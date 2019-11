Higuain, Milito, Balzaretti - Tutti i gol della Serie A

La quarta giornata di A ha regalato le emozioni attese alla vigilia con 27 gol e vittorie pesanti di Roma e Napoli, con la Juve che soffre ma non molla e vince in rimonta. In coda situazione difficilissima per il Sassuolo, che ne prende 7 ed è ancora a zero punti. Vittorie esterne per la Fiorentina e il Toro. In classifica Roma e Napoli sono al comando a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite. Questa settimana si gioca da martedí a giovedí con Sampdoria - Roma e Inter - Fiorentina.

Chievo – Udinese 2-1 (Maicosuel 1’, Pellisier 13’, Rigoni 40’)





Cagliari – Sampdoria 2-2 (Ekdal 26’, Gabbiadini 89’, Conti 90’, De Silvestri 90’)





Sassuolo – Inter 0-7 (Palacio 7’, Taider 23’, Pucino 33’ (autorete), Alvarez 53’, Milito 63’ e 85’, Cambiasso 75’)





Atalanta – Fiorentina 0-2 (Fernandez 41’, G.Rossi 69’)

Bologna – Torino 1-2 (D’Ambrosio 2’, Natali 29’, Cerci su rigore 45’)

Juventus – Verona 2-1 (Cacciatore 36’, Tevez 40’, Llorente 45’)

Roma – Lazio 2-0 (Balzaretti 63’, Ljajic su rigore 90’)

Milan – Napoli 1-2 (Britos 6’, Higuain 53’, Balotelli 90’)