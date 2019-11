Diretta Torino - Hellas Verona, segui il live della partita di Serie A

22.41 Partita molto equilibrata, primo tempo abbastanza noioso, secondo tempo più vibrante, 4 i gol in totale. Adesso la squadra granata avrà completamente testa e gambe sul derby! Già alla fine della partita dalla Maratona è partito il coro "uccideteli, uccideteli!".

93' PARTITA FINITA! Nulla di fatto sul calcio d'angolo, c'è una possibile trattenuta di un giocatore giallo-blu su D'Ambrosio sugli sviluppi del corner, ma non è stato fischiato niente.

92' Gran destro di Immobile, deviato da Gonzales angolo per il Toro.

90' 3' minuti di recupero, risultato fermo sul 2-2

87' Toro in pressing, Verona schiacciato sulla propria metà campo

84' Guizzo di Immobile , veronica su Ciriliano e Donadel prova il ti ro dalla distanza, Rafel costretto a ripiegare in angolo.

82' Entrano Brighi e Donadel e escono Cerci e Jorginho, andati a segno entrambi oggi.

78' Entra Sala fuori Gomez autore del go al, Sala nome che fa venire bei ricordi ai tifosi granata.

76' Ammunitio Cerci per continue proteste.

71' Entra Immobile per Riccardo Meggiorini.

69' Toni in area si gira , prova il tiro pallone che passa sotto le gambe di Rodriguez ma Padelli blocca.

66' Pareggio per il Verona! Il rigore c'era tutto! Jorginho!

65' Rigore per il Verona! Procuratosi da Toni! Toni atterato da Rodriguez!

63' Entra El Kaddouri per un deludente Farnerud.

62' Provvidenziale Rodriguez! Verticalizzazione per Toni ma Rodriguez si avventa sulla palla e la manda in angolo.

59' Esce Albertazzi entra Ciricgliano

58' Padelli c'è! Palla in mezzo per il centroavanti veronese, che colpisce di testa Padelli si piega per parare.

54' PALO DI MEGGIORINI! Meggiorini salta Moras, prova il tiro ma colpisce il palo pieno!

52' GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! CERCIIIIII Il Toro in contropiede Cerci allarga per Meggiorini che avanza e tira su Rafael che non va sicuro confusione in area Cerci se la stoppa e insacca in rete! 2-1. Cerci 5 goal in 5 partite, una media di un goal a partita, straordinario!

48' Joginho mette per Toni che serve Gomez ma sta volta Padelli c'è e blocca!

46' Sugli sviluppi del angolo palla battuta sul primo palo, Cerci per Meggiorini che colpisce il palo !

45' Pronti via e angolo per il Toro!

45' Partiti !

21.32 Finito il primo tempo. Sul risultato di 1-1, brutta partita che si è accesa dopo il goal di Cerci, speriamo che la ripresa sia più divertente.

43' GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Pareggia il Verona, palla dentro per Toni che la mette in mezzo fornendo un assist per Gomez, che l' infila alle spalle di Padelli! 1-1

36' GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Torino in vantaggio Cerci non sbaglia dal dischetto!

35' Gonzalez colpisce di mano sul cross di D'Ambrosio.

35' RIGORE PER IL TORO!

30' TORO VICINISSIMO AL GOAL! Meggiorini , servito da Darmian, crossa in mezzo cercando Cerci , Moras ci mette il piede cercando di mettere fuori ma per poco rischia l'autogol.

26' Fase di stallo del match, embe le parti si difendono molto bene per poi tentare il contropiede.

19' Darmian crossa in mezzo per Farnerud che cerca di alzarsi per colpire la palla ma non ci arriva, nulla di fatto molto bella l'idea del terziono granata, tanti errori, per adesso, di Farnerud.

17' Toro schiacciato nella sua metà campo, fatica ad uscire.

12' Jorgingho verticalizza per Toni, si avvicina alla lnea di fondo campo esce Padelli, Toni troppo angolato prova un tiro ma Padelli, che nel fra tempo si è rimpiazzato e riesce a bloccare, quindi nulla di fatto.

5' Botta di Bellomo para Rafael, che non riesce a bloccare ma non c'è nessun granata che può ribattere in rete, quindi il Verona recupera palla.

2' In questo inizio partita meglio il Verona, da segnalare l'inserimento di Romulo sulla fascia sinistra che ha cercato di mettere in mezzo la palla raso terra ma Padelli blocca

0' PARTITI!

20.45 Le squadre sono entrate in campo nel fratempo allegia un brutto ricordo nella mente dei tifosi granata, quando entramebe le squadre erano ancora in Serie B, 1la formazione di Mandorlini ha rifilato 1-4 ai danno di quella di Ventura, ecco la sintesi di quella partita:

20.42 Ecco il video della conferenza stampa di Ventura

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento, uscite le formazioni ufficiali:

TORINO (5-3-2): Padelli; Darmian, Rodriguez, Bovo, Moretti, D'Ambrosio; Basha, Bellomo, Farnerud; Cerci, Meggiorini. A disposizione: Gomis, Berni, Masiello, Maksimovic, Glik, Pasquale, Brighi, Vives, El Kaddouri, Immobile. Allenatore: Ventura.

VERONA (4-3-3 ) : Rafael; Cacciatore, Moras, Gonzalez, Albertazzi; Romulo, Halfredsson; Jorginho; Gomez, Toni, Jankovic. A disposizione: Mihaylov, Bianchetti, Rubin, Agostini, Marques, Sala, Donati, Cirigliano, Donadel, Iturbe, Longo, Cacia. Allenatore: Mandorlini.

I convocati dal tecnico invece sono questi:

Portieri - Rafael, Nicolas, Mihaylov.

Difensori - Agostini, Bianchetti, Rubin, Moras, Gonzalez, Rafa Marques, Cacciatore, Albertazzi.

Centrocampisti - Donati, Hallfredsson, Laner, Cirigliano, Jorginho, Donadel, Romulo.

Attaccanti - Longo, Cacia, Toni, Gomez Taleb, Sala, Jankovic, Iturbe.

I convocati da mister Ventura sono i seguenti:

PORTIERI: Tommaso Berni, Lys Gomis, Daniele Padelli

DIFENSORI: Cesare Bovo, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Kamil Glik, Nicola Maksimovic, Salvatore Masiello, Emiliano Moretti, Giovanni Pasquale, Guillermo Rodriguez

CENTROCAMPISTI: Migjen Basha, Nicola Bellomo, Matteo Brighi, Omar El Kaddouri, Alexander Farnerud, Giuseppe Vives

ATTACCANTI: Alessio Cerci, Ciro Immobile, Riccardo Meggiorini

Il tecnico granata al sito ufficiali ha rilasciato le segenti dichiarazioni: "Tenendo presente le caratteristiche di chi affronteremo e dei nostri giocatori credo che qualche cambio in formazione ci sarà. Cercheremo di far recuperare chi è leggermente più affaticato, sempre con un occhio attento a come si schiererà il Verona. Rodriguez è convocato perchè è in grado giocare; Immobile invece non sta ancora benissimo ma vedremo se riuscirà ad essere a disposizione. Il Verona è un'ottima squadra, con una sua fisionomia e una rosa di qualità: se sbagli loro sono sempre pronti a punirti e hanno dimostrato il loro valore sia contro il Milan che contro la Juventus. Sulla carta noi siamo pronti a rispondere a qualsiasi loro schieramento. E' una partita che va letta con grande attenzione perchè loro si difendono in 10-11 e sono molto pericolosi nelle ripartenze. Quella di domani è una partita importante sia per il risultato sia perchè potrebbe dare una continuità di prestazioni dopo quattro match in crescendo: se così sarà significherebbe che siamo sulla buona strada.Il derby? Ad oggi non ne abbiamo mai parlato, sarà un nostro argomento da giovedì in poi. A parte la partita contro il Pescara per il resto le prestazioni sono sempre state buone e in crescendo: i margini di miglioramento ci sono, è ovvio, ma la strada è quella giusta. Meglio una vittoria contro il Verona o contro la Juventus? I match sono tutti importanti. Se giochi bene puoi mettere in difficoltà chiunque. Sono convinto che questo gruppo debba ancora lavorare molto per crescere, ma ha grande voglia di impare e questo mi rende felice di allenarlo.D'Ambrosio? E' sulla strada per diventare un giocatore importante. La crescita non avviene attraverso il chiacchiericcio, ma attraverso il lavoro e l'umiltà. Il ragazzo in questi anni si è impegnato molto e se dovesse vestire la maglia della Nazionale ne sarei molto contento".

Mister Mandorlini ha rilasciato le segenti dichiarazioni alla stampa: "La nostra condizione? Stiamo bene, dobbiamo recuperare dei giocatori ma siamo pronti ad affrontare questa gara. Il Torino? L'ultimo precedente è andato bene, ma ormai sono passati due anni. Adesso è un altro campionato, un'altra storia, dobbiamo pensare al presente. Loro sono in salute, non sarà una partita facile e noi dovremo cercare di metterli in difficoltà. Cosa migliorare? Possiamo fare tutto meglio, non siamo al top, però finora posso ritenermi soddisfatto". Mandorili ha voluto rievocare il precedente in terra granata dell'ultima stagione ed ha scatenato lla loro ira contro il mister veneto sui social network...

Tra le due squadre i precedenti in Serie A non sono moltissimi, più per colpa del Verona, l'unico scontro nel nuovo millennio che risale alla stagione 2001/2002 e che ha visto trionfare nettamente il Torino con un 5-1 mortale. Il bilancio complessivo dei precedenti vede sorridere il Torino che ha vinto 10 volte su 21 incontri contro le sole 2 vittorie dei veneti e 9 pareggi. Se si guarda anche ai precedenti assoluti fra le due squadre, le sfide crescono a 67 ma la musica non cambia di molto: 17 vittorie del Verona contro le 30 del Torino e 20 i pareggi.La vittoria più larga dei piemontesi, è terminata un 5-1 proprio nell 2001/2002, mentre il Verona ha inflitto la vittoria più dura ai torinesi nel 1999/2000 concludendo con un 3-0. Le reti messe a segno nei precedenti sono complessivamente 53 con un bilancio ancora favorevole ai granata con 33 gol contro i 20 del Hellas. In questo inizio di campionato i più pericolosi sotto porta si sono dimostrati Cerci e un inedito D’Ambrosio per il Torino e Toni (assente oggi) e Raphael Martinho per la formazione ospite.

Gli ultras granata e i tifosi veronesi una volta erano gemmelati, come documenta la foto in alto, ma da alcuni anni è guerra tra le tifoserie diventate rivali a tutti gli effetti, non si escludono scontri allo stadio per il match odierno.......

Torino-Verona si prospetta un match fondamentale in chiave salvezza, i punti per questa partita valgono doppio. Infatti, il neo-promosso Hellas si è prefissato come obbiettivo stagionale la permanenza in massima serie con una rosa che ha tutte le carte in regola per farlo, può vantare di giocatore di esperienza e dotati tecnicamente nonchè di un allenatore bravo ed esperto come Mandorlini. Il Toro di Ventura, ha una rosa che non fa pensare, che sia raggiungibile un traguardo sopra la permanenza nella massima serie, ma nel calcio tutto è possibile.... Le due garanzie granata si chiamano Cerci e Ventura, il primo un giocatore di molta classe e cinismo che ha fatto innamorare, proprio, Ventura che l'ha voluto fortemente a Torino. Il tecnico granata a Torino ha stupito gli adetti ai lavori, ma non i tifosi, anche se ha sempre iniziato con una rosa mediocre ma poi gli obbiettivi gli ha sempre raggiunti giocando anche buon calcio, chissaà che non si ripeta anche quest'anno.......

5° giornata di Serie A, si gioca Torino-Verona, si preanuncia un match eccitante e molto aperto con entrambe le squadre che cercheranno di vincere, ma con il Toro con i pensieri già al derby di Domenica pomeriggio.....