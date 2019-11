Diretta Genoa - Napoli in Serie A

90'+ 3 Finisce la partita. Il Napoli batte il Genoa 3-0! Terza vittoria consecutiva in trasferta per gli uomini di Benitez, che hanno dominato il primo tempo e controllato senza problemi la ripresa. Sempre più vicino all'esonero, invece, Fabio Liverani; il Genoa, infatti, nelle ultime ore avrebbe messo in preallarme Gian Piero Gasperini. Da Andrea Motta e Vavel Italia, grazie per l'attenzione. Alla prossima!

90' + 2 Dopo un minuto arriva la replica di Higuain, con un tiro che finisce fuori.

90' + 1 Gilardino, prova ancora una girata, ma Reina blocca senza problemi.

90' Il direttore di gara assegna tre minuti di recupero.

82' Calaiò prova a riaprire il match con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma il pallone finisce oltre la linea di fondo.

78' Fetfatzidis prova a pungere Reina con un rasoterra dal limite dell'area, ma il portiere campione del Mondo respinge il suo tentativo.

74' I rossoblu, sbilanciati, rischiano di farsi punire da Higuain in contropiede, ma De Maio mette una pezza ed evita il periodo.

68' Gilardino atterrato in area chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro interrompe l'azione per un fuorigioco dubbio.

65' Il Genoa alza il baricentro, ma campani fanno buona guardia e continuano a difendere il doppio vantaggio.

62' Gilardino prova la girata a rete, ma la sfera finisce ancora una volta sul fondo.

58' Il Napoli soffre e Benitez decide di mandare in campo Higuain al posto del giovane Zapata, all'esordio in massima divisione.

51' Bordata da fuori di Kucka, ma sfera alta sopra la traversa.

50' Primo acuto della ripresa per il Napoli: Callejon ci prova su punizione, ma Perin blocca.

46' Riprende il match, dopo l'half time. Per i Grifoni, fuori Antonini e dentro il più offensivo Santana. Per gli ospiti dentro Cannavaro al posto del claudicante Albiol.

45' + 1 Dopo sessanta secondi di "additional time" l'arbitro fischia la fine della prima frazione.

45' Un solo minuto di recupero.

39' Grifoni in avanti a cercare la via del gol, ma il Napoli si difende bene e Reina non rischia alcun periodo.

37' Liverani opta per un Genoa a trazione anteriore: dentro Stoian e fuori Gamberini.

29' Insigne, servito da Inler, penetra in area e prova a sorprendere Perin che, però, blocca senza problemi.

27' Calaiò spizza su corner, ma Gamberini manca l'aggancio a due passi dalla porta.

24' GOL DEL NAPOLI! Pandev scambia con Insigne e insacca in rete dall'interno dell'area con un destro potente e preciso! 2-0 per la squadra di Benitez.

22' I padrondi di casa rispondono con un colpo di testa di Antonini, su cross di Vrsaljko, bloccato senza problemi da Reina.

18' Inler prova a colpire da fuori Perin, ma la sfera finisce fuori.

16' Il Genoa gestisce il possesso di palla, ma non riesce a imbastire un'azione offensiva.

14' GOL DEL NAPOLI! Primo gol stagionale per Goran Pandev che, ancora in contropiede, supera Gamberini e metti il pallone in fondo al sacco dal limite dell'area: 1-0 per gli ospiti.

Ecco le immagini del gol del macedone:

12' Grande occasione per il Napoli: Reina serve Pandev con un lancio potente e preciso, il macedone penetra in area e prova il passaggio per Callejon, ma la difesa allontana la minaccia.

6' Bella partita. Ancora nessuna conclusione a rete, ma tanti capovolgimenti di fronte e azioni offensive per le due squade.

3' Partenopei subito in avanti e Genoa rintanato a difendere.

1' Inizia il match! A gestire la sfera la formazione di Benitez.

17:40 Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro:

Genoa: Perin; Gamberini, Portanova, De Maio; Antonini, Biondini, Matuzalem, Kucka, Vrsaljko; Calaiò, Gilardino. All. Liverani

Napoli: Reina; Mesto, Britos, Albiol, Zuniga; Inler, Behrami; Insigne, Pandev, Callejòn; Duvan Zapata. All. Benitez

Siamo solo alla sesta giornata, ma Genoa - Napoli è già una gara della verità. In casa Grifone, infatti, Liverani lotterà con le unghie e con i denti per conservare la propria panchina. In dubbio fin dalla sconfitta con l’Inter alla prima giornata, l’ex playmaker di Fiorentina e Palermo finora ha ottenuto soltanto quattro punti, tre dei quali nel derby con la Sampdoria. Ma Preziosi, si sa, come Zamparini e Cellino, è un presidente impulsivo e una batosta casalinga contro la formazione di Benitez potrebbe anche indurlo a una decisione avventata.

GENOA – A Manfredini e Antonelli in infermeria si è aggiunto Bertolacci, ancora alle prese con problemi muscolari. Liverani dovrebbe confermare il 3-5-2 con Biondini in mediana insieme a Lodi e Matuzalem e ancora al posto di Kucka che ha recuperato e partirà dalla panchina. In avanti si annuncia la coppia Calaiò-Gilardino ma non è da escludere un’altra partenza da titolare per Konate.

Queste le parole di mister Liverani in conferenza pre-gara: "Il Napoli è accreditato come la principale antagonista della Juventus, è una squadra costruita per vincere e andare avanti in Champions - dichiara il tecnico del Grifone - queste valutazioni non ci devono condizionare, anzi devono servirci come stimolo per la nostra prova".

NAPOLI – Nella conferenza della vigilia di ieri Benitez ha confermato anche per oggi l’intenzione di ricorrere al turn-over, applicandolo anche per Hamsik e Higuain che ad ora sono i potenziali esclusi eccellenti dal 1’, cui potrebbe aggiungersi Insigne: in tal caso Pandev agirebbe da trequartista centrale e Duvan Zapata farebbe il suo esordio in serie A lanciato come terminale offensivo. In mediana torna in panchina Dzemaili, dopo la gara da titolare con il Sassuolo.

Ecco un estratto della conferenza di Benitez: "A Genova - sostiene - dovremo reagire dopo il pareggio contro il Sassuolo, formazione che credevamo fosse facile da affrontare. Qualcosa non è andato per il verso giusto, ci sono stati degli errori ed in questo dobbiamo migliorare. Ma sul concetto di turn over non cambio il mio pensiero. Ci vuole sempre coerenza''.

Queste le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; De Maio, Portanova, Gamberini; Vrsaljko, Biondini, Lodi, Matuzalem, Antonini; Calaiò, Gilardino. A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Sampirisi, Cofie, Sturaro, Kucka, Santana, Fetfatzidis, Stoian, Konate. All.: Liverani.

Napoli (4-2-3-1): Reina; Zuniga, Albiol, Britos, Armero; Behrami, Inler; Callejon, Pandev, Mertens; Zapata. A disp.: Rafael, Colombo, Fernandez, Cannavaro, Mesto, Radosevic, Dzemaili, Hamsik, Insigne, Higuain. All.: Benitez.