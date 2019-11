Diretta Chievo – Juventus in Serie A

Andrea Asti e VAVEL Italia vi ringraziano per aver seguito con noi la partita fra Chievo e Juventus e vi augurano un buon proseguimento di serata

Ennesima vittoria sofferta e in rimonta per la Juventus, che con un grande secondo tempo legittima i tre punti, per quanto sulla partita pesi molto il grossolano errore del guardalinee che ha annullato un gol regolarissimo a Paloschi sull'1 - 1. Chievo molto ordinato, soprattutto nel primo tempo, ma che a parte il gol regolare e quello annullato non ha mai tirato in porta.

90'+3 Nessun sussulto nel finale, la partita finisce e la Juve porta a casa tre punti importantissimi. Qualche protesta al fischio di chusura, ma tutto in un clima di grande civiltà

89' Il Chievo prova il forcing finale, ma la difesa bianconera regge. Tre minuti di recupero

88' Numero di Tevez che entra in area, ma che vede il suo tiro ribattuto dalla difesa del Chievo

86' Cambio anche per il Chievo, che inserisce Pellissier per Théréau

86' Qualche minuto anche per Vidal, che sostituisce Llorente

83' Pirlo prova a premiare l'ennesimo inserimento di Marchisio, ma la palla è troppo lunga

80' Bella combinazione del Chievo che libera Bentivoglio davanti a Buffon, ma il centrocampista cicca il pallone

78' La Juve sembra controllare la partita, ma deve fare attenzione alle ripartenze del Chievo

74' E' il momento di Tevez, che sostituisce un ottimo Quagliarella

72' Dopo venti minuti di fuoco i ritmi sono calati un po', con la Juve che cerca di controllare la partita e il Chievo che sembra un po' stanco

68' Altro cambio per il Chievo, che toglie Paloschi e inserisce Ardemagni

65' Cambio per il Chievo. Entra Radovanovic al posto di Estigarribia

64' GOOOLLLLLLLLLL!!! Juventus in vantaggio!!! Su cross di Pogba Bernardini interviene in modo sconsiderato e infila alle spalle di Puggioni!

63' Cambio per la Juventus. Entra Lichtsteiner al posto di Isla

60' Llorente devia di testa un cross dalla sinistra, ma colpisce debolmente e in bocca al portiere

59' Ora è Bentivoglio a cercare il gol da fuori area. Il pallone deviato finisce in calcio d'angolo

58' Ancora Marchisio da fuori area, questa volta alto sopra la traversa.

57' Ora è Chiellini a sparare da fuori area, ma Puggioni è ancora bravissimo

56' Sulla ripartenza la Juve si fa cogliere impreparata, ma il Chievo spreca tutto al limite dell'area

55' Grande tiro da fuori di Marchisio, Puggioni devia sopra la traversa

53' Buffon esce di piede su Paloschi lanciato a rete e Ogbonna superato in velocità

50' Incredibile quanto sta succedendo a Verona. il gol di Paloschi era assolutamente regolare perchè l'attaccante era assolutamente in gioco. Grande nervosismo fra i veronesi, con Bentivoglio ammonito per un fallo su Pirlo

49' Gol annullato a Paloschi per fuorigioco dopo un'altra papera di Buffon. Sul capovolgimento di fronte Quagliarella va a segno, ma il gioco era fermo!

48' Juve partita subito forte nel secondo tempo e il gol trovato subito ha dato morale alla squadra, che ora spinge per cercare il vantaggio

46' GOOOOLLLLL!!!! La Juve pareggia con Quagliarella che deve tirare tre volte prima di segnare. Su cross di Pogba prima di testa e poi di piede spara su Puggioni, e poi mette finalmente in porta

46' Squadre rientrate in campo, per adesso nessun cambio nelle due squadre

In attesa del ritorno delle squadre alcuni giocatori bianconeri si stanno scaldando, fra questi Tevez, acclamato dal pubblico bianconero

Alla fine dei primi tempi dagli altri campi registriamo i pareggi fra Napoli e Sassuolo (1 - 1) e Sampdoria e Roma (0 - 0)

Una Juve bruttina ha controllato spesso il gioco, non riuscendo quasi mai a impensierire il portiere avversario, mentre su un errore di Buffon il Chievo è passato in vantaggio. Bianconeri che adesso dovranno cambiare qualcosa, anche per la difficoltà di attaccare la difesa a cinque dei veronesi e la scarsa vena di Isla e Peluso

45'+1 Finisce il primo tempo. I bianconeri vanno negli spogliatoi sotto di un gol e incapaci di creare una vera e propria azione da gol

45' Un solo minuto di recupero

43' Peluso si candida a essere il primo sostituito nelle file juventine. Prestazione insufficiente dell'esterno che ha già sbagliato almeno quattro cross

42' Llorente spreca una bella occasione. Dopo un rimpallo cerca la deviazione di testa, ma la palla è debole e finisce fra le braccia di Puggioni

38' Numero straordinario di Pogba che con un gioco di prestigio fa fuori due avversari a centrocampo. Il francese è di nuovo uno dei migliori dei suoi

37' Quagliarella scarica un tiro da fuori area, ma Puggioni respinge di pugno. Intanto sull'episodio di prima Estigarribia sembra avere il braccio un po' largo, anche se il tocco di Pogba è molto vicino

35' La Juve protesta per un fallo di mano di Estigarribia in area di rigore. L'arbitro fa proseguire

33' Prima Quagliarella e poi Pirlo vanno vicino al gol. Il centrocampista vede il suo tiro deviato sopra la traversa

32' La Juve occupa la metà campo offensiva, ma contro la difesa a cinque del Chievo fatica a trovare spazio

29' Juventus di nuovo costretta a inseguire. Quagliarella si gira bene in area ma il suo tiro è rimpallato in calcio d'angolo

27' GOOOOOOLLLL del Chievo! Incredibile errore di Buffon che sbaglia un rinvio. La palla arriva a Sardo che la passa a Théréau, il quale gira al volo alle spalle del portiere bianconero. Incredibile, ma Chievo in vantaggio

25' Claiton resta a terra dolorante dopo uno scontro con Quagliarella, ma si rialza e per il momento resta al suo posto

23' Il Chievo spreca una bella occasione di ripartenza dopo che Marchisio è scivolato e centrocampo

22' Ammonito Dramè per un fallo su Isla. Il giallo sembra un po' affrettato.

19' Bel cross di Peluso per Pogba, che vola in cielo ma colpisce alto sopra la traversa

17' Quagliarella gira fuori di testa un cross di Chiellini. Dietro di lui Llorente sembrava in posizione migliore

15' Llorente stoppa fuori area e tira alto sulla traversa. Bella iniziativa dello spagnolo

13' Pogba fra i più propositivi di questo inizio partita. Il suo lancio in profondità non arriva a LLorente

11' Inizio stentato. Nonostante la grinta delle due squadre la partita non decolla

8' Fa fatica a trovare spazio la Juve, che prova a passare sugli esterni ma senza trovare grossi sbocchi

6' Il Chievo si affaccia in avanti e conquista il primo calcio d'angolo. Sugli sviluppi libera la difesa bianconera

3' Juventus che è partita subito forte con pressing alto e voglia di cercare subito il gol

1' Primo tiro della Juve, con Quagliarella che gira fuori di testa un cross di Pogba

1' Partiti!

20.45 La Juventus attaccherà da sinistra verso destra. Calcio d'inizio per il Chievo

20.42 Giocatori che entrano in campo. Juventus in maglia bianconera e Chievo in tenuta completamente gialla

20.40 Il Chievo rispetto alle ultime uscite si schiera con un più difensivo 5-3-2, a testimoniare la volontà non lasciare buchi difensivi

20.38 Fra coloro che partiranno titolari figura Pirlo, evidentemente visto in buone condizioni dal tecnico nonostante la sostituzione di domenica scorsa e le successive polemiche

20.35 La formazione mandata in campo da Conte ha sorpreso sicuramente tifosi e addetti ai lavori e testimonia fiducia nella rosa e la volontà di dosare le forze di tutti nell'ottica degli imminenti impegni contro Torino, Galatasaray e Milan

20.30 Mancano pochi minuti all'inizio di una partita fondamentale per i bianconeri, costretti a vincere per non perdere contatto con la vetta, anche in virtù degli incontri sulla carta semplici di Napoli e Roma, impegnate contro Sassuolo e Sampdoria

20.25 I giocatori sono in campo per il riscaldamento. Bianconeri che appaiono particolarmente concentrati.

20.18 E' arrivata anche la formazione del Chievo, che si schiererà con Puggioni; Sardo, Claiton, Bernardini, Cesar, Dramè; Bentivoglio, Rigoni, Estigarribia; Théréau, Paloschi

20.02 La formazione ufficiale della Juventus conferma il pesante turnover applicato da Conte, che lascia inizialmente a riposo Bonucci, Vidal e Tevez. Ecco gli undici che scenderanno in campo: Buffon; Barzagli, Ogbonna, Chiellini; Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio, Peluso; Quagliarella, Llorente

L’arbitro di stasera è Andrea De Marco, che già nella stagione 2011/2012 aveva arbitrato Chievo – Juventus, conclusasi sul risultato di 0 – 0. Nei precedenti con l’arbitro di Chiavari la Juventus vanta 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte

I precedenti fra le due squadre parlano di tredici vittorie bianconere, sei pareggi e una vittoria del Chievo. La scorsa stagione i bianconeri si imposero con il risultato di 1 – 2, ma nelle precedenti quattro occasioni la partita si è conclusa in parità

Il Chievo vuole continuare la striscia positiva in casa, dopo la vittoria contro l’Udinese, ma contro i bianconeri potrebbe scendere in campo con una formazione più difensiva, scegliendo il modulo 5-3-2, per provare a ingabbiare il gioco bianconero. Proprio come tentato, in parte con successo, dal Verona domenica scorsa

In vista delle partite successive che attendono la Juventus (Derby, Galatasaray e Milan), Conte ha già annunciato il ricorso al turnover, per quanto l’attaccante spagnolo dovrebbe essere confermato in attacco. Possibile turno di riposo per Tevez, Bonucci e Vidal, per quanto c’è curiosità di capire se Pirlo potrebbe rifiatare dopo le polemiche seguite alla sua sostituzione di domenica. Marchisio torna titolare dopo l’infortunio

I bianconeri di Conte sono quindi chiamati a ripetersi contro l’altra squadra di Verona, dopo che nella partita di domenica pomeriggio hanno raggiunto una sofferta vittoria in rimonta, pur potendo essere soddisfatti della grossa mole di gioco sviluppata e del primo gol messo a segno da Llorente

Chievo e Juventus arrivano a questa partita forti di due importanti vittorie ottenute nell’ultima giornata. I veneti si sono imposti sull’Udinese, mentre i bianconeri hanno battuto il Verona. Entrambe le partite si sono concluse con il punteggio di 2 – 1

Benvenuti! Chi vi scrive è Andrea Asti e insieme a Vavel Italia vi racconteremo in diretta la partita Chievo – Juventus, valida per la quinta giornata di Serie A, per l’occasione giocata in infrasettimanale