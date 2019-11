Atalanta nella fatal Verona per proseguire la risalita

Chievo e Atalanta si affrontano nel primo anticipo della settima giornata di Serie A: in palio ci sono punti pesanti per arrivare alla sosta in una situazione di tranquillità. Il Chievo fino adesso ha raccolto appena 4 punti, anche se sul campo ne avrebbe meritati molti di più: avversari difficili ed errori arbitrali hanno impedito ai veneti di migliorare il proprio rendimento nei primi due mesi di campionato. Con la vittoria di settimana scorsa, l'Atalanta ha scongiurato una situazione che rischiava di diventare pericolosa: nella partita di oggi la risalita dei nerazzurri dovrà proseguire senza intoppi.

Sannino spera di ritrovare il Chievo di qualche settimana fa: "Non ci aspettavamo di perdere a Catania, però ci può stare dopo le buone prestazioni contro Udinese e Juventus: c'è il rammarico di una partita giocata non da Chievo, qualcosa non ha funzionato. Ognuno deve essere autocritico e pensare a riprendere quello che abbiamo lasciato con la Juventus: i tifosi devono vedere una squadra sempre pronta a dare battaglia. I giovani stanno lavorando bene, ma non voglio mandarli allo sbaraglio: hanno voglia di fare e sapranno ritagliarsi il loro spazio. Contro l'Atalanta serve la consapevolezza di dover fare la partita". Si va verso la conferma dell'undici che ha perso in Sicilia, con Sardo favorito rispetto a Frey per una maglia da titolare sull'out di destra.

Colantuono avverte che il peggio non è ancora passato: "Contro l'Udinese ho ritrovato l'Atalanta che piace a me, ma una sola partita non è sufficiente per dire che è tutto a posto. Il modulo sarà confermato perché in questo momento abbiamo bisogno di continuità. Mi fa piacere di aver battuto il record di vittorie con l'Atalanta di Mondonico, non rivendico di essere uno stratega del calcio però il mio lavoro credo di saperlo fare bene. Il Chievo è il peggior avversario che potesse capitarci in questo momento, una squadra ferita che ha un allenatore molto preparato e un campo dove non abbiamo mai vinto". Non sarà della partita il febbricitante Del Grosso, al suo posto dovrebbe giocare Brivio.

Probabili formazioni