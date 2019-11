Juventus, formazione rebus contro il Chievo

Verona - Questa sera al Bentegodi partita molto interessante, tutte e due le squadre vengono da due vittorie, contro il Verona per la Juventus, e contro l'Udinese per i Clivensi. Conte farà molto turnover in vista delle prossime sfide contro Torino, Galatasaray e Milan. Il Chievo potrebbe cambiare schema, passare dal classico 442 di Sannino ad un più difensivo 532.

Qui Juve - La formazione è ancora un rebus, l'unica cosa sicura è il turnover e il ritorno di Buffon in porta. I principali indiziati al riposo sembrano essere Bonucci, Vidal e Tevez. Bonucci è l'unico difensore che non ha ancora riposato, dopo Barzagli in Champions e Chiellini contro il Verona, al suo posto, per la terza da titolare consecutiva Ogbonna. Vidal farà spazio a Marchisio, che torna titolare, ritorno importate quello del "principino", ritorno che permette a Conte di far rifiatare anche i giocatori al centrocampo. Tevez si siederà in panchina, con Llorente quasi sicuro del posto da titolare. Al fianco dello spagnolo in tre per una maglia: Quagliarella, Vucinic e Giovinco, con l'attacante napoletano in leggero vantaggio. Isla sembra leggermente favorito su Lichstainer per la fascia destra, mentre a sinistra Asamoah potrebbe lasciar spazio a Peluso.

Qui Chievo - Giocando a cinque dietro l'escluso di turno potrebbe essere l'ex Estigarribia, con Bernardini al suo posto nel ruolo di centrale difensivo, insieme a Papp e Cesar. Sardo giocherà sull'out destro, con Dramè che si andrebbe a posizionare sulla corsia opposta. A centrocampo Radovanovic, Hetamaj e Rigoni. Thereau torna a far coppia con Paloschi. Unico assente Dainelli per un problema al piede. Pronti a subentrare nella ripresa Pellissier e Sestu. Sannino non si vuole solo coprire, queste le sue parole in conferenza stampa: "Dobbiamo fare la nostra partita, se pensiamo solo a non far giocare la Juventus sbagliamo tutto".

Precedenti ed arbitro - Una sola vittoria del Chievo in 20 partite, 13 le vittorie bianconere. L'ultima lo scorso campionato, prima però ci sono stati 4 pareggi ed una sconfitta per la Juventus. Arbitra Andrea De Marco, alla tredicesima direzione con la Juventus in campo. 5 vittorie, 3 pareggi e 4 le sconfitte. E' la seconda volta che arbitra la sfida Chievo-Juventus, il precedente nel 2011/2012, 0-0 il risultato finale.

Quote - Variano dall'1,42 all'1,50 le quote che vedono vincente la Juventus in casa del Chievo. Il pareggio è dato al massimo a 4,25 dal sito betclic.it, mentre la vittoria dei clivensi, sempre per lo stesso bookmaker, è data ad 8. Ottima la quota di 6 per il risultato finale di 0-2. Primo marcatore un giocatore del Chievo? Paloschi è bancato ad 8. Un altro gol di Llorente? 4 volte la posta.