Torino- Hellas Verona, Meggiorini: "Sfortunato sui pali, ma bravo Rafael"

Riccardo Meggiorini , per la prima volta, affronatava il suo passato giallob lu, già, perchè il Meggio è un ex del Verona e commenta così la sua partita: "Era la prima volta che affrontavo l'Hellas in serie A - ha detto l'attaccante granata - Abbiamo disputato una buonissima partita, siamo andati due volte in vantaggio e globalmente avremmo meritato la vittoria, anche perchè nel finale quel fallo in area su D'Ambrosio poteva anche essere punito con il calcio di rigore. Forse siamo stati un poco ingenui, soprattutto nell'azione del rigore su Toni. In ogni caso credo che questo 2-2 sia un buon pareggio perchè il Verona è una squadra tosta e nel secondo tempo, quando noi abbiamo avuto un calo atletico, loro hanno sempre tenuto il campo.

"Due pali? Sì, non sono stato fortunatissimo però bisogna fare i complimenti anche a Rafael: se il mio è stato un gran tiro, la sua è stata una grandissima parata perchè ha tolto il pallone dall'angolo e lo ha mandato sul palo. Il derby? Affronteremo la squadra più forte del campionato, quella che probabilmente gioca meglio di tutti e che è reduce da due scudetti vinti nettamente. Umili e modesti noi però ci siamo: abbiamo un allenatore che prepara benissimo le partite, e abbiamo capito che se vogliamo possiamo".

Arrivano anche le prime soddisfazioni per l'attacante granata, l'anno scorso autore di 3 goal: 2 all' inter e 1 al Napoli , infatti Meggiorini era stato fis chiato nel pre-partita da una frangia di tifosi, ma all'uscita dal campo tanti applausi per l'attacante ex Verona che fa una prova convincente prendendo anche due pali, uno su azione personale, a fine partita dichiara scherzosamente che per fare goal deve andare in pelegrinaggio, ma non sa se riesce a tornare per l'appuntamento più importante dell'anno: il derby....