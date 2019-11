Torino - Hellas Verona, Ventura: "Cerci? Si diceva...."

Al termine della partita, di 5° giornata della Serie A , l' allenatore del Toro ha commentato la prestazione appena della sua squadra: "Ci aspettavamo un Verona così: ha giocato la stessa partita che aveva disputato contro la Juventus, ben chiusi dietro e pronti a ripartire. Sono una squadra ostica, ma il pareggio ci va un po' stretto, lo dimostrano i due pali di Meggiorini. Inoltre nel finale c'era una trattenuta su D'Ambrosi o che poteva essere sanzionata con il rigore a nostro favore. Ora guardiamo avanti: il nostro obiettivo è recuperare le forze in vista del derby. Abbiamo qualche acciacco, dunque la prima preoccupazione è quella di concentrarci sulla salute dei nostri calciatori per averli al meglio in vista del match di domenica".

"Masiello sta recuperando, gli altri hanno giocato tutti. Brighi rientrava dopo un mese di assenza e aveva giocato solo domenica, Immobile ha appena recuperato dalla febbre". Ventura , poi, alla domande sul esclusione del capitano granata, Kamil Glik, ha risposto in questo modo: "Non ha giocato per una serie di motivi: era una partita più per Bovo e Moretti e la diffida ha influito. Maksimovic ha talento ma deve migliorare dal punto di vista tattico". Poi su Cerci, lancia una frecciatina a chi ha contrastato le sue idee: "Ma davvero è capocannoniere? Si diceva che non andava bene come punta...."

Ecco il video con l'intervista del tecnico granata, riportato sul sito ufficiale:

Ecco invece Ventura in conferenza stampa: