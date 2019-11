Gabriel e quel futuro tra le mani

Gabriel Vasconcelos Ferreiera, al secolo Gabriel, è un giovane portiere classe 1992, in forza al Milan dalla scorsa stagione. Per lui, finora, zero presenze ufficiali e molti minuti con la primavera nel 2012/2013, cercando di fare scuola alle spalle di Abbiati ed Amelia.

Cresciuto nel Cruzeiro, passa in prima squadra come terzo portiere nel 2011, prima di essere acquistato dai rossoneri nell'estate 2012 e convocato con la Nazionale olimpica per i Giochi di Londra 2012. Qui colleziona 4 presenze, subendo altrettanti gol, portando a casa la medaglia d'argento dopo la sconfitta in finale contro il Messico. Il 15 agosto, sempre del 2012, esordisce in prima squadra nell'amichevole giocata e vinta per 3-0 a Solna contro la Svezia. Nel suo palmarès vanta oltretutto un oro al Mondiale Under 20 del 2011 e un altro oro al Sudamericano sempre nel 2011.

E' approdato a Milanello un pò in sordina, all'ombra del titolarissimo Abbiati e di Amelia, accontendandosi del ruolo di terzo portiere. Ma già all'inizio di questa nuova stagione, i suoi costanti progressi avevano spinto Allegri a promuoverlo come secondo portiere, superando Amelia nelle gerarchie. Ma la sfortuna si è abbattuta impietosa sul giovane estremo difensore, che durante l'Audi Cup estiva si procura un trauma distorsivo alla spalla sinistra, costringendolo a saltare la prima parte di stagione.

L'occasione per tornare in campo gli è capitata proprio domenica nella sciagurata amichevole contro il Caen, persa rovinosamente dai rossoneri per 3-0. Nonostante ciò, è risultato in assoluto il migliore in campo del Milan, evitando in più occasioni che il punteggio assumesse proporzioni più ampie. E ad accorgersi di lui, finalmente, sembra essere stato anche mister Allegri. Causa il non brillante inizio di stagione di Cristian Abbiati, l'allenatore starebbe seriamente meditando di concedere una chance al portiere verdeoro.

A fine stagione, con tutta probabilità, sia Abbiati che Amelia non rinnoveranno il loro contratto con la società di Via Turati; circolano molte voci di mercato e molti nomi, tra cui Sommer del Basilea, Ter Stegen del Borussia Moenchengladbach, Consigli, Agazzi, Julio Cesar. Il nuovo portiere i rossoneri potrebbero averlo già in casa, e lo stesso Gabriel è smanioso di mettersi in mostra, nonostante mantenga un profilo basso, anche dopo una super prestazione come quella contro il Caen.

"Dopo l'infortunio alla spalla era importante per me poter giocare tutta la partita per prendere il ritmo. Tutto serve per poter crescere, anche gli errori. Il mio obiettivo è quello di lavorare al massimo per migliorare. Abbiati è un grande portiere, sia lui che Nando e Marco mi stanno aiutando molto per farmi rendere ancora meglio", queste le sue parole ai microfoni di Milan Channel all'indomani dell'amichevole in terra francese.

A Milanello tutti, compreso Abbiati, sono sicuri del suo talento, anche da pararigori. Ora che il mondo milanista si è accorto di lui, il futuro è veramente nelle sue mani.