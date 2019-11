Serie A: Roma col Bologna per la conferma, a Torino il Derby della Mole

Rodriguez, ma Ventura potrebbe non rischiarlo dando spazio a Bovo o arretrando Darmian sulla linea dei tre difensori: in tal caso D’Ambrosio verrebbe spostato a destra e Pasquale agirebbe a sinistra. Chance da titolare per Immobile contro la squadra dove è cresciuto e cui ha già segnato da ex l’anno scorso col Genoa, El Kaddouri è in vantaggio su Farnerud mentre a supporto del napoletano ex Pescara è confermatissimo Alessio Cerci.

JUVENTUS – Tendine d’Achille permettendo, Barzagli dovrebbe partire dal 1’ componendo l’ordinario terzetto difensivo con Bonucci e Chiellini. Torna Tevez, mentre è lotta a tre per l’altra maglia in attacco tra Vucinic, Quagliarella e Llorente. Pirlo in panchina, Conte mette alla prova Pogba come regista in una sfida comunque sentita da entrambe le parti e che i bianconeri non perdono da 18 anni.

Atalanta-Udinese

Atalanta (4-3-3): Consigli; Raimondi, Stendardo, Lucchini, Del Grosso; Carmona, Baselli, Cigarini; Moralez, Denis, Bonaventura. A disp.: Sportiello, Frezzolini, Nica, Bellini, Brivio, Canini, Kone, Migliaccio, Brienza, Marilungo, Livaja, De Luca. All.: Colantuono

Udinese (3-5-1-1): Kelava; Heurtaux, Danilo, Naldo; Basta, Lazzari, Allan, Badu, Gabriel Silva; Maicosuel, Di Natale.

A disp.: Benussi, Bubnjic, Widmer, Douglas Santos, Pinzi, Mlinar, Pereyra, Fernandes, Ranegie, Zielinski, Nico Lopez, Muriel. All.: Guidolin

ATALANTA – Molto difficile il recupero di Migliaccio dal problema al polpaccio, il mediano ex Palermo e Fiorentina non è sicuro nemmeno di riuscire a guadagnarsi un posto un panchina. Colantuono dovrebbe rispolverare il 4-3-3, con Maxi Moralez che potrebbe spuntarla su Livaja e tornare ad avere una possibilità da titolare dopo la deludente stagione scorsa.

UDINESE – E’ in forte dubbio Muriel, alle prese con un risentimento alla coscia destra: il colombiano sicuramente non sarà titolare e non è detto recuperi per la panchina. In avanti quindi ancora spazio a Maicosuel che supporterà Di Natale. Badu in vantaggio su Pereyra a centrocampo.

Cagliari-Inter

Cagliari (4-3-3): Agazzi; Perico, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Nainggolan; Pinilla, Sau, Ibarbo. A disp: Avramov, Ariaudo, Avelar, Ibraimi, Oikonomou, Eriksson, Cabrera, Nenè. All.: Lopez

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Kovacic, Cambiasso, Guarin, Nagatomo; Alvarez; Palacio. A disp.: Castellazzi, Andreolli, Samuel, Rolando, Pereira, Wallace, Taider, Mudingayi, Kuzmanovic, Belfodil, Icardi, Milito. All.: Mazzarri

CAGLIARI – Al “Nereo Rocco” di Trieste maglia da titolare preannunciata per Dessena dopo l’infortunio di Ekdal, fermo insieme a Cossu. Stuzzica l’idea del tridente Pinilla-Sau-Ibarbo.

INTER – Non si prevedono particolari sorprese nell’undici di Mazzarri, che comunque potrebbe pensare di far tirare il fiato a qualcuno in mediana: si darà continuità al momento brillante di Cambiasso, il maggior indiziato per l’esclusione dal 1’ è Guarin che potrebbe fare spazio ad uno fra Taider e Kuzmanovic.

Catania-Chievo

Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Legrottaglie, Spolli, Biraghi; Guarente, Almiron, Plasil; Barrientos, Bergessio, Leto. A disp.: Frison, Capuano, Monzon, Tachtsidis, Freire, Keko, Castro, Maxi Lopez, Petkovic. All.: Maran

Chievo (4-4-2): Puggioni; Sardo, Papp, Cesar, Dramé; Sestu, Radovanovic, Rigoni, Estigarribia; Théréau, Pellissier. A disp: Silvestri, Squizzi, Bernardini, Claiton, Pamic, Frey, Lazarevic, Calello, Improta, Acosty, Paloschi, Ardemagni. All.: Sannino

CATANIA – Bergessio e Castro hanno ormai recuperato e saranno regolarmente tra i convocati, subito in campo il centravanti ex San Lorenzo per il ritorno al 4-3-3, affiancato anche da Leto. A centrocampo ancora panchina per Tachtsidis, ci sarà di nuovo Guarente al posto di Izco che non ha ancora smaltito la distorsione alla caviglia. Legrottaglie rileva lo squalificato Bellusci al centro della difesa, dove a sinistra Biraghi è in netto vantaggio su Monzon.

CHIEVO – Uno tra Papp, Claiton e Bernardini affiancherà Cesar al centro della difesa, partirà molto probabilmente dalla panchina Hetemaj che aveva dovuto alzare bandiera bianca prima della Juventus. Pellissier insidia Paloschi nel tandem d’attacco accanto a Thereau che mercoledì sera si è sbloccato.

Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi, Longhi; Kurtic, Magnanelli, Missiroli; Schelotto, Zaza, Berardi. A disp.: Pomini, Rosati, Rossini, Ziegler, Marzorati, Pucino, Chibsah, Laribi, Masucci, Floro Flores, Alexe, Farias. All.: Di Francesco

Lazio (4-1-4-1): Marchetti; Cavanda, Ciani, Dias, Pereirinha; Ledesma; Candreva, Gonzalez, Hernanes, Ederson; Floccari A disp.: Berisha, Strakosha, Elez, Vinicius, Onazi, Felipe Anderson, Keita, Lulic, Perea. All.: Petkovic

SASSUOLO – Missiroli in vantaggio su Laribi, per il resto confermata la squadra che mercoledì ha imposto il pari al Napoli al “San Paolo” conquistando il suo primo punto della storia in serie A. Sono ben cinque gli infortunati nel gruppo di Di Francesco, tra cui il lungodegente Terranova.

LAZIO – Totale emergenza in difesa per Petkovic che deve anche guardare all’impegno in Europa League di giovedì con il Trabzonspor. Potrebbe riposare Lulic, nel 4-1-4-1 Ederson ricoprirebbe la sua posizione di esterno sinistro di centrocampo, mentre Hernanes torna dal 1’.

Hellas Verona-Livorno

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Gonzalez, Agostini; Romulo, Hallfredsson, Jorginho; Jankovic, Toni, Gomez. A disp.: Nicolas, Mihaylov, Bianchetti, Albertazzi, Laner, Rubin, Cirigliano, Sala, Donadel, Marques, Iturbe, Cacia, Longo. All.: Mandorlini.

Livorno (3-5-2): Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Greco, Duncan, Mbaye; Paulinho, Emeghara. A disp.: Anania, Decarli, Valentini, Gemiti, Lambrughi, Piccini, Belingheri, Benassi, Siligardi, Mosquera, Borja. All.: Nicola

HELLAS VERONA – Ormai recuperato Gonzalez, non ancora Martinho che ha svolto lavoro a parte e non sarà disponibile al pari di Maietta: nel tridente offensivo di Mandorlini a sinistra ancora spazio a Juanito Gomez, tra i protagonisti mercoledì sera a Torino con il suo primo gol in serie A.

LIVORNO – Si attendono poche sorprese nell’undici di Nicola, dove non recupera Biagianti: in mediana al posto dell’ex catanese ancora dentro Duncan. A sinistra Mbaye in vantaggio su Gemiti.

Roma-Bologna

Roma (4-3-3): De Sanctis; Dodò, Benatia, Castan, Balzaretti; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho. A disp.: Skorupski, Ricci, Burdisso, Romagnoli, Jedvaj, Taddei, Marquinho, Caprari, Ljajic, Borriello. All.: Garcia

Bologna (4-3-2-1): Curci; Garics, Antonsson, Mantovani, Morleo; Laxalt, Perez, Della Rocca; Diamanti, Laxalt; Cristaldo. A disp.: Agliardi, Stojanovic, Sorensen, Cech, Crespo, Christodoulopoulos, Moscardelli, Gimenez, Acquafresca, Bianchi. All.: Pioli

ROMA – Si è fermato Maicon per un guaio muscolare alla coscia destra, Garcia potrebbe dare una maglia da titolare al brasiliano Dodò e nel frattempo non rischiare in avanti Ljajic: Gervinho titolare.

BOLOGNA – In forte dubbio Diamanti e Bianchi: il capitano rossoblù ha saltato l’allenamento di ieri in gruppo per un attacco influenzale, l’ex Torino ha recuperato dall’infortunio al piede ma avverte il fiato sul collo di Cristaldo, che si candida a partire dal 1’ dopo aver segnato il suo primo gol in Italia mercoledì. Squalificato Natali, al suo posto Mantovani.

Fiorentina-Parma