Diretta Juventus - Genoa in Serie A

La Juventus sventa il pericolo di perdere due partite consecutive in campionato - cosa mai successa nell'era Conte -, e riscatta le sconfitte contro Forentina e Real Madrid. Una grande Juve che domina su tutti i fronti un Genoa impassibile, e che ottiene i tre punti grazie ale reti di Vidal, su rigore procurato da Asamoah, e di Tevez. Tevez che per l'ennesima volta si conferma miglior giocatore in campo. Sull'altro lato del campo svetta il solo Perin, autore di grandi parate, ma impotente di fronte alla partita sotto tono dei suoi compagni. Ottima anche la prova di Llorente, Asamoah e Vidal, che si sono beccati gli applausi di tutto lo stadio. Lo stadio ha però continuato imperterrito a cantare cori ed esporre striscioni contro i napoletani, il che potrebbe comportare una multa alla società e la squalifica della curva. Intanto giugnono cattive notizie per i bianconeri da Udine, perchè la Roma ha infilato la nona vittoria consecutiva, grazie al gol a 8' dalla fine di Bradley. Perde al 94' il Milan, che però vede finalmente Matri sbloccarsi. La classifica dice quindi Roma 27, Juventus e Napoli a 22, Inter e Fiorentina a 18. Il Genoa resta fermo a quota 8. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima diretta su VAVEL.

Altri risultati: Bologna-Livorno 1-0, Catania-Sassuolo 0-0, Chievo-Fiorentina 1-2, Parma-Milan 3-2, Udinese-Roma 0-1. Già giocate: Sampdoria-Atalanta 1-0, Inter-Verona 4-2, Napoli-Torino 2-0.

93' Finisce qui! La Juventus vince 2-0 contro il Genoa grazie alle reti di Vidal su rigore e di Tevez!

92' Arriva ora la prima occasione pericolosa per il Genoa: svetta in area Fetfatzidis, la palla esce alta di poco.

90' Sono cominciati ora i 3 minuti di recupero.

90' Tiro esoso di Kucka, che senza pretese calcia il pallone in curva.

89' Velo al limite dell'area di Tevez che lascia lo spazio a Giovinco per tirare. Palla ribattuta!

88' Cerca la gloria anche De Ceglie, ma il suo sinistro viene respinto da un difensore.

87' Lascia il campo tra gli applausi Arturo Vidal, il cui posto viene preso da Simone Padoin.

86' Punizione dalla distanza calciata da Kucka, stampata sulla barriera.

84' Tevez si inserisce in area di rigore, ma il pallone servitogli è leggermente lungo e favorisce l'uscita tempestiva di Perin.

83' Distrazione bianconera che mette Chiellini nella condizione di dover fare un intervento provvidenziale, per togliere il pallone dai piedi di Centurion.

82' Una bellissima visuale dello Juventus Stadium in occasione del gol di Vidal su rigore:

80' Ennesima disattenzione difensiva bianconera, sventata in maniera comunque ottima.

79' terzo ed ultimo cambio per Gasperini: lascia il campo Bertolacci, uno che spesso contro la Juventus incide, a cui subentra Centurion, giovane dalle buone speranze.

78' Pirlo lancia Tevez, che però è in fuorigioco, stando a quanto segnalato dal guardalinee.

77' Errore di Bonucci in mezzo al campo, che lascia un po' di spazio a Fetfatzidis. L'azione rossoblù viene però chiusa bene dalla difesa bianconera.

76' Buona la prova odierna di Llorente, che ha spesso fatto reparto da solo quando Tevez arretrava per impostare. Fisico e qualità discreta, questo è il giocatore che serve alla Juventus.

75' Secondo cambio per Antonio Conte: esce Fernando Llorente, che come Asamoah si prende gli applausi di tutto lo stadio, ed entra Sebastian Giovinco, che sta giocando con gli antidolorifici.

73' Entra in campo De Ceglie, all'esordio stagionale in Serie A - fino ad ora aveva giocato solo 18 minuti in Champions League -, cui lascia il posto Kwadwo Asamoah. La scelta di Conte è operata dal fatto che i bianconeri scenderanno in campo di nuovo mercoledì sera, contro il Catania.

72' Llorente prova la botta da fuori di sinistro, palla alta, ma da apprezzare l'intenzione.

71' Assedio bianconero, che prova ad arrivare in porta con Tevez ma Antonini spazza con vigore. Pirlo sta regalando giocate stellari.

70' Per quanto stia giocando bene la Juventus, resta ancora nell'ombra Isla. Sull'altro versante invece è scatenato Asamoah, che tra poco lascerà il campo per De Ceglie.

68' Intanto da Parma arriva una notizia di rilievo: si è sbloccato Matri, ex bianconero, il cui gol, insieme a quello di Silvestre, sta aiutando il Milan a pareggiare.

66' Tocca allo speaker ufficiale dello stadio chiedere ai tifosi di evitare cori e striscioni portanti messaggi di discriminazione territoriale. Purtoppo però, alla luce del "patto" non scritto tra le curve delle diverse squadre, pare che il fenomeno non abbia vita breve.

65' Tevez serve Vidal in mezzo all'area, che però di sinistro calcia debolmente. Palla a Perin.

64' Dagli spalti dei tifosi bianconeri si alzano a gran voce dei cori rivolti ai tifosi napoletani. La società bianconera rischerà quindi una multa ed un'eventuale chiusura della curva.

60' Doveri, dopo aver concesso il vantaggio ai bianconeri, ferma il gioco per un fallo di Pogba. Juventus che continua a spingere.

55' Esce alla scoperta il Genoa nell'area bianconera, ma il tutto si conclude con un nulla di fatto.

52' Dopo i primi minuti sottotono la Juventus è ripartita in quinta, cercando con costanza il terzo gol della giornata. Ispiratissimi Tevez e Pogba.

51' PERIN ANCORA MIRACOLOSO! Tevez calcia una botta da fuori, Perin respinge, e sulla ribattuta Llorente spara fuori!

46' Ci sono due cambi nelle fila del Genoa: dentro Konate al posto di Gilardino - diffidato -, e dentro Fetfatzidis al posto di Antonelli. Gasperini vuole senza dubbio cercare di cambiare l'inerzia del gioco, ma sarà un'impresa difficile.

45' Partito il secondo tempo!

Intervallo - Le squadre stanno rientrando in campo.

Intervallo - Questi i risultati delle altre partite di Serie A: Bologna-Livorno 1-0, Catania-Sassuolo 0-0, Chievo-Fiorentina 1-1, Parma-Milan 2-0, Udinese-Roma 0-0.

Intervallo - Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Sky: "Abbiamo lavorato bene, l'importante è tornare a quello che abbiamo sempre fatto, e in questo primo tempo lo stiamo facendo. Dedico questo gol a mia moglie che è a casa incinta".

Intervallo - Juventus-Genoa è una partita fino ad ora a senso unico, con i bianconeri che hanno dominato in tutto e per tutto. Due i gol, di Vidal su rigore e di Tevez, che portano momentaneamente la Juventus a quota 21, a parimerito con il Napoli, vittorioso all'ora di pranzo contro il Torino. Genoa praticamente inesistente e piuttosto passivo in fase difensiva; Gasperini cambierà sicuramente qualcosa nel secondo tempo. I bianconeri dovranno mantenere comunque alta la concentrazione, perchè anche domenica scorsa si erano bevuti il thè dell'intervallo in vantaggio per 2-0, prima di subire 4 gol e perdere l'incontro.

46' Doveri fischia la fine del primo tempo! Partita che si interrompe sul risultato di 2-0 per i bianconeri.

45' Ci sarà un minuto di recupero, prima dell'intervallo.

44' Questo il video del bellissimo gol di Carlitos Tevez, che intanto cerca il gol dai 25 metri: palla che finisce altissima.

42' Juventus vicina al 3-0! Asamoah serve un pallone delizioso in mezzo, ma nè Tevez nè Llorente riescono ad arrivare sulla sfera, allontanata prontamente da Perin.

40' Il gioca si ferma momentaneamente per un contatto aereo tra Chiellini e Bertolacci, che però chiariscono subito.

38' E' doveroso sottolineare come il gol del 2-0 sia nato da un ottimo spunto di Fernando Llorente, il quale ha servito Asamoah.

38' Reagisce immediatamente il Genoa, con una sortita offensiva che Gilardino non riesce a concludere calciando in porta.

37' Tutto lo Juventus Stadium canta a gran voce il nome di Carlitos Tevez, vero e proprio idolo della tifoseria.

36' TEVEEEEEEEEEZ! Gol bellissimo! Asamoah entra in area dalla sinistra e serve l'Apache, che si difende da un difensore, finta il tiro di destro e di sinistro infila Perin facendo passare il pallone sotto le gambe di Portanova! Gol del 2-0 assolutamente meritatissimo.

34' Insiste la Juventus, che cerca il gol del 2-0, chamato a gran voce anche da Conte.

33' Questo il video del rigore trasformato da Vidal:

31' Pogba ruba un pallone d'oro al limite dell'area, ma anzichè servire i suoi compagni tenta in maniera egoistica di segnare. Palla sul fondo!

30' Il Genoa sembra aver cambiato modulo, passando dal 4-5-1 al 3-4-3, con

29' Prova a reagire il Genoa, che con un contropiede nato da un errore difensivo bianconero prova ad arrivare in porta, ma la palla arriva tra le braccia di Buffon.

26' Secondo miracolo di Perin!! Tevez si invola sulla sinistra, serve Pirlo in mezzo che dopo finta e controfinta calcia all'ngolino della porta difesa da Perin, ma quest'ultimo riesce a deviare in calcio d'angolo. Che giocata di Pirlo!

24' Il rigore scatenerà però qualche discussione, perchè l'intervento di Biondini è proprio al limite dell'area di rigore. Per l'arbitro il contatto è sulla linea, ma il dubbio rimane anche dopo aver assistito al replay.

23' RETEEEEEE, VIDAL TRASFORMA IN MANIERA IMPECCABILE IL RIGORE DELL'1-0!

22' Rigore per la Juve! Biondini atterra Asamoah sulla linea dell'area, per Doveri non c'è dubbio.

19' VIDAAAAL sulla traversa!! Il cileno calcia con l'esterno destro e colpisce la traversa, con Perin immobile. Assedio bianconero!

18' Punizione dai 30 metri per Andrea Pirlo, che non ha mai segnato al Genoa.

16' Tevez cerca un gol simile a quello di Sanchez ieri nel Clàsico, ma la mira non è eccellente.

13' Perin miracoloso! Llorente da due passi si vede negare la gioia del gol per un intervento strepitoso coi piedi da parte del portiere avversario!

12' Cosa ha sbagliato Pogba! Servito in mezzo all'area da Llorente, tutto solo davanti a Perin si perde il pallone tra i piedi e non riesce a calciare! Clamorosa occasione!

11' Esce un po' dalla sua trequarti la squadra di Gasperini, che affida a Bertolacci e a Kucka il compito di impostare il gioco.

7' Carlitos Tevez cade al limite dell'area dopo un contatto con Biondini, ma l'arbitro Doveri lo ammonisce per simulazione. Poche poroteste da parte dell'argentino, che quindi è probabilmente colpevole.

7' C'è veramente poco pressing da parte del Genoa in queste prime battute; i rossoblù sembrano puntare tutto sulle ripartenze veloci.

5' Cross di Asamoah per la testa di Llorente, che nonostante la splendida elevazione non riesce a indirizzare il pallone in porta!

3' La Juventus sta già cercando di imporre il suo ritmo alla gara.

1' Partiti! Palla subito ai bianconeri!

14:59 I giocatori stanno entrando in campo.

14:57 E' ormai tutto pronto allo Juventus Stadium, con i giocatori che tra poco entreranno in campo. C'è molto entusiasmo sugli spalti, come chiesto in conferenza stampa da Conte.

14:51 Questi invece i giocatori a disposizione di Gasperini: Donnarumma, Bizzarri, De Maio, Gamberini, Cofie, Sampirisi, Sturaro, Lodi, Fetfatzidis, Stoian, Centurion, Konate.

14:50 Questa la panchina bianconera: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Motta, Padoin, De Ceglie, Marchisio, Giovinco.

14:45 Isla ha vinto il ballottaggio con Caceres e per lui sarà l'ennesima chance per dimostrare il suo valore. La prima parte di stagione del cileno infatti, è stata tutt'altro che entusiasmante.

14:40 Gilardino, oggi punta di riferimento dei rossoblù, in estate fu molto vicino ai bianconeri: un valzer di punte infatti prevedeva Gila a Torino, Quagliarella a Roma alla corte di Garcia, e Borriello a Genova. Le squadre in campo oggi sicuramente non rimpiangono l'affare saltato, perchè Gilardino si è mostrato rinato con già tre gol all'attivo, mentre Quagliarella è stato provvidenziale in più di un'occasione, specie in Champions League.

14:35 L'arbitro della sfida di oggi sarà Daniele Doveri, con cui i bianconeri hanno un solo precedente, favorevole: trattasi della sfida del 4 dicembre 2011 con il Cesena, vinta grazie alle reti di Marchisio - oggi in panchina - e Vidal.

14: 30 L'anno scorso la sfida tra Juventus e Genoa in casa dei bianconeri suscitò una marea di polemiche: allo scadere dei 90 minuti, sul risultato di 1-1, Granqvist toccò il pallone con la mano in area, ma l'arbitro Guida non fu dell'idea di assegnare la massima punizione. Arbitro che venne poi aggredito verbalmente da tutto lo stadio e da Conte in particolare, che venne squalificato per due giornate.

Formazioni ufficiali:

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Tevez, Llorente. All. Conte

Genoa: Perin; Antonini, Portanova, Manfredini, Marchese; Vrsaljko, Biondini, Kucka, Bertolacci, Antonelli; Gilardino. All. Gasperini

Benvenuti alla diretta Juventus - Genoa (inizio ore 15:00) dallo Juventus Stadium, in quella che deve essere la partita della svolta per i bianconeri. La squadra di Conte infatti viene da due sconfitte consecutive - in casa di Fiorentina e Real Madrid - e ha un bisogno disperato dei tre punti per non perdere il treno della Roma in vetta. La classifica al momento dice: Roma prima con 24 punti, Juventus accoppiata al Napoli a quota 19, mentre il Genoa, autore di un inizio di campionato non brillantissimo, è stabile a 8 punti, con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Segui la diretta Juventus - Genoa con VAVEL.

Gasperini dovrà fare a meno solo di Santana e Calaiò, e il suo Genoa dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3: in difesa spazio a Antonini, Portanova e Manfredini, a centrocampo ci saranno Vrsaljko, Biondini, Lodi, Marchese, mentre l'attacco sarà composto da Kucka, Gilardino e Antonelli.

Dopo aver proposto un cambiamento radicale di modulo in Europa, Conte torna a schierare i suoi 11 con il 3-5-2, che dovrebbe essere interpretato dalla difesa titolare - Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini -, da un centrocampo simile a quello titolare - l'unica novità è Caceres sulla destra, mentre in mezzo riposa Marchisio a favore di Pogba -, a sostegno del duo d'attacco Tevez-Llorente. Ancora indisponibili Quagliarella, Vucinic, Lichsteiner e Pepe.

Il 3-5-2 di Gasperini, a differenza di quello di Conte, è stato a lungo criticato fin dalle prime battute: in un calcio ancora forse troppo prematuro, il modulo innovativo di Gasperini non fu ben accetto all'Inter, e fu etichettato come fallimentare. Grazie a Mazzarri prima, e a Conte poi, il 3-5-2 è tornato in voga, e ha permesso ai bianconeri di ottenere ben due scudetti consecutivi. Quest'anno è torna sotto accusa, perchè ormai troppo prevedibile, inutile dal momento in cui gli esterni non sono eccellenti - si vedano le imprecisioni di Isla e Asamoah -, e poco producente in Europa.

Sulle panchine si ritroveranno di fronte Conte e Gasperini, entrambi grandi sostenitori del 3-5-2. Mentre il primo vestiva la maglia, e successivamente anche la fascia da capitano, dei bianconeri, il secondo è stato a lungo l'allenatore del settore giovanile della Juventus, sfiorando addirittura negli ultimi anni di sedere sulla panchina su cui siede Conte. I due si sono incrociati solo due volte, e il bilancio è in pareggio: una vittoria per il tecnico rossoblù - Genoa-Arezzo 3-0 nel 2006/2007 -, e una vittoria per il tecnico bianconero - il suo ritorno in panchina dalla squalifica, l'1-0 a Palermo dell'anno scorso -. I precedenti tra Gasperini e la Juventus invece vedono il tecnico vittorioso una sola volta, a fronte di due pareggi e ben sei sconfitte.

Capitolo difese: la retroguardia bianconera non sta vivendo un momento di forma splendido. Sono 10 infatti i gol subiti in campionato fino ad ora, a cui si aggiungono i 5 incassati in Europa. Una statistica negativa - si subisce più di un gol a partita - che la Juventus non eguagliava dalla stagione 1992/1993. La difesa rossoblù ha invece subito 12 gol, pochi di più dei bianconeri, ma in virtù di un attacco in difficoltà (solo 8 le reti segnate), dove ci si affida esclusivamente a Gilardino, la classifica è quella che è.

In virtù della sua storia pioneristica - si dice che sia stata la prima squadra ad essere fondata in Italia - il Genoa detiene un record negativo nei confronti della Juventus, anch'essa nata prima del XX° secolo: il Genoa è infatti la squadra di Serie A che ha perso il maggior numero di volte contro i bianconeri, ben 54. Negli ultimi anni poi, il trend non è stato altrettanto positivo: negli ultimi 19 incontri, i liguri sono riusciti a imporsi solamente una volta (3-2 nell'aprile 2009), ma nonostante ciò nei due anni di Conte alla Juve, i bianconeri sono riusciti a vincere solo una volta - 1-3 a Genova firmato Giaccherini, Vucinic, Asamoah -, raccogliendo altri tre pareggi. Il Genoa è, quindi, una delle poche squadre a non esser mai uscite sconfitte dallo Juventus Stadium, in virtù dei due pareggi ottenutivi.