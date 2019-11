Real Madrid - Juventus, spettacolo al Santiago Bernabéu

Ci sono partite che non sono come le altre, ci sono partite che per un tifoso iniziano tre giorni prima, ci sono partite che le sogni durante la notte... e questa sera va in scena proprio una di quelle partite: Real Madrid - Juventus. E' importante per la qualificazione agli ottavi, soprattutto per la Juventus, dopo i due deludenti pareggi contro Copenhagen e Galatasaray. E' importante, sempre per i bianconeri, anche per valutare i danni rimasti dopo la sconfitta insaspettata (si era al 70esimo sul risultato di 0-2, finita 4-2) contro la Fiorentina. Importante anche per il Real, che con una vittoria ipoteca il passaggio del turno e la il primo posto nel girone .I Blancos quest'anno hanno perso solo il derby contro l'Atlético e sono reduci da tre vittorie consevutive, mentre in Champions hanno rifilato 6 gol al Galatasaray (in Turchia) e 4 gol al Copenhagen (a Madrid).

La Juventus si trova nella stessa, forse peggiore, situazione dello scorso anno. Deve quasi sempre vincere per sperara di superare il girone. Nella scorsa edizione ci riusci, battendo a Torino il Chelsea e in Ucraina lo Shakhtar. Queast'anno la situazione è diversa. Conte e i suo ragazzi ora si troveranno di fronte il doppio impegno con il Real, mentre il Galatasaray se la vedrà contro i danesi. Decisive poi saranno le ultime due sfide, vincere sia in Turchia che in casa contro il Copenhagen e sperare che il Real faccia il Real in casa contro i turchi.

Proprio per l'importanza della partita e della forza dell'avversario sulle fasce, Conte sta pensando ad una novità tattica. Passare dal consueto 352, al 4312. Buffon in porta, in difesa agiranno Caceres e Chiellini sugli esterni, Barzagli e Bonucci al centro. Vidal, Pirlo e Pogba in mediana, Marchisio dietro le due punte che saranno Tevez e Llorente. Un cambio tattico dovuto alle brutte prestazioni in Europa ed anche per giocare con i due terzini bloccati ed arginare la forza estena del Real.

Ancelotti recupera Bale, ma molto probabilmente si siederà in panchina, pronto a subentrare a partita in corso, cosi come ha fatto nella Liga contro il Malaga, se invece sarà pronto per la contesa prenderà il posto di Di Maria nel trio dietro la punta. In porta si rivede Casillas, out invece Alonso. In attacco Benzema sarà supportato da Ronaldo, Isco e Di Maria. Davanti alla difesa Khedira e Modric. Arbeloa, Pepe, Ramos e Marcelo la difesa a 4.

Real e Juve si sono già incontrate sei volte in terra iberica, sempre in Coppa Campioni. 4 vittorie spagnole e 2 italiane, mai nessun pareggio. La prima volta nel lontano 1962. l'ultima nel 2008, partita della standing ovation di tutto il Bernabéu per Alex Del Piero, autore di una partita magistrale. Se si considerano tutti i match, anche quelli giocati fuori dalla Spagna, si contano 8 vittorie per la Juventus e 6 del Real. Arbitra il tedesco Grafe.

Per il capitolo scommesse il Real è nettamente favorito con una quota media si 1,5 la posta. Il pareggio è dato a 4, la vittoria juventina addiruttura 6 volte la posta. Probabile per i bookmakers una partita con almeno un gol per parte, 1,6 la posta. Svetta su tutti, come primo marcatore Ronaldo, seguito da Benzema, Tevez e Llorente.