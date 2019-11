Diretta Torino - Inter, segui il live della partita di Serie A

Per questa sera è tutto. Vavel Italia e Johnathan Scaffardi vi augurano una buona serata, ringraziandovi per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Finisce qui! Una partita incredibile, dai mille volti. Il Torino avanti due volte, in superiorità numerica, mostra le consuete lacune. Incaace di gestire il risultato, subisce la rimonta targata Guarin-Palacio. Quando la strada verso l'impresa sembra in discesa, complice il doppio errore Wallace-Carrizo, arriva il pareggio di Bellomo. Un punto che non accontenta nessuno. Sugli scudi il carattere nerazzurro, figlio di un sanguigno come Mazzarri. A giudizio una fase difensiva che presta il fianco a diversi processi. In due partite, senza Campagnaro, sei gol subiti. Troppi se si vuol provare a conquistare qualcosa di importante.

90' - GOOOOLLLLL! BELLOMO!!!! Punizione dal lato che Carrizo interpreta malissimo!!! Si aspettava il cross e viene punito!! 3-3!! Ingenuo Wallace a concedere la punizione!

89' - Tutti dietro in casa Inter. Prova Bellomo ma non va. Assedio granata.

86' - Confusione assoluta ora. l'Inter prova a uscire con i suoi uomini più freschi. Belfodil e Wallace.

83' - Cerci spreca una buona occasione dal limite. Punizione alta.

80' - Giallo anche per Immobile. Intanto ultimo cambio nell'Inter. Applausi per un super Palacio, dieci minuti per Wallace.

78' - Palacio salva sulla velenosa punizione di Cerci!

78' - Cerci lascia sul posto Cambiasso e poi cade. Giallo per l'argentino, che sembra però incolpevole.

75' - Tutto per tutto Ventura! In campo anche Meggiorini! Ottimo impatto di Belfodil nell'Inter.

71' - GOOOOOOLLLLL! PALACIO!!!! Rimonta pazzesca! Perfetto Belfodil che sprinta su Pasquale e la mette perfetta per il tocco morbido di Rodrigo!! C'è sempre il Trenza! 2-3!

70' - Dopo la sfuriata di inizio ripresa, squadre ora più lunghe e stanche. Ritmi bassi, si aspetta l'assolo del singolo.

66' - Cerci sta dipingendo calcio. Talento finalmente maturato. Prezioso anche per l'Italia di Prandelli.

64' - Ingenuo Ranocchia. Stende Barreto. Non benissimo neanche stasera l'ex Bari. Lui e rolando anelli deboli di una catena incompleta.

61' - Belfodil in campo! Al posto di Taider! Mazzarri non trema.

55' - GOOOOOLLLL! Ma che partita è?!? PALACIO!! Ancora male Padelli in uscita, in agguato l'argentino che impatta! Spettacolo!

53' - GOOOOOLLLL! IMMOBILE!!! Eccolo qui il gol! Cerci calcia ma è contrato, non ci pensa su Immobile che di prima intenzione batte Carrizo! Ancora sotto l'Inter.

52' - Che occasione Torino! Barreto trova Pasquale, il cui tiro-cross è deviato, incredibilmente fuori, da Immobile! Non è riuscito a coordinarsi! Ottimo palleggio granata!

48' - Ventura ci prova. Vuole l'intera posta. Fuori Farnerud, dentro Ciro Immobile. Tridente.

47' - L'Inter prova a gestire il ritmo in questo avvio di ripresa.

Intanto Kovacic ha lasciato il campo furioso. Il croato attendeva da tempo questa chance e la sostituzione obbligata, dopo l'espulsione di Handanovic, ha infastidito il giovane Mateo. Comprensibile.

Termina qui la prima frazione di gioco. Due episodi chiave. In apertura e in chiusura. L'Inter si ritrova in inferiorità numerica dopo cinque minuti. Handanovic stende Cerci e prende il rosso. Carrizo ipnotizza l'azzurro e salva l'Inter, ma il gol arriva poco dopo con Farnerud. Il pari in chiusura di tempo. Un prodigio di Guarin che si fionda su una palla vagante e punisce il colpevole Padelli. In mezzo le solite amnesie nerazzurre. Senza Campagnaro e Samuel emergono limiti di personalità e tecnica preoccupanti. Senza Kovacic, costretto a uscire, si pecca di qualità. Il Torino ha giocato, come al solito, bene, ma ha concesso ancora una volta troppo. Leggerezze che costano care.

45' + 1' - GOOOOLLLLL!!!! Cosa ha fatto Guarin?!?! Padelli esce male, stacca Ranocchia, poi arriva Guarin che al volo, in rovesciata trova la porta! Straordinario! 1-1 a Torino! Gol pesantissimo!

44' - Angolo per il Torino! Deviato il destro di un ottimo Farnerud. quando accelera Cerci trema l'Inter.

43' - Troppo facile per Padelli leggere il cross di Guarin.

40' - Tiraccio di Guarin! Fischi assordanti!

36' - Bella reazione nerazzurra ora. Taider si lascia andare in area, ma Doveri non fischia nulla. Bene Jonathan. Intanto arriva anche il cartellino per Farnerud rientrato in campo senza il consenso dell'arbitro. Era fuori dal terreno di gioco a farsi medicare.

32' - Pressione Torino, Inter alle corde. Mazzarri prova a scuotere i suoi. Palacio superbo, costringe al fallo Gazzi. Ammonito anche lui.

28' - Calcia male Barrreto, ma l'Inter è in chiara confusione.

26' - Taider perde palla ed è costretto a stendere Brighi. Giallo inevitabile.

21' - GOOOLLLLLL!!! FARNERUD!!!! Prolunga Barreto e colpisce l'ex Stoccarda! Immobile la retroguardia nerazzurra!

20' - Che giocatore Guarin! Quando si accende, si vede l'Inter! Gran palla dentro, ma Palacio e Nagatomo non trovano la deviazione!

17' - Taider!! Che occasione! Confeziona Guarin, splendido inserimento del franco-algerino che, ostacolato, non trova la porta!

15' - Da lontanissimo Guarin. Conclusione innocua per Padelli.

14' - Possesso palla granata. Inter ovviamente tutta schierata dietro, in attesa dello spiraglio per ripartire.

11' - Ancora Carrizo! Stavolta su D'Ambrosio, favorito da un rimpallo in area nerazzurra! Sofferenza ospite!

7' - Carrizo!!! Dice no a Cerci! Che risposta!

6' - Rigore! Sempre Farnerud! Trova Cerci che brucia Handanovic e si procura la massima punizione! Rosso diretto per lo sloveno! Costretto a entrare Carrizo.Fuori Kovacic.

4' - Padelli smanaccia l'angolo di Cambiasso. Gran ritmo in avvio.

3' - Cerci!! Palo pazzesco! Bella giocata di Farnerud e gran sinistro dell'azzurro! Brutto inizio dietro dell'Inter! Che brivido!

20.47 - Doveri conduce le squadre in campo. I ventidue pronti a disporsi sul terreno di gioco. Una vittoria questa sera consentirebbe agli uomini di Mazzarri di tornare davanti a Fiorentina e Verona e accorciare le distanze su Napoli e Juve. Roma per ora lontana.

20.43 - Interessante la scelta Kovacic. Mezzala reinventata trequartista da Mazzarri, che, soprattutto in trasferta, sceglie di non esporsi troppo alla velocità granata. Belfodil e Icardi in panchina. Da tenere d'occhio anche il duo di casa. Juan, Ranocchia e Rolando potrebbero soffrire la rapidità di Cerci e Barreto, come già quella di Gervinho e Florenzi.

20.40 - Cinque minuti al via. Squadre negli spogliatoi. Tutto pronto per l'ingresso in campo. La prima di Thohir, non l'ultima di Moratti, che resterà figura di riferimento anche nel nuovo progetto nerazzurro.

20.35 - Intanto ai microfoni di Sky Ausilio ha rilasciato importanti dichiarazioni sul fronte Campagnaro. Niente di grave per il difensore che sabato, nella difficile sfida col Verona, tornerà a disposizione di Mazzarri.

20.30 - Arrivano le formazioni ufficiali. Mazzarri non stravolge l'assetto difensivo e conferma Ranocchia. In panchina Samuel. Sulla trequarti Kovacic. Ventura sorprende. Fuori Immobile, ripescato Barreto. Vives nei tre della retroguardia.

Benvenuti alla diretta Torino – Inter (ore 20.45), incontro valido per l'ottava giornata di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato, con l'Inter di Mazzarri attesa dalla difficile trasferta sul campo granata. Ventura ha preparato accuratamente il match, mentre il tecnico di San Vincenzo ha dovuto affrontare non pochi grattacapi, causa voli transoceanici e consueti ritardi. La pattuglia argentina ha svolto pochi allenamenti con i compagni e le notizie non sono certo incoraggianti. Campagnaro, smaltito l'infortunio al piede, ha giocato 90 minuti in maglia Albiceleste e il responso è stato un risentimento muscolare che gli impedirà il rientro in nerazzurro. Bene Palacio, che avrebbe forse gradito un minimo di riposo in più.

Poco felice anche la situazione Alvarez. Il giocatore non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia. Rispedito a casa, dopo un consulto dei medici della nazionale, ha svolto un lavoro specifico. La situazione è migliorata col passare dei giorni, ma non tanto da consentirgli di essere titolare. Chance quindi importante per Mateo Kovacic, nell'inedito ruolo di trequartista. Svarierà alle spalle del Trenza, col compito di ispirare e creare. Mazzarri conferma quindi l'intenzione di proseguire sul modulo intrapreso finora. Un solo attaccante e un collante tra mediana e reparto offensivo. Soprattutto in trasferta la linea sembra questa, con Icardi e Belfodil pronti a subentrare a partita in corso.

Nell'Inter Mazzarri è pronto a rilanciare Rolando dal primo minuto, concedendo una chance forse anche a Samuel. Il “muro” ha messo minuti nelle gambe nell'amichevole col Locarno e potrebbe soffiare il posto al titubante Ranocchia. L'ex Bari ha palesato incertezze importanti anche in azzurro. Diverse le indecisioni nella trasferta di Copenaghen.

Torino - Ventura deve invece fare i conti con le numerose assenze del pacchetto arretrato. Bovo e Rodriguez non ci saranno, Maksimovic ha recuperato solo all'ultimo. Presumibile un assetto speculare a quello dell'Inter. Tre dietro, folto centrocampo e Immobile davanti. Squadra sulle spalle di Cerci, poco impiegato in azzurro. Da tenere d'occhio D'Ambrosio, seguito dalla dirigenza milanese, e Bellomo, sedotto e poi abbandonato la scorsa estate.

Dopo l'ottimo inizio, l'Inter, nelle ultime due uscite, si è arenata, conquistando un sol punto a Trieste contro il Cagliari. Sfortunato il pari con i sardi causato da una deviazione di Rolando su tiro di Nainggolan. A San Siro con la Roma tonfo invece più rumoroso. Per avversario e posta in palio. L'avvio resta comunque ottimo e occorre ora far filotto, sfruttando un calendario che nelle prossime giornate non presenta big match. Il Torino dal canto suo viene dal rocambolesco pari di Marassi con la Samp. Polemiche a non finire. Il 2-0 regolare annullato ai blucerchiati, poi l'inesistente rigore a tempo scaduto, sempre per i padroni di casa, dopo che i granata avevano ribaltato la partita con Immobile e Cerci. Classifica comunque tranquilla quella degli uomini di Ventura. 9 punti rappresentano un bottino rassicurante. I nerazzurri, con 14, sono invece i primi inseguitori delle tre di testa. Sfruttare gli scontri diretti di questo turno diventa così fondamentale.

L'anno scorso per lunghi tratti dominò il Torino, fermato solo da un grande Handanovic. A decidere furono una gemma di Milito, ora costretto nuovamente ai box da guai muscolari, e un contropiede firmato Cassano.