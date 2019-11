Sampdoria e Atalanta aprono le danze della nona giornata

Sampdoria-Atalanta è da sempre sfida di incroci e di ricorsi storici tra due squadre legate da una stretta amicizia, ma oggi in campo alle 18 nel primo anticipo del nono turno di Serie A non ci sarà spazio per i convenevoli. La posta in palio è allettante per entrambe, in particolare i doriani hanno necessità di risalire la classifica dopo un inizio di campionato molto difficile: la vittoria conquistata settimana scorsa in quel di Livorno è la prima e i tifosi blucerchiati adesso si aspettano che arrivino anche i primi tre punti a Marassi. Momento molto positivo invece per i nerazzurri, reduci da tre successi consecutivi: dopo Udinese, Chievo e Lazio tocca superare l'ostacolo Sampdoria, in attesa di chiudere un ottimo mese di ottobre nel temutissimo derby contro l'Inter.

Delio Rossi è pronto alla conquista di Marassi: "Dobbiamo dare seguito al successo di Livorno e il lavoro è l'unico modo per ottenere risultati, non servono sedute spiritiche e tanto meno bei discorsi. La vittoria davanti al nostro pubblico ci manca, ognuno in casa propria deve essere padrone: è ora di passare dalle parole ai fatti. Da quindici giorni abbiamo cambiato sistema di gioco e dobbiamo ancora metabolizzarlo. L'Atalanta non avrà nulla da perdere, possiede degli interpreti esperti e quindi sarà una gara tutt'altro che facile".

Stefano Colantuono ha festeggiato pochi giorni fa i 51 anni e il regalo che chiede ai suoi è proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime partite: "A dire il vero il regalo i ragazzi me l'hanno già fatto battendo la Lazio domenica scorsa. Fare risultato a Genova sarebbe molto importante, soprattutto per dare continuità alle nostre prestazioni. Adesso la cosa più importante è mettere più punti possibili rispetto alla zona calda della classifica. Il salto di qualità non lo potremo fare certamente martedì contro l'Inter, ma battendo le squadre del nostro livello come la Samp".

Probabili formazioni

Nella Sampdoria Rossi deve fare a meno degli infortunati Gavazzi, Salamon e Sansone. Palombo favorito su Krsticic per una maglia da titolare, mentre in attacco Eder e l'ex di turno Gabbiadini potranno contare sul sostegno di Bjarnason alle loro spalle.

In casa Atalanta pesano le assenze di Lucchini e Bonaventura che si aggiungono ai lungodegenti Migliaccio e Giorgi. A centrocampo scelte quasi obbligate per Colantuono, con Brienza titolare a sinistra.