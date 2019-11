Napoli, l'obiettivo sono le 5 vittorie consecutive

De Laurentiis disse che Benitez era l'uomo giusto per vincere e, per ora, i risultati danno ragione al presidente dei partenopei. Benitez ha preso in mano una squadra già di ottimo livello, portandola, probabilmente, ad un gradino superiore. Modulo diverso, giocatori nuovi, ma tutto questo ha portato a vittorie su vittorie. Ora l'obiettivo sono le 5 vittorie consecutive, l'ultima volta fu nella stagione '87-88.

Ha parlato Benitez nel programma tv spagnolo"Tiki Taka" dicendo: "Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro contro una squadra forte come il Milan. Fare gol con uno schema provato è soddisfacente per me e per i ragazzi, perché vuol dire che il lavoro in allenamento ha un senso. È stato emozionante vedere i tifosi esultare: loro durante le partite sono sempre molto importanti per noi. Nel finale contro il Milan e contro il Borussia abbiamo sofferto un po', ma preferisco soffrire in questo modo tutte le partite: significa che le stiamo vincendo". Poi sul passato: "Mazzarri ha fatto un ottimo lavoro, la difficoltà era cambiare la mentalità ma continuando a vincere. Per continuare a vincere devi comprare giocatori di livello internazionale e la società l'ha fatto. Il presidente De Laurentiis mi ha accontentato e dato fiducia, questo è importante per un allenatore. Con lui parlo volentieri di calcio. L'ambiente di Napoli? E' simile a quello dei Reds a Liverpool: il calore che trasmette il pubblico è incredibile".

L’obiettivo di Benitez è riuscire in una “fuga” distribuendo bene, però, le energie dei suoi giocatori. Così, continuerà nel suo abituale turnover. Anche con il Sassuolo sono previsti diversi cambi con Cannavaro, Armero, Inler, Mertens e, probabilmente, Pandev che potrebbero partire titolari. Buona la cornice di pubblico attesa al San Paolo, complici i prezzi dei biglietti che sono stati ribassati sensibilmente per l’occasione: curve a 6 euro e distinti a 9.

Probabile formazione: