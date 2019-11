Fiorentina: con il Parma, tre punti per non allontanarsi dalla Champions

Il campionato di Serie A, quest’anno, è particolarmente intrigante. C’è una bella lotta sia per le prime posizioni, sia nella parte bassa della classifica. Così, stasera, Fiorentina e Parma, che si affronteranno nel posticipo del lunedì della sesta giornata, non possono permettersi di sbagliare. Soprattutto i viola, che in caso di sconfitta, rimarrebbero a meno sei dalla zona Champions. I ragazzi di Donadoni, d’altro canto, vengono da due risultati utili consecutivi, ma la classifica è così corta che basta un passo falso per rimanere invischiati nella lotta per non retrocedere.

Ecco le parole di Montella, intervenuto ieri in conferenza pre-gara: “La sconfitta con l'Inter ci ha lasciato tanta amarezza, ma soprattutto la rabbia di voler riprenderci i punti lasciati a Milano. Il Parma è una squadra ordinata – ha proseguito il tecnico viola - dal gioco propositivo e con un allenatore che stimo molto per come si comporta. È una partita delicata. E poi c'è Cassano che è un giocatore particolare: anche quando non è in giornata può tirare fuori il colpo di genio e risolvere la partita”.

Questo, invece, il pensiero di Donadoni: “Dovremo essere propositivi e aggressivi – ha detto il tecnico in conferenza stampa. – La Fiorentina è una squadra di qualità, con un tasso tecnico sopra la media. Del resto, hanno l'obiettivo di disputare un campionato di altissimo livello. Dal Catania all'Atalanta ho cambiato di partenza ben cinque giocatori e hanno fatto bene. Anche domani giocherà chi sta meglio”.

In campionato l'ultima affermazione dei ducali sui gigliati risale a quattro stagioni fa, quando nel 2009 si imposero al Franchi per 3-2. Da allora il Parma ha superato la Fiorentina soltanto in un'altra occasione, in Coppa Italia, ottenendo nel dicembre 2010 la qualificazione al turno successivo superando di misura i viola per 2-1. L’anno scorso, invece, hanno vinto i padroni di casa per 2-0 con le reti di Toni e Jovetic.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Mati Fernandez, Joaquin; Rossi. All.: Montella. A disp.: Munua, Roncaglia, Vecino, Bakic, Ambrosini, Alonso, Vargas, Ilicic, Iakovenko, Rebic, Wolski.

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Biabiany, Acquah, Marchionni, Gargano, Gobbi; Cassano, Okaka. All.: Donadoni. A disp.: Pavarini, Bajza, Mesbah, Banalouane, Rosi, Mendes, Valdes, Parolo, Obi, Palladino, Sansone.

Arbitro: Massa.