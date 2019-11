Serie A - Diretta Sampdoria - Torino, segui il live della partita

16.55 Finita, partita equilibrate nel primo tempo secondo tempo il Toro in gran parte ha dominato alla fine Gervasoni fischia un rigore inesistente e così finisce la partita.

93' E' FINITA!

93' GGGGGOOOOLLLLL! La Sampdoria segna su rigore con Eder, non si capisce cosa ha fischiato Gervasoni.

90' Tre i minuti di recupero.

86' Entra Maksimovic per D'Ambrosio (che è a terra per crampi).

77' Entra Wszolek per Gavazzi.

75' GGGGGGGGOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! CERCI NON SBAGLIA!

74' Rigore per il Toro, fallo di Palombo su D'Ambrosio

73' Esce Pozzi , entra Eder.

70' Cerci , su punizione, mette in mezzo Moretti ci mette il piede la palla sbatte sulla traversa.

67' Contropiede granata, Immobile allarga per Cerci, che avanza e a tu per tu con Da Costa non fa goal.

65' GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Da Costa respinge e ci arriva Immobile che la butta dentro.

62' Mustafi entra in area di rigori driblando tre giocatori granata, prova il tiro ma Padelli blocca.

57' Sansone mette in mezzo ma non ci arriva nessun giocatore doriano

53' Esce El Kaddouri entra Meggiorini

50' Si continua a riscaldare Meggiorini.

48' Sansone prova il tiro, deviazione di Brighi, palla di poco fuori.

45' Partiti!

16.05 Squadre in campo.

16.03 A sky Sansone rilascia le segenti parole: "La nostra seconda rete è stata segnata a tempo scaduto e l'arbitro non ha convalidato. Noi abbiamo fatto una buona partita ma non dobbiamo perdere la concentrazione del secondo tempo".

15.50 Finita la prima frazione di gioco fra le proteste dei giocatori doriani, partita molto equilibrata giocato sopratutto sul piano agonistico.

48' Punizione battuta, di Palombo Padelli respinge ma c'è pronto Gabbidini che la butta dentro ma l'arbitro nel fra tempo fischia la fine, proteste dei giocatori della Samp perchè secondo loro non era arrivato il duplice fischio.

45' +2 Brutto fallo di Darmian su Gabbiadini, ammunito e punizione pericol osa per la samp

45' Due i minuti di recupero.

42' Punizione pericolosa per i granata, su un fallo di Sansone su Vives.

40' GOOOOOOOAAAAAAALLLLLLL! Errore di Glik a centrocampo , ne approfitta Sansone che parte e dal limite del area prova il tiro e la palla va in rete. 1-0

37' Cerci prova il tiro su punizione ma la palla non si abbassa e finisce fuori.

35' Cerci parte in velocità, dribla 2 giocatori blucerchiati succesivamente Sansone fa fallo e viene ammunito.

33' Gavazzi mette in mezzo, in area solo De Silvestre che per cercare di arrivare sulla palla spintona i difensori granata e commete fallo.

32' Giallo per Pozzi per un intervento su D'Ambrosio

29' 4° angolo granata EL Kaddouri cerca il dribling ma un difensore blucerchiato spazza in calcio d'angolo.

28' La Samp riparte in contropiede ma il Toro ripiega bene in difesa

27' 3° angolo per i granata, su respinta di Obiang su cross di Cerci.

24' Pasquale scambia con El Kaddouri, i l marocchini mette in mezzo ma Immob ile fa fallo in attaco.

23' Ammunito Brighi per fallo tattico su Sansone.

18' Ammunito Gabbiadini per proteste

12' Innescato Sansone in area di rigore che si t rova a tu per tu con Padelli , ma Padelli si super a e para il tiro del attacante blucerchiato

10' Si muovono molto i ragazzi di Ventura, il Toro sta giocando molto bene.

8' Pasquale mette in mezzo, un difensore doriano butta fuori

5' Mentre Bovo è a bordocampo, Ventura prepara i cambio, entra Pasquale.

3' Bovo a terra, sembra grave da come si lamenta il difensore granata, gioco fermo.

0.20' Partito bene il Toro Immobile innesca Cerci che la butta in rete ma f uorigioco

0' Partiti.

15.00 Minuto di silenzio a Marassi

14.57 Ingresso delle squadre a Marassi.

14.51 Squadre negli spogliatoi, fra 10' inizia la partita

Squadre in campo che si riscaldano, ecco il video:

Tra gli ex ricordiamo Giampiero Ventura , tecnico granata ma tifoso blucerchia to, nonchè ex allenatore proprio della Sampdoria

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALE DEL MATCH:

Sampdoria (3-4-1-2): Da Costa; Mustafi, Gastaldello, Gentsoglu; De Silvestri, Palombo, Obiang, Gavazzi; Sansone, Pozzi, Gabbiadini. A disposizione: Fiorillo, Tozzo, Renan, Regini, Fornasier, Castellini, Salamon, Eramo, Barillà, Bjarnason, Soriano, Rodriguez, Wszolek, Eder. Allenatore: Rossi.

Torino (5-3-2): Padelli; Darmian, Glik, Bovo, Moretti, D'Ambrosio; Brighi, Vives, El Kaddouri, Immobile, Cerci. A disposizione: Berni, Gomis, Masiello, Pasquale, Maksimovic, Basha, Bellomo, Farnerud, Meggiorini. Allenatore: Ventura.

Mentre le parole di mister Ventura , rilasciate in conferenza stampa sono le segenti:

"Nel 90% dei casi incontriamo squadre che cambiano modulo e disposizione tattica quando ci affrontano: potrebbe essere così anche con la Sampdoria, ma non è questo il problema. Il punto è come giochiamo noi e come saremo in grado di interpretare il match.

Bovo ed El Kad douri ? A parte Rodr iguez e Larrondo gli altri sono tutti recuperati. Noi abbiamo un nostro modo di vedere le cose: abbiamo un gruppo che sta lavorando per crescere - chi nella condizione e chi nell'esperienza - e ogni volta che qualcuno viene chiamato in causa sa che avviene non per la mancanza di un compagno ma perchè se lo merita. L'inserimento di Masiello nel derby? Ho avuto la necessità di far scendere in campo un terzino perchè Bovo non ce la faceva; Pasquale è un ottimo giocatore, ma non è ancora abituato al nostro modo di essere, sta applicandosi molto e ci potrà dare una grande mano.

Contro la Juventus nel secondo tempo non siamo riusciti a tirare in porta, ma le cinque partite prima invece questo era successo con continuità: non credo che una frazione di gioco possa cancellare quanto di buono fatto in precedenza. Siamo consapevoli che questa è una squadra che meriterebbe alcuni punti in più in classifica: tutto ciò per dire che abbiamo costruito una base che ci potrà permettere di essere protagonisti. Detto questo bisogna però ammettere che al di là degli episodi ci sono diversi aspetti ancora da migliorare perchè alcune partite avremmo potuto chiuderle e portarle a casa, invece così non è stato.

Contro la Sampdoria sarà una sfida delicata? Tutte lo sono per un motivo o per l'altro. Molto dipenderà dal nostro approccio e dalle nostre conoscenze".

Ecco le parole del tecnico doriano Delio Rossi, in conferenza stampa:

Queste le probabili formazioni:

Sampdoria (3-4-1-2): Da Costa; Mustafi, Gastaldello, Regini; De Silvestri, Palombo, Obiang, Barillà; Sansone, Pozzi, Gabbiadini.

Torino (5-3-2): Padelli; Darmian, Glik, Bovo, Moretti, D'Ambrosio; Brighi, Vives, Farnerud, Immobile, Cerci.

Ecco il video del precedente della scorsa stagione tra Sampdoria e Torino, partita decisa ai calci di rigori, uno per squadra.

Nonostante le difficoltà della Samp, sono fiducioso in un pronto riscatto dei liguri e punterei sull’”1” (2.42). Ben pagato ma poco probabile l’”Over 2.5″, che paga 2.25 volte la posta. Forse la giocata migliore è la doppia chance “1X” (1.37).

Da ricordare che la tifoseria blucerchiata è tra le accerime nemiche della tifoseria granata, quindi è prevista una partita anche negli spalti....

La prima sfida tra Samp e Toro nella massima serie a Genova risale alla stagione: 1947, con i doriani che si vinsero per 3-1. Nei successivi 45 scontri tra le mura di Marassi si hanno 19 vittorie blucerchiate, 21 pareggi e 6 vittoria targate Torino. L’ultima di questa serie è l’1-1 della scorsa stagione con i gol su rigore di Bianchi e Pozzi. In questi 46 match la Sampdoria ha segnato 61 volte a fronte dei 34 gol subiti, con sostanziale equilibrio tra primo e secondo tempo. Le partite giocate in casa granata, il bilancio si sposta a favore del Torino: 32 vittorie, 34 pareggi e 26 sconfitte sono state ottenute dai granata nelle 92 sfide di Serie A, con 110 gol fatti e 102 subiti. L’ultima sfida in assoluto è lo 0-0, senza emozioni, all’Olimpico di Torino, nella 23° giornata dello scorso campionato.Tra i grandi avversari odiati dai tifosi granata non si può non citare Gianluca Vialli: 3 gol realizzati al Toro con la maglia blucerchiata, prima del passaggio alla Juve e altre 7 reti segnate nei derby della mole, dall’altra parte i due gol del misterioso Paolo Poggi, uno dei talenti inesposi degli anni ’90, e, chiaramante, i gemelli Pulici e Graziani, che più volte negli anni ’70 hanno infilato la porta avversaria. Tra le curiosità, Giampiero Ventura non ha mai perso contro Rossi (3 vittorie e 2 pareggi); allo stesso tempo, però, sia Rossi che Ventura sono imbattuti rispettivamente contro Torino e Sampdoria, inoltre, la sfida non manca di polemiche, con il gol annullato in una sfida del 1971/72 al Torino, il quale perderà lo scudetto per un solo punto e proprio riguardo questo precedente, l'arbitro di quella partita, Barbaresco, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Toro mi spiace, era gol - ha raccontato a Tuttosport -. Fino a pochi mesi fa ero convinto di avere ragione, poi ho visto nuove immagini che mi hanno fatto cambiare idea. Il tiro di Agroppi aveva superato la linea", qua in basso potete rivedere l'episodio di quella partita. Vedremo se in questa sfida una delle squadre riuscirà a sfatare dei tabù......

Questa partita è quella classica partita che vale 6 punti, in quanto è un match chiave per la salvezza infatti queso è l'obbiettivo di entrambe le suadre anche se il Toro ha fatto una partenza super, che sarebbe stato ancora più super senza cosiderare gli errori arbitrali....

La Sampdoria è invischiata in zona retrocessione ed è in cerca di una vittoria fondamentale, propri o contro il Toro di mister V entura che invece cercherà di riscattarsi dopo il deludente derby giocato con la juve perso per 0-1, sarà sicuramente una partita mol to combatutta.

Ci sia avvia verso la 7° giornata di Serie A e tra i match spicca Sampdoria -Torino.