Serie A - Diretta Inter - Roma, segui il live della partita

Per questa sera è tutto. Jonathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.



Inter 0-3 Roma All Goals

Termina, dopo tre minuti di recupero il big match di San Siro. La Roma suona la settima sinfonia e vola in vetta alla classifica. Un primo tempo di bel calcio, segnato da Totti e Florenzi, una ripresa di perfetta gestione. Garcia mostra una squadra capace di attaccare e difendere alla perfezione. L'Inter partita bene, si spegne, sconfitta da meriti altrui e demeriti propri. Più pesanti del temuto le assenze di Campagnaro e Jonathan. Senza un leader Ranocchia e Juan mostrano incertezze spaventose. Resta un rebus Pereira, come lui Guarin. Nella serata in cui Nagatomo non brilla, l'unico all'altezza è ancora una volta Alvarez, a volte egoista, ma perlomeno combattivo. Dallo scontro diretto emerge un verdetto evidente. La Roma può ambire a traguardi importanti, l'Inter deve lavorare molto. La differenza di qualità è apparsa evidente sul prato milanese.

88' - Giallo per Taddei. Steso Kovacic.

86' - Schiaccia il tiro Marquinho! Ottima chance per la Roma!

84' - Kovacic! Elegante, ma debole il suo destro da fuori!

80' - Si cautela Garcia. Dodò per Totti.

79' - Rosso per Balzaretti! Stende Alvarez e prende il secondo giallo!

76' - Esce, stremato, Florenzi, uno dei grandi protagonisti del match. Dentro Marquinho.

75' - Icardi si avventa sul retropassaggio di Balzaretti, ma non arriva per un niente!

73' - Altro contropiede della Roma! Letale Gervinho! Si supera Handanovic!

72' - Alvarez va via ancora! Uno dei migliori! altro angolo per l'Inter.

69' - Se ne va Guarin, è il momento del principe. Applausi per Milito.

66' - Annullato il gol di Ranocchia, che tocca il braccio di De Sanctis! Decide l'assistente di Tagliavento! Ammonito per proteste il portiere giallorosso, che voleva il fischio del direttore di gara.

65' - Batte malissimo una punizione Guarin! Pubblico incredulo.

62' - Non trova sbocchi l'Inter. Sbaglia un facile appoggio Guarin. Spaesato il colombiano.

57' - Lascia il campo Pjanic. Dentro Taddei. Nell'Inter Kovacic per Taider.

54' - Perde un altro pallone Nagatomo! Uno dei peggiori il giapponese!

51' - Ammonito Balzaretti che ferma fallosamente Guarin.

49' - Handanovic!! Grandissimo su Florenzi! Bella palla di Strootman, ma malissimo Nagatomo in copertura!

46' - Fuori Pereira, dentro Icardi! Mazzarri porva il tutto per tutto!

Finisce qui un'incredibile frazione di gioco. Roma in vantaggio con Totti, poi molta Inter. Il palo di Guarin, l'occasione di Alvarez. Partita in equilibrio fino alla follia di Pereira. Entra, scomposto, su Gervinho e Totti non sbaglia dal dischetto. Dubbi sul contatto. Dentro o fuori area? Questione di centimetri. Il sigillo lo firma poi Florenzi, chiudendo un contropiede meraviglioso. In difficoltà Juan e Ranocchia. Come previsto senza Campagnaro l'Inter soffre. Probabile Mazzarri si giochi subito la carta Icardi.

44' - GOOOOOLLL! Florenzi! Notte fonda a San Siro, ma che calcio la Roma! Apertura sublime di Totti, conduzione di Strootman e chiusura di Florenzi! 0-3!

42' - Straordinario salvataggio di Rolando! Di testa anticipa Pjanic!

40' - GOOOOLLLLLL! Totti! Doppietta! Di potenza! Proteste nerazzurre però sul rigore! Hanno ragione i ragazzi di Mazzarri! Il fallo era di poco fuori area!

40' - Follia di Pereira! Stende Gervinho ed è rigore!

37' - Si infiamma la partita. Sale di colpi a livello fisico. Guarin c'è, Ranocchia meno.

33' - Arriva la prima sanzione anche per l'Inter. Juan Jesus finisce sul taccuino di Tagliavento per il fallo su Totti.

31' - Non trova la porta Taider su punizione.

30' - Altro cartellino! Tocca a Castan che si porta avanti il pallone col braccio.

28' - Giallo per Benatia! Stende Alvarez, poco prima dell'ingresso in area.

26' - Alvarez! Stacco perfetto ma arriva ancora De Sanctis! Reazione Inter!

25' - Guarin! Palo pazzesco! Un siluro! De Sanctis immobile! Strepitoso nell'azione precedente Gervinho, chiuso all'ultimo.

23' - Ha accusato il colpo l'Inter. Roma padrona del campo. Gervinho sta abusando di Rolando.

18' - GOOOOOOLLLLLL! Totti! Destro perfetto dal limite! La palla passa in mezzo a una serie di difensori nerazzurri e si insacca alle spalle di Handanovic!

18' - Prova col sinistro Cambiasso, ma non trova la porta. Poca prima brivido per Ranocchia, che da ultimo uomo azzarda il dribbling su Gervinho.

15' - Roma sorpresa dalla forte pressione nerazzurra. Arriva il primo giallo per Pjanic, che ferma la ripartenza della squadra di Mazzarri.

12' - Taider! Non trova la potenza dal limite e De Sanctis neutralizza.

9' - Alto Guarin! Grandi ritmi in avvio.

7' - Rannocchia! Chiude lui su Gervinho! Fa paura in velocità l'ex Arsenal! Pessima palla persa di Taider!

5' - La Roma prova a punire in contropiede. Il solito duo Totti - Gervinho, ma Taider libera.

4' - Guarin va via a Balzaretti e guadagna il primo corner del match.

2' - L'Inter prova a pressare alto. Pjanic fornisce il primo pezzo di bravura con un disimpegno artistico.

20.47 - Il saluto tra Mazzarri e Garcia, i ventidue al centro del terreno di gioco. Si parte a San Siro.

20.43 - Squadre nel tunnel e pronte all'ingresso in campo.

20.40 - Mancano ormai solo cinque minuti all'inizio dell'incontro. Le scelte di Mazzarri fanno pensare a un'Inter attendista. Probabile che il tecnico di San Vincenzo provi a vincere l'incontro nella ripresa, inserendo Milito o Icardi.

20.35 - Giornata spettacolare questa. Non solo Inter - Roma, ma doppio posticipo domenicale. Juventus - Milan e Lazio - Fiorentina. Incroci d'Europa. Dopo Champions e Europa League, le squadre italiane, impegnate in Coppa, si ritrovano di fronte nella massima serie. Allegri porva a recuperare qualche acciaccato. Conte, dopo il deludente pareggio contro Mancini, vuole i tre punti. Montella viene dalla grande prova col Dnipro, mentre Petkovic, miracolato a Trebisonda, cerca la quadratura della sua Lazio.

20.30 - Diamo un'occhiata alle scelte dei due allenatori. Garcia preferisce Gervinho a Ljajic, mentre Mazzarri conferma la difesa a tre e rinnova la fiducia a Rolando e Pereira. In mediana Taider preferito a Kovacic. Senza il fedelissimo Campagnaro, il tecnico nerazzurro vuol proteggere la linea difensiva.

20.20 - Intanto è terminato il primo incontro di giornata. Al Bentegodi, vittoria 1-0 per l'Atalanta di Colantuono contro il Chievo di Sannino. Decide un gol del rinato Maxi Moralez. Sfortunati i clivensi che hanno ripetutamente cercato il pari.

20.10 - Benvenuti alla diretta Inter - Roma (ore 20.45), anticipo di lusso della settima giornata di Serie A. I giallorossi di Garcia vogliono dar seguito a una striscia di successi incredibile, mentre i nerazzurri cercano il rilancio, dopo il mezzo passo falso di Trieste.

Riviviamo proprio quanto accaduto nell'ultima giornata. L'Inter di Mazzarri è scesa in campo a Trieste, contro il Cagliari, infarcita di seconde linee. Squadra stanca, dopo il turno infrasettimanale contro la Fiorentina di Montella e turnover obbligato. Nell'undici titolare Rolando, Belfodil, Kovacic, uno dei migliori. Bella Inter nel primo tempo, bloccata da un Agazzi in stato di grazia. Nella ripresa il tecnico di San Vincenzo prova a conquistare l'intera posta e si affida a Mauro Icardi. Puntuale la firma dell'ex Samp sul perfetto traversone di Nagatomo. Dura poco però la gioia nerazzurra. Nainggolan prova a calciare da fuori e trova la deviazione decisiva di Rolando, che mette fuori causa Handanovic. 1-1 e qualche recriminazione per un'Inter decisamente superiore.

Altra storia per la Roma che nel posticipo domenicale ha avuto gioco facile contro il Bologna di Pioli. Già tre a zero alla mezz'ora i giallorossi hanno agevolmente disposto di un avversario allo sbando. Marcature aperte in tap in da Florenzi, splendido raddoppio in contropiede, chiuso da Gervinho, e tris di Benatia. Nei secondi quarantacinque minuti a segno ancora l'ex Arsenal e Ljajic, delizioso tocco sotto. Spettacolo e gol all'Olimpico.

La rinascita di Inter e Roma parte certamente dalla panchina. Dopo la scanzonata era Stramaccioni, seguito all'incerto duopolio Gasperini – Ranieri, Moratti ha scelto di affidarsi a una certezza. Una guida sicura per una nave titubante. Il capolavoro di Mazzarri resta senza dubbio la salvezza con la Reggina. Un miracolo, data la pesante penalizzazione. Da lì la crescita a Marassi, sponda Samp, e la consacrazione al San Paolo. La capacità di plasmare la squadra, lavorando sulla testa del materiale umano a disposizione. Non si può spiegare altrimenti la rivitalizzazione di giocatori sopiti nella precedente versione nerazzurra e ora protagonisti. Concretezza, lavoro, solidità. Il tecnico ha prima chiuso la cerniera difensiva, costruendo una cassaforte davanti ad Handanovic, pugnalato senza obbiezioni lo scorso anno. Poi ha cercato di dare fluidità alla manovra sfruttando le caratteristiche dei giocatori presenti e l'aiuto di grandi vecchi, che non hanno dimenticato come si vince.

Rudy Garcia è la vera scoperta della Serie A. Arrivato in sordina, sotto un'aura di incertezza e paura, in una piazza ingombrante come Roma, ha sconfitto scettici e malpensanti. Ha visto partire Osvaldo, Lamela e Marquinhos. Praticamente il meglio a livello tecnico. Si è messo all'opera affidandosi ai simboli della romanità, Totti e De Rossi. Lui nato, come allenatore, a Saint Etienne, ma esploso al Lille, dove ha conquistato Coppa di Francia e Ligue 1, è riuscito, dove Zeman e Andreazzoli avevano fallito lo scorso anno. L'estremista Zdenek e il normalizzatore Aurelio avevano provato due strade opposte. Garcia si è fermato a metà. Certezze difensive, ottimo l'innesto di Benatia, non a discapito della brillantezza offensiva. Così sono arrivati sei successi consecutivi. Così le polemiche sul mercato si sono di colpo sopite.

Mancherà il grande ex. Sisenando Maicon. Simbolo del triplete nerazzurro, di casa a Roma. Approdato alla Pinetina per pochi spiccioli, dopo l'esperienza monegasca e rivelatosi ben presto uno dei migliori terzini destri del mondo, il brasiliano è stato uno dei segreti dell'Inter di Mancini prima e Mourinho poi. La freccia impazzita. Corsa e tecnica sopraffina. L'apoteosi nella notte di San Siro, in cui i marziani di Catalogna sono caduti sotto i colpi del colosso. Splendido il 2-1 di Maicon quella sera. Antipasto in vista del trionfo di Madrid. Dopo il 2010, l'inizio della restaurazione Inter, l'addio agli eroi del precedente corso e anche per lui arriva il momento dei saluti. Lascia l'Italia e approda in Inghilterra, nell'ambizioso City. Ma una vita non proprio da atleta, la mancanza di motivazioni, rendono l'esperienza british fallimentare. Arriva l'occasione giallorossa e Maicon non se la lascia sfuggire, anche perché alle porte c'è il mondiale brasiliano. La massima competizione calcistica sul suolo natio. Impossibile non provarci. Si rimette a nuovo, torna Maicon insomma. Bloccato però da un infortunio muscolare non ci sarà, contro i suoi ex amici, contro la squadra con cui si è issato sul tetto del mondo.

L'anno scorso a Milano finì tre a uno per gli ospiti. Primo tempo in equilibrio segnato dallo splendido gol di Florenzi e dal momentaneo pareggio di Cassano. Nella ripresa dominio Roma. Osvaldo e Marquinho, con l'aiuto dell'incerto Castellazzi, confezionano la partita. L'Inter era ancora in fase progettuale, modulo in fase di rodaggio (c'era ancora Snejider e Palacio sedeva in panchna), incertezze tattiche. Di allora è rimasto poco o nulla su entrambi i fronti. Sia a livello di giocatori che di idee.