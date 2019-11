Udinese – Genoa e i pensieri di Guidolin

Solo 4 punti in 4 giornate per l’Udinese di Guidolin, e se non è crisi poco ci manca. Stasera arriva il Genoa. L’allenatore non si è nascosto e sa che la squadra non sta attraversando un buon momento: “Sono preoccupato perché non stiamo giocando bene, non stiamo giocando da Udinese. Le aspettative non mi preoccupano, quello che abbiamo fatto lo scorso anno non è normale. Mi preoccupo delle prestazioni”. Guidolin ha convocato 23 giocatori, rientrano Pinzi e Douglas, anche se il primo partirá dalla panchina. Non è una vigilia semplice per l’Udinese, che ha assolutamente bisogno di cambiare la rotta e nelle prossime tre partite affronta Genoa, Atalanta e Cagliari prima di andare a S.Siro col Milan. Nell’ultimo turno i bianconeri hanno perso 1-2 contro il Chievo.

Anche il Genoa ha solo 4 punti in classifica, l’indimenticabile notte del derby vinto 3-0 è giá un ricordo. Alcune possibili novità nella formazione: De Maio giocherá al posto dello squalificato Manfredini, Cofie a centrocampo dovrebbe prendere il posto di Biondini. Sempre indisponibili Antonelli e Kucka. Liverani cerca di far ruotare gli uomini “perché qualcuno puó essere stanco. Con tre gare ravvicinate ci saranno senz’altro dei cambiamenti, e poi ho Manfredini squalificato”. Confermato il modulo 3-5-2.

“Andiamo su un campo molto difficile: le vittorie, come le sconfitte, vanno dimenticate in fretta” ha detto in riferimento alla vittoria con la Samp. “Muriel e Di Natale sono giocatori di grandissima qualitá, Totó ha un valore inestimabile per l’Udinese e per il calcio italiano”.

Negli ultimi 15 confronti tra le due squadre l’Udinese ha vinto solo 3 volte, con 10 successi dei genoani. Nelle ultime quattro partite al Friuli 2 vittorie bianconere e due pareggi. Occhio a Gilardino, ben 13 reti segnate in Serie A all’Udinese. I bianconeri sono comunque imbattuti in casa da 20 turni e l’ultima sconfitta risale al settembre 2012 contro la Juve (1-4). Guidolin cercherá la vittoria n.200 in serie A. I bookmakers danno favoriti i padroni di casa a 1.75, pareggio a 3.5 e vittoria del Genoa quotata a 4.8 (Betfair).