I gol della quinta giornata di Serie A

La Roma è la prima squadra ad allungare in classifica grazie alle reti di Benatia e Gervinho ed è prima da sola. Non era mai successo che la Roma vincesse le prime cinque partite di campionato. Il Napoli invece stecca proprio nella partita piú semplice e il Sassuolo guadagna il primo punto in Serie A. La Juve rimane in scia rimontando nel secondo tempo il gol di Thereau, e il Milan si salva a Bologna allo scadere ma continua a non convincere. Sette reti a Parma e l'Atalanta perde ancora, come il Catania (1-3 con la Lazio). Pari tra Livorno e Cagliari (1-1) e in Torino – Verona (2-2).

SAMPDORIA – ROMA 0-2 (Benatia, Gervinho)

La Roma vola in testa alla classifica da sola con il 2-0 di Marassi. Bello e difficile il gol di Benatia che sblocca la partita prima del raddoppio di Gervinho.





NAPOLI – SASSUOLO 1-1 (Dzemaili, Zaza)

Si ferma il Napoli di Benitez, che ammette: “Hanno giocato meglio loro”. Bellissimo il gol di Dzemaili ma vale solo un punto.

CHIEVO – JUVENTUS 1-2 (Thereau, Quagliarella, Bernardini aut.)

La Juve vince in rimonta a Verona ma il Chievo protesta er un gol annullato a Paloschi. Per un soffio i bianconeri riescono a rimanere in scia della Roma.





BOLOGNA - MILAN 3-3 (Poli, Laxalt 2, Cristaldo, Robinho, Abate)

Il Milan recupera una partita che sembrava persa con Robinho e Abate allo scadere, ma è un’altra partita deludente per i rossoneri.





LAZIO - CATANIA 3-1 (Ederson, Barrientos, Lulic, Hernanes)

Torna al succeso la Lazio dopo il derby di domenica, continua il momento critico del Catania, ultimo in classifica insieme al Sassuolo con 1 punto.





PARMA – ATALANTA 4-3 (Mesbah , Bonaventura, Mesbah, Parolo, Rosi, Parolo, Denis, Livaja)

Spettacolo al Tardini con tanti gol e una partita per lo piú dominata dal Parma con Mesbah e Parolo in evidenza





TORINO – VERONA 2-2 (Cerci, Gomez, Cerci, Jorginho rig.)

Pari all’Olimpico di Torino e il Verona puó recriminare su un gol rocambolesco, uno dei due segnati da Cerci.





LIVORNO – CAGLIARI 1-1 (Luci, Victor Ibarbo)

Un punto a testa per Livorno e Cagliari, che rimangono nella zona tranquilla della classifica