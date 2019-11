Garcia: "Ora viene il difficile"

Rudi Garcia non vuole passi falsi e, nonostante un avvio di campionato ottimo, predica prudenza nei confronti dell'entusiasmo che potrebbe destabilizzare l'ambiente. "La vittoria al derby da morale alla squadra, però, voglio che la mia squadra tenga l'attenzione alta". Dunque bisogna rimanere con i piedi per terra se si vuole tornare ad essere grandi. Ma il cammino è quello giusto, la Roma può tornare ad essere grande. Ed i numeri sono dalla parte della squadra giallorossa:Ed è proprio la difesa il nodo centrale di questa Roma. Ciò chenon sono riusciti a trovare, Garcia ha saputo plasmare. "È più facile vincere le partite senza prendere gol, però se vinciamo 4-3 tutte le partite alla fine della stagione mi va benissimo, a Morgan De Sanctis non sono sicuro che vada bene". Un lavoratore, ilcome lo chiamano a Roma.Ma ciò che fa di questa squadra una rivelazione del campionato è il gruppo, il collettivo. Nonostante molti giocatori, anche di grande caratura, partano dalla panchina, riescono a dare il massimo anche in quel poco tempo che gli viene concesso: "Questa cosa è buona. Un giocatore preferisce sempre iniziare la partita, ma finora la panchina è concentrata al 100 per cento per aiutare la squadra. Se manteniamo questa cosa, sarà molto molto buono per noi". Garcia sta lavorando sodo, e vuole che i suoi non perdano mai la concentrazione. Così ecco il turno infrasettimanale,: allein crisi di risultati. Ma Rudi predica molta attenzione: "Per il momento la Sampdoria ha fatto due risultati positivi fuori casa e ha un po' più di difficoltà a casa. È sempre difficile giocare con una squadra che ha bisogno di punti". Infine solita domanda su cosa possiamo aspettarci da questa Roma e dai suoi. "Per il momento abbiamo solo vinto quattro partite niente di più, vedremo alla fine della stagione, l'obiettivo è entrare nei primi cinque posti" ammette il tecnico francese. "Se ci riusciamo sarà un obiettivo raggiunto, ma ora è troppo presto per parlarne. Se riusciamo a fare la quinta vittoria, è una cosa che non è mai successa nella storia della Roma. Non è un trofeo, ma sarebbe un traguardo molto molto importante".