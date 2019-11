Diretta Inter - Verona in Serie A

Per questa sera è davvero tutto. Arianna Folgosi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito con noi il match e vi augurano una buona serata.

L'Inter alza la voce e si impone per 4-2 a San Siro su un Verona a tratti smarrito ma che dimostra nel finale il proprio carattere combattivo. Tre punti fondamentali per i narazzurri che riprendono il cammino dopo la sconfitta con la Roma e il doppio pareggio con Cagliari e Torino. Inter che sale a quota 18 e agguanta il quarto posto ai danni proprio del Verona. Scaligeri remissivi nel primo tempo, più combattivi nella ripresa. Determinante quel "gol annullato" a gioco fermo di Toni, dubbio il fallo fischiato da Celi all'attacante, che avrebbe riaperto il match a dieci minuti dalla fine portando gli ospiti sul 4-3. I nerazzurri non brillano sul piano di gioco e, nonostante la vittoria, incassano due gol anche questa sera. Espulsi, a partita già finita, Belfodil e Moras. Probabile battibecco tra i due pagato molto cara.

93' Celi fischia la fine. Inter batte Verona 4-2.

91' Bruttissimo intervento di Iturbe a forbice su Taider. Giallo sacrosanto per lui.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

89' Giallo per Jonathan per fallo su Gomez.

88' Il Verona sembra avere più energie dei padroni di casa e prova a finire il match in attacco.

85' L'ingresso di Kuzmanovic non sembra aver cambiato molto nel centrocampo nerazzurro, anzi il giocatore sembra rallentare il gioco.

83' Ultimo cambio anche per Mandorlini. Esce Cacciatore, dentro Juanito Gomez.

83' La partita non è finita. Prova Iturbe, dormita della difesa nerazzurra. Nulla da fare però per gli scaligeri.

81' Tiro a giro di Nagatomo insidiosissimo. Su iniziativa di Belfodil il giapponese prova il destro, fuori di poco.

79' Mazzarri realizza il suo ultimo cambio. Taider per Kovacic che non sembra stare benissimo.

79' Inter ora un pochino in affanno. Prova anche Iturbe, si salva Carrizo.

78' Cross in area dalla sinistra, Toni in mezzo a due trova lo spazio e prova la conclusione di sinistro che finisce in rete. Tutto fermo però per fallo dell'attaccante su Ranocchia. Molto contrariato l'attaccante. Rimane il dubbio.

73' Mandorlini prova Cacia per Agostini. Secondo cambio per gli scaligeri. Martinho abbassa la sua posizione.

71' GOOL! ROMULO! IL VERONA NON MOLLA! Assist di Toni, sempre lui, ad imbeccare il giocatore che trova il sinistro vincente del 4-2. Che il Verona riapra il match?

67' Ammonito anche Donadel.

67' Proprio il neo entrato si è fatto sorprendere in fuorigioco.

64' Fuori anche Palacio, applausi a scena aperta per l'argentino. E' il momento di Belfodil.

63' Primo cambio anche per Mazzarri. Fuori Cambiasso, autore di una buona partita, suo il gol del 3-1. Al suo posto Kuzmanovic.

62' Si vede Toni. Il suo sinistro e deviato da Carrizo sulla traversa ma Celi non concede il corner.

61' Azione personale meravigliosa di Jonathan che fa quello che vuole. Il brasiliano se ne va faacendo fuori un paio di uomini e scarica il sinistro non trovando la porta.

60' Ancora Rolando decisivo. Questa volta provvidenziale l'intervento in fase difensiva. Galvanizzato dal gol il difensore nerazzurro. Boato di San Siro.

56' GOOL! ROLANDO! 4-1 INTER! Angolo di Cambiasso battuto non benissimo, pallone rasoterra, Rafael in mischia trova lo stinco di Rolando che la butta dentro grazie ad un altro rimpallo.

55' Arriva il primo cambio del match. Mandorlini richiama Donadel per Donati. Deludente la prova del centrale.

54' Palacio fischiato in fuorigioco. L'argentino subisce anche il giallo. E' la seconda volta che calcia in porta nonostante il fischio di Celi.

52' Buona azione dell'Inter che brecca a centro campo recuperando su Donati ma il tiro di Guarin finisce altissimo sopra la traversa.

51' Prova Martinho a verticalizzare, Juan Jesus non arriva sul pallone ma la sfera sfila direttamente a Carrizo che la blocca senza problemi.

48' Nerazzurri che ripartono in attacco. Il Verona sembra di nuovo in difficoltà.

47' Subito Inter. Guarin trova spazio e va via in velocità. Prova l'interno a giro raso terra, tiro di precisione non di potenza, ma è altrettanto bravo Rafael a metterla in angolo.

46' Al via il secondo tempo. Nessun cambio.

Primi quarantacinque minuti agitati. Meglio l'inter nonostante Kovacic non convinca a pieno, Juan Jesus si prenda dei rischi eccessivi e Carrizo non mostri la sicurezza di Handanovic. Buona la gara di Alvarez. Il Verona ritrova il gioco per dieci minuti, il tempo necessario per portarsi sul momentaneo 2-1. Toni, se lasciato solo, crea scompiglio. La partita è comunque apertissima.

45' Non c'è recupero. Finisce il primo tempo a San siro. Squadre negli spogliatoi. Inter avanti 3-1.

44' Pressing altissimo del Verona che prova a non lasciare fiato alla difesa nerazzurra. Juan Jesus si incarta e tarda il passaggio, azione confusa in area ma alla fine il pallone arriva a Carrizo e l'Inter se la cava a fatica.

41' Tiro da fuori micidiale di Guarin che scarica tutta la sua potenza ma il pallone finisce out.

40' Inter che deve ora controllare per non consentire di riaprire nuovamnte la partita agli uomini di Mandorlini.

39' GOOL! CAMBIASSO! INTER ALLLUNGA DI NUOVO! Tiro a giro di Nagatomo che colpisce il palo pieno, arriva Palacio che tocca per Cambiasso che non deve far altro che bucare Rafael. Inter nuovamente a più 2. 3-1 a San Siro ma partita apertissima.

38' Il Verona sembra aver preso maggior confidenza. Inter lievemente in affanno.

36' Ancora il Verona pericoloso. Bruttissima uscita di Carrizo, molto insicuro, su cross dalla destra ma per fortuna nulla di fatto per gli ospiti.

32' GOOL! MARTINHO! VERONA ACCORCIA LE DISTANZE! La difesa nerazzurra si dimentica di Toni che serve un pallone prezioso a Martinho che la mette dentro per vie centrali. Fondamentale la sponda di Toni. Il Verona riapre il match. 2-1 a San Siro.

31' Fuorigioco fischiato a Nagatomo. Palacio va in gol ma il passaggio arriva troppo tardi.

29' Ci prova Jonathan con un'azione personale. Si accentra dalla destra, salta due uomini ma il suo tiro cross esce di molto. Brividi per Rafael.

27' Giallo per Cacciatore.

26' Buona azione del Verona. Luca Toni svetta di testa anticipando Rolando, il pallone però finisce sopra la traversa. Colpo di coda degli uomini di Mandorlini che provano a reagire.

25' Lampo degli ospiti. Contropiede di Iturbe su mancato controllo dii Juan Jesus ma Carrizo esce bene con il piede.

21' Un uno-due micidiale quello degli uomini di Mazzarri che continuano a fare quello che vogliono in questo avvio. Sarà dura per i ragazzi di Mandorlini che continua a sbraitare in panchina per richiamare i suoi alla concentrazione.

17' Il Verona prova a farsi vedere con Martinho ma la difesa chiude bene. Gli scaligeri non riescono ad incidere per vie centrali.

15' I nerazzurri fanno la partita, il Verona sembra smarrito, grande la difficoltà degli ospiti di uscire palla al piede.

12' GOOL! PALACIO! RADDOPPIO INTER! Caos in area del Verona. Va Guarin con il destro, ribatte Jorginho, ma arriva Palacio che insacca. Inter sul 2-0 in 12 minuti.

11' Ammonito Cambiasso. L'argentino ferma una ripartenza scaligera sulla trequarti.

10' GOOL! INTER IN VANTAGGIO! JONATHAN! Sugli sviluppi di un angolo di Cambiasso, Jonathan prova il destro al volo, complice la deviazione decisiva di Moras che beffa Rafael, i nerazzurri passano in vantaggio.

9' Nerazzurri pericolosi con Nagatomo. Il giapponese prova ad impensierire la difesa scaligera ma non trova la porta. Applausi per Palacio, ennesimo pallone recuperato dall'argentino.

7' Le squadre si studiano in questa prima fase. L'Inter sembra partito bene, Mandorlini chiede ai suoi più attenzione in fase difensiva.

5' A guardare la disposizione in campo è Kovacic a giocare in appoggio a Palacio, Alvarez parte spostato più a sinistra.

3' Prova Cambiasso ma il suo sinistro da lontano non crea problemi a Rafael.

1' Partiti a San Siro. Verona con il lutto al braccio in ricordo della mamma di Rafael da poco scomparsa.

Mandorlini con il consueto 4-3-3 dissipa l'unico dubbio della vigilia preferendo Martinho esterno a Gomez. Confermatissimi Toni ed Iturbe a completare la linea offensiva.

Mazzarri con un 3-5-1-1 con Alvarez a sostegno di Palacio. In campo anche Kovacic dal primo minuto nonostante i dubbi della vigilia. Nuova possibilità per lui dopo la sostituzione a seguito dell'espulsione di Handanovic contro il Torino la scorsa settimana. In difesa fiducia rinnovata a Ranocchia. Rolando al posto dell'indisponibile Campagnaro. Fuori dunque Taider e Belfodil.

VERONA: Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Donati, Jorginho; Iturbe, Toni, Martinho.

Queste le formazioni ufficiali. INTER: Carrizo; Juan Jesus, Ranocchia, Rolando; Jonathan, Cambiasso, Guarin, Kovacic, Nagatomo; Alvarez; Palacio.

Buonasera da Arianna Folgosi e benvenuti alla diretta di Inter-Verona qui su Vavel.it.

Anticipo di lusso questa sera a San Siro. Il sorprendente Verona di Mandorlini approda alla sfida contro l’Inter di Mazzarri detenendo un quarto posto inaspettato ma meritato e un punto prezioso di vantaggio da difendere con forza. Diretta Inter-Verona (ore 20:45).

Partita dunque che si annuncia interessante e molto combattutta. Una delle ultime interne con Moratti presidente, di questi giorni l'annuncio del passaggio di consegne a Thohir a metà novembre. Di certo gli si vuole fare un grande regalo e riprendere la strada interrotta nelle ultime gare all'indomani anche del primo vero messaggio d'amore a questa squadra da parte del magnate indonesiano, unico vero erede delle speranze e aspettative nerazzurre. Di certo, contro questo Verona, non sarà gioco facile.

Confermato il 4-3-3 per Mandorlini. Il grande ex della partita, otto stagioni per lui nell'Inter da giocatore, uno scudetto con il Trap alla guida, predica calma e umiltà. Donati appare in vantaggio su Hallfredsson. Gomez sembra esser preferito a Martinho. Il mister ritrova Moras e il capitano Maietta in difesa. Nessun dubbio sull'impiego di Iturbe e il redivivo Toni in avanti.

Mazzarri dovrà metter mano ad un undici il più possibile competitivo. Grane soprattutto in difesa per il mister toscano. Non ci sarà Handanovic squalificato, al suo posto Carrizzo. Campagnaro, non convocato, non riesce a recuperare dal risentimento muscolare quindi ancora fiducia a Rolando. Certo l'impianto difensivo senza l'argentino ha mostrato molte lacune. Come detto in conferenza, Samuel sembra essere pronto per giocare tutta la partita, il centrale argentino dunque potrebbe rappresentare una garanzia cosa non scontata per Ranocchia. Ancora dubbi su Kovacic. Probabile dunque l'impiego di Taider. Alvarez, al rientro, in ballottaggio con Belfodil, impiegabile anche in più ruoli, per un posto accanto all'unica vera certezza Palacio.

Questa sera le due squadre si presentano allo scontro diretto nei piani alti della classifica e con un solo punto a dividerle. Uno scontro tra grandi insomma. Il fenomenale avvio di stagione degli scaligeri ha lasciato tutti stupiti ma l'ottima organizzazione e il buon gioco espresso sono frutto del lavoro di mister Mandorlini. L'Inter, quinto a quota 15, torna in campo dopo la discussa partita contro il Torino della scorsa settimana. Gli uomini di Mazzarri hanno impattato 3-3 all'Olimpico non senza polemiche. Contrariato da alcune decisioni arbitrali reputate discutibili, primo fra tutti il rigore concesso ai granata con relativa espulsione di Handanovic, il mister non si presenta ai microfoni nel post partita mandando Branca al suo posto. Tre gare davvero difficile, le ultimi dei nerazzurri. Due punti in tre partite non è certo un buon tabellino di marcia da esibire per chi ambisce a grandi cose. Il Verona, al contrario, arriva a San Siro avanti di un punto e con un ottimo quarto posto da difendere. Mandorlini ha costruito una squadra forte, concentrata e ben organizzata, reduce da tre vittorie consecutive nelle ultime altrettante gare di campionato. L'ultima, in casa contro il Parma, l'ha vista artefice di una grande rimonta, dal 1-2 al 3-2 nei minuti finali. Segui con VAVEL la diretta Inter-Verona.

La speranza è di non ripetere la tormentata partita di Coppa Italia del dicembre 2012 quando, in occasione degli ottavi di finale, ultimo precedente in assoluto tra le due squadre, si verificarono scontri prima del match tra le due tifoserie, un tempo gemellate, e la polizia. Rocchi, arbitro del match, fu anche costretto a sospendere per qualche minuto dopo il lancio di fumogeni. In quell'occasione finì 2-0 per gli uomini di Stramaccioni con le reti di Cassano e Guarin. Partita rocambolesca. Palacio finì il match in porta dopo l'infortunio di Castellazzi a sostituzioni già esaurite. La speranza, ci auguriamo, è che il clima, questa sera, sia di festa.

Inter nettamente avanti nei precedenti. I narazzurri infatti risultano ancora imbattuti dagli scaligeri a San Siro: sono 14 le vittorie casalinghe ottenute dai milanesi. Nonostante questo, i veneti hanno ottenuto 10 pareggi in trasferta dimostrando di essere la squadra contro cui l'Inter ha diviso più volte la posta in palio. L'ulttima vittoria in assoluto del Verona, tra gare in trasferta e match casalinghi, risale al lontanissimo 9/02/1992 quando, in casa, si impose di misura grazie alla rete di Rossi al minuto 23. Padroni di casa vittoriosi nelle ultime sette sfide di campionato disputate su otto. L'ultima, il 19/12/2001, finì 3-0 per gli uomini di Cuper grazie alla doppietta del fenomeno Ronaldo e al gol di Vieri.