo però a tornare e chiudere in angolo!

47' - Rischia il giallo Britos! Splendida accelerazione di Balotelli!

21.50 - Squadre che stanno rientrando in campo e Balotelli c'è!

21.42 - Da valutare le condizioni di Balotelli, ma vediamo le possibili mosse dei due allenatori. La carta di Allegri potrebbe essere Robinho, mentre Benitez potrebbe affidarsi all'esperienza di Pandev e alle geometrie di Inler.

Inizio folgorante del Napoli, che crea occasioni in serie e passa dopo appena sei minuti. Britos insacca la splendida sponda di Albiol. Ingenuità rossonera nell'occasione. Marcature rivedibili. Da lì si svegliano i padroni di casa. Balotelli scuote i suoi. Il Milan capisce di potersela giocare e cresce. Super Mario scalda i guanti di Reina. Pressing alto per non far ragionare i talenti partenopei e la partita torna in equilibrio. Proteste, fondate, di Poli, al trentanovesimo. L'assistente di Banti non rileva il contatto tra l'ex Samp e Zuniga. Molti dubbi. Finisce 1-0 Napoli il primo tempo,ma sfida aperta. Bellissima a tratti.

45' + 2' - Termina dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco.

45' - Controllo a bordocampo per Balotelli. Problema al ginocchio, dopo un contatto con Berhami a centrocampo.

42' - Qualche problema per Balotelli. L'attaccante si tocca dietro al ginocchio. Ma sembra farcela.

39' - Contatto Zuniga - Poli! Molto dubbio! Che rischio il colombiano! Tocca male e poi deve arrangiarsi in area!

37' - Fuorigioco di Muntari! Gran palla di Matri e ancora bene Birsa, che col suo movimento crea spazi per affondare!

33' - Balotelli al volo! Non era facile! Allegri incita la squadra!

29' - Negli ultimi minuti Balotelli a sinistra, con Matri punta centrale. Calano i ritmi, il Milan prova a schiacciare il Napoli.

24' - Di testa Matri! Troppo debole! Quando riparte veloce il Milan crea grattacapi al Napoli.

22' - Applausi per Balotelli che si impegna e sradica un pallone a Zuniga. Bel sinistro di Birsa, alto non di molto.

19' - Tiraccio di Muntari da lontano! Bella pressione però del Milan su Higuain.

16' - Hamsik di testa! Che brivido! Fioccano le occasioni da ambo le parti. Partita bellissima!

14' - Altra bella iniziativa di Abate, con Matri che prolunga per Balotelli, ma il tiro dell'attaccante azzurro non impensierisce Reina. Ha reagito il Milan.

13' - Balotelli! Il Milan è lui! Punizione insidiosa di Super Mario.

10' - Reina! Prima occasione Milan! Poli trova Balotelli, ma ottima risposta del portiere spagnolo!

6' - GOOOOLLLLLLL!!!!! Sponda di Albiol e tutto facile per Britos che insacca! Napoli in vantaggio a San Siro! Che partenza degli ospiti!

5' - Higuain sul fondo di niente! Destro a fil di palo! Abbiati immobile!

4' - Insigne strepitoso! Trova Berhami con un pallone delizioso a centro area, ma lo svizzero, al volo, non trova la porta! Sbanda il Milan dietro!

1' - Hamsik!! Subito a mille allora! Cross pericoloso di Abate e sul ribaltamento di fronte pericoloso lo slovacco! Grande inizio!

20.47 - Capitani al centro del campo. Stretta di mano. Con qualche minuto di ritardo, ma si parte!

20.44 - Squadre nel tunnel e pronte all'ingresso in campo. Manca pochissimo a San Siro!

20.37 - Meno di dieci minuti all'inizio dell'incontro. Quali le possibili chiavi del match? Allegri, viste le difficoltà del Milan, sceglie Birsa per avere maggior corsa e dinamismo, soprattutto copertura, rinunciando all'estro di Robinho. La mediana, priva di Montolivo, è tutta muscoli e quantità. Compito arduo arginare gli scugnizzi partenopei. Fondamentale anche il duello sulle corsie. Zuniga potrebbe rivelarsi uomo decisivo. Davanti il duello è stellare. Balotelli - Higuain. Più facile per l'ex Real, che usufruisce di un cast di supporto nettamente superiore. Il Milan prova ad affidarsi all'esperienza e alla cabala. Dai tempi di Maradona il Napoli non si impone qui.

20.30 - Galliani conferma l'interesse del Milan per Higuain. I rossoneri provarono a prendere l'argentino prima del Real, ma l'offerta monstre degli spagnoli fece saltare l'affare.

20.25 - "Erano anni che aspettavo di internazionalizzare il Napoli" Importanti le parole del presidente De Laurentiis, che sottolinea le differenze rispetto al passato. Fondamentale per assumere una dimensione superiore l'arrivo di una guida come Benitez e di campioni affermati come Higuain.

20.15 - Emozioni nel pomeriggio calcistico. L'Inter, all'ora di pranzo, ritrova Milito e travolge il Sassuolo. A Reggio è 7-0 per i nerazzurri, trascinati da Palacio. Doppietta per il Principe. La Juve vince in rimonta, soffrendo la scarsa precisione sotto porta. 2-1 per i bianconeri, con la prima firma di Llorente e un grande Tevez. Battuto il Verona. Il derby della capitale parla giallorosso. La classe di Totti, la freschezza di Ljajic e il protagonista che non ti aspetti. Sblocca la gara Balzaretti, prima del rigore finale del serbo. riparte anche la Fiorentina di Montella, ispirata da Giuseppe Rossi. 0-2 a Bergamo per la viola. Vittoria importante del Torino di Cerci, in casa del Bologna. Pari di paura tra Catania e Parma al Massimino.

20.05 - Arrivano le formazioni ufficiali. Allegri sceglie Birsa e rinuncia a Robinho. Prudente il Milan. Emanuelson a sinistra. Rientrano Abate e Poli. Benitez conferma Insigne, dopo lo show in Champions, si affida a Dzemaili, al fianco di Behrami, e lascia ancora in panchina Pandev.

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta Milan – Napoli posticipo di lusso della quarta giornata di Serie A.

Si affrontano a San Siro due squadre ambiziose, ma finora di differente statura. I rossoneri colpiti da infortuni in serie, limitati da un mercato rivedibile sono inceppati nella sconfitta di Verona e nel fortunoso pareggio di Torino. Non senza polemiche. Allegri fa quel che può. Si arrabatta con quel che ha e con quel che resta. La difesa è ovviamente il reparto nell'occhio del ciclone. Con l'assenza di Bonera, le lacune di Zapata, il forfait di De Sciglio, i problemi abbondano. E allora ci si aggrappa alle spalle larghe di Balotelli. Il campione chiamato a trascinare la squadra. Il fuoriclasse a cui è richiesto l'ultimo salto verso il pianeta abitato da Messi e Cristiano Ronaldo.

Sorrisi invece sul fronte Napoli. É vero, i primi tre avversari sul cammino dei partenopei non erano certo di statura importante. Compagini in lotta per la salvezza. Ma più che la forza mostrata dai rivali, ha impressionato la facilità di gioco del Napoli. Dal Mazzarri pensiero, al credo Benitez. Dalla difesa a 3, fatta di corsa e ripartenze, a un modulo fantasia, capace di esaltare l'estro di gente come Insigne e Callejon. Il pezzo pregiato è ovviamente il pipita Higuain. Orfano di Cavani, il San Paolo ha trovato il nuovo idolo. Da figurina di lusso a Madrid, a re nella passionale Napoli.

Il mercoledì europeo ha rilanciato ulteriormente le quotazioni dei ragazzi di Benitez. I vice-campioni d'Europa di Klopp sono rimasti intrappolati dall'atmosfera da brividi del San Paolo. Ben più di un dodicesimo uomo. Tronfi, i gialloneri hanno ceduto il passo. Non si è acceso Reus. Ha lottato, solo, Lewandowski. La notte è stata di Insigne e Higuain. Del lottatore Berhami. Del portierone Reina. Qui la differenza rispetto al passato. Grandi performance si erano già viste da queste parti. É il tasso di consapevolezza che affascina e stupisce. La diretta di Milan - Napoli sará trasmessa in cinque continenti, e a S.Siro ci saranno almeno diecimila tifosi napoletani.

Meno appariscente il Milan. E non poteva essere altrimenti. Servivano i tre punti e sono arrivati. Fortunosi. Di carattere. Una traversa scozzese. Una deviazione fortunosa. Un lampo di Balotelli e il tap in di Muntari. Episodi, che solitamente aiutano gli audaci. Il rossoneri hanno il dna europeo. Abitano, da anni, i quartieri alti della Champions. Hanno ritrovato compattezza nella prima chiamata importante. Ora Allegri ritrova Abate, Niang e Poli. Pedine preziose, con vista Napoli. Test vero. Il primo. Da sfavoriti, come ha detto Galliani. Ma non si sa mai...