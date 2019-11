Lazio, è ora di ripartire

ROMA - Appena due giorni e mezzo per respirare, cercare di razionalizzare ed accettare una sconfitta che pesa più di ogni altra, e ripartire di slancio. La Lazio si trova a giocare la terza partita in sei giorni, mercoledì sera all'Olimpico contro il Catania. Dopo la sconfitta nel derby, i ragazzi di Petkovic devono riuscire ad invertire la tendenza negativa di questo inizio, che li ha portati a colelzionare solo 6 dei 12 punti in palio finora. L'allenatore non sta sicuramente vivendo un inizio di stagione fortunato, tra squalifiche ed infortuni che decimano la difesa titolare.

GLI INFORTUNATI - Ai degenti di lungo corso Biava e Radu si sono aggiunti Novaretti alla fine della scorsa settimana e Konko, che ha accusato un problema alla coscia durante il derby. Si teme uno stiramento, è sicuramente fuori per la partita infrasettimanale. Da contare inoltre la squalifica rimediata da Dias dopo il discutibile rosso comminatogli da Rocchi durante il derby. Gli uomini sono quindi contati, con Ciani e Cana unici centrali disponibili insieme al Primavera Elez, e Lulic che sarà costretto ad arretrare sulla linea dei difensori per presidiare la fascia sinistra. Problemi anche in avanti, Klose si è presentato alla clinica Paideia per accertamenti, zoppicando vistosamente, non si conoscono ancora le sue condizioni ma potrebbe non farcela per mercoledì.

LA FORMAZIONE- Petkovic dovrà quindi inventare una formazione tutta nuova per la sfida con il Catania. Probabilmente schiererà la squadra con Marchetti in porta, Cavanda-Cana-Ciani-Lulic in difesa, Ledesma dietro a Candreva-Onazi-Hernanes-Gonzalez a supporto di Floccari