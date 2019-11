Diretta Parma - Milan in serie A

17.02: I RISULTATI DEL POMERIGGIO DI SERIE A, 9a GIORNATA:

16.59: E' successo di tutto al Tardini. Nel primo tempo gioca il Milan ha giocato ed il Parma ha fatto due gol. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il terzo gol a più riprese ed il Milan pareggia nel giro di 180 secondi. Sembra il 2-2 il risultato definitivo, poi al 94' Parolo buca la barriera del Milan (errore in comproprietà tra Matri che si stacca e Gabriel che non ci arriva) e porta a casa i 3 punti. Primo gol in rossonero per Matri, oscena la prestazione di Constant, ridicolizzato prima da Biabiany e poi da Rosi sulla fascia, ma inspiegabilmente in campo fino alla fine. PARMA - MILAN 3-2: a breve tutti i gol del match. Da Francesco Guarino per VAVEL Italia è tutto, grazie e alla prossima.

95': E' FINITA! IL PARMA SCAVALCA IL MILAN IN CLASSIFICA, I ROSSONERI SI FERMANO DI NUOVO, QUARTO KO IN CAMPIONATO IN 9 PARTITE!

94': Punizione da posizione centrale di Parolo. Gabriel ne mette solo due in barriera, Matri si stacca dal compagno e la palla passa in mezzo. Il pallone rimbalza e si infila in porta per l'incredibile gol decisivo del match! Finisce così, nel modo più incredibile ma forse più giusto: PARMA - MILAN 3-2!

94': PAROLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! BORDATA SU PUNIZIONE DA 30 METRI, IL PARMA LA VINCE ALL'ULTIMO RESPIRO!

94': Ammonizione qualche minuto fa per Gargano, ora Zapata.

93': Il Milan ci prova innescando Saponara a più riprese, Mirante attento in uscita.

90': 5 minuti di recupero.

90': ZAPATA STAVA PER COMBINARE UN ALTRO DISASTRO! Gabriel in uscita salva tutto sul tentativo in scivolata di Rosi!

89': Altra punizione di Birsa, altissima.

88': Ultimo cambio del Milan, Saponara per Robinho.

87': Sinistro di Rosi, che si libera di Constant e calcia. Fuori.

83': Fallo di De Jong su Rosi lanciato a rete. Giallo per l'olandese. Valutazione molto al limite: eravamo a 35 metri dalla porta ed Abate era oltre il giocatore del Parma.

82': KAKA' DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Da solo davanti a Mirante, il portiere del Parma salva tutto!

79': Punizione calciata da Birsa, alta sulla traversa.

78': Fallo di Parolo su Montolivo, cartellino giallo per lui.

76': Esce Felipe, infortunato. Entra Benalouane.

75': Ancora Montolivo dal limite, parata facile di Mirante.

73': Esce Cassano dopo il colpo subìto, al suo posto Rosi.

72': Kakà in accelerazione arriva al limite dell'area. Il tentativo di sinistro finisce alle stelle.

70': Gabriel colpisce in pieno Cassano in uscita con i pugni, non si era capito con Zapata che lo ha anticipato sui tempi. C'era rigore per il Parma, nettamente. Valeri ha lasciato proseguire il gioco.

68': Partita incredibile ora. Il Milan la vuole vincere ed è sbilanciato in avanti, il Parma non molla e, soprattutto sulla fascia destra offensiva, può continuare a sfruttare il palese mismatch Constant-Biabiany.

67': MONTOLIVO AD UN PASSO DAL 3-2! Destro in corsa dal limite che lascia di sasso Mirante, fuori di un soffio.

63': Che sta succedendo al Tardini? Pazzesco! Prima Kakà sfiora il pareggio, ben murato da Mirante in corner. Su tiro dalla bandierina Zapata centra la traversa di testa e Silvestre ribadisce in rete. La sfida è ricominciata da zero: PARMA - MILAN 2-2!

63': SILVESTREEEEEEEEEEEEEE! PAREGGIO DEL MILAN! INCREDIBILE AL TARDINI!

61': Palla filtrante di Abate, controllo a seguire e destro ad incrociare di Matri. Tutto molto bello, partita riaperta. PARMA - MILAN 2-1.

61': MATRI!!! IL PRIMO GOL IN ROSSONERO DEL "MITRA" MATRI RIAPRE LA PARTITA!

59': TRAVERSA DI GARGANO! Assist di Cassano, bordata del centrocampista ex Napoli e palla che si schianta sul montante.

55': Contatto Matri-Felipe in area di rigore. Valeri lascia giocare, Matri protesta. Dubbi legittimi, probabilmente l'attaccante rossonero ha accentuato la caduta.

53': Gargano pericolosissimo, conclusione deviata da Zapata. Il Parma sta cercando di chiudere il match, il Milan sembra non capirci più nulla.

52': Doppio cambio nel Milan. Poli-Kakà e Balotelli-Matri.

50': Gabriel miracoloso sulla girata di Amauri! Parma vicinissimo al gol del 3-0!

49': Zapata rischia grosso in disimpegno con Amauri alle calcagna.

46': Subito pericoloso Cassano, Gabriel blocca la sua conclusione ravvicinata.

16.03: Il Parma gioca il primo pallone del secondo tempo, ripartiti.

16.02: Le squadre rientrano in campo. nessun cambio e questo, francamente, stupisce. Non certo per quanto riguarda Donadoni...

15.58: I RISULTATI DEI PRIMI TEMPI DI SERIE A:

Primi tempi #SerieATIM: #CataniaSassuolo 0-0, #UdineseRoma 0-0, #ChievoFiorentina 1-1, #ParmaMilan 2-0, #JuveGenoa 2-0, #BolognaLivorno 1-0 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) October 27, 2013

15.57: IL GOL DEL RADDOPPIO DI CASSANO

15.54: IL GOL DELL'1-0 DEL PARMA, PAROLO

15.52: Due fiammate di Biabiany, due errori di Constant, due gol del Parma. Il Milan non ha concesso nulla, ma quando lo ha fatto ha subìto due reti. Imbarazzante la prestazione del terzino franco-guineano. Parma cinico, Milan che fa tanto possesso palla ma non concretizza. Il gol magari arriva, ma quando la linea difensiva rimane quella, c'è poco da fare. Balotelli ammonito e frustrato. Cassano segna ed esulta con il solito (inguardabile) balletto.

46': Finisce il primo tempo, rossoneri sotto shock.

46': Il raddoppio dei padroni di casa è una fotocopia del primo gol: Biabiany ridicolizza Constant sulla fascia e mette al centro un pallone per Gobbi. Cassano si fa vedere e viene servito, stop e tiro nell'angolino basso. Imprendibile per Gabriel. Il Milan gioca, il Parma segna: notte fonda per i rossoneri. PARMA - MILAN 2-0.

46': CASSANOOOOOOOOOOOOOOOO! RADDOPPIO DEL PARMA! IL GOL DELL'EX!

45': 1 minuto di recupero.

44': Parma schiacciato nella propria area di rigore.

43': Gobbi sbroglia una situazione intricata in area del Parma.

41': Le urla di Allegri dalla panchina: "Giochiamola, muoviamola ancora". Il tecnico toscano vuole più circolazione di palla. Non facile, quando si gioca in 21 in una sola metà campo, quella del Parma.

39': Gabriel in uscita anticipa Amauri su cross corto di Cassano.

39': Sinistro al volo di Robinho su cross di Birsa. La conclusione di piatto termina abbondantemente sul fondo.

36': Balotelli va ancora giù al limite dell'area, Valeri non fischia di nuovo. L'attaccante rossonero si dispera.

34': Balotelli ammonito per simulazione. Con un gran numero passa benissimo tra Biabiany e Cassani ed entra in area, poi cerca il contatto ma va a terra senza essere toccato. Ammonizione sacrosanta.

33': MILAN VICINISSIMO AL PAREGGIO! Bella preparazione dei rossoneri, verticalizzazione splendida di Birsa e destro ad incrociare di Poli che sfiora il palo.

28': Milan senze idee a centrocampo. Montolivo non sta brillando, Birsa in ombra. Probabilmente, come già circolato nelle voci del pre-partita, nella ripresa entrerà Kakà.

26': Grande palla di Cassani per Cassano: traversone teso pericoloso, deviato in corner dalla difesa del Milan.

24': Progressione di Cassano che temporeggia troppo e poi serve all'indietro Parolo. Sinistro da fuori bloccato senza problemi da Gabriel.

23': Parma ben arroccato nella propria metà campo, in attesa di ripartire in velocità. Il Milan non trova spazi.

20': Balotelli messo giù al limite dell'area, Valeri non fischia. SuperMario scuote la testa e non protesta. Il fallo c'era...

18': Ottima palla di Birsa per Poli, l'ex Sampdoria manca l'aggancio e sfuma una buona occasione.

16': Colpo di testa di Biabiany, parata facile di Gabriel.

13': Risposta del Milan immediata, tiro di Montolivo in mischia ribattuto. I rossoneri reclamano per un presunto tocco di mano in area.

11': Biabiany svernicia Constant in velocità, cross dal fondo per Gobbi. Il tiro di sinistro del centrocampista viene rimpallato, la palla finisce sui piedi di Parolo che di sinistro fulmina Gabriel. PARMA - MILAN 1-0.

11': PAROLOOOOOOOOOOOOOOO!!! PARMA IN VANTAGGIO!

8': Primo tiro del match, sinistro teso di Constant alto non di molto.

6': Partita molto chiusa a centrocampo, il Milan prova a cercare spazio sulle fasce.

3': Traversone basso di Birsa dalla destra, Mirante in presa bassa.

15.02: CALCIO D'INIZIO MILAN, PARTITI!

14.58: Squadre in campo. Un minuto di silenzio per onorare il nonno del presidente del Parma, scomparso negli scorsi giorni.

14.50: Il riscaldamento dei giocatori del Parma, visto dalla tribuna stampa: ancora pochi minuti e poi le squadre scenderanno in campo sotto la guida dell'arbitro Valeri.

SEGUI LA DIRETTA PARMA - MILAN: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

14.45: Questa invece la line-up del Milan. Birsa-Robinho-Balotelli in avanti. Il SuperMario 2.0, che ha tolto cresta ed orecchino, è chiamato a dimostrare le doti tecniche e a mettere in secondo piano le bizzarrie a cui ci ha, purtroppo, abituati:

Milan's XI for #ParmaMilan: Gabriel; Abate, Zapata, Silvestre, Constant; Montolivo, De Jong, Poli; Birsa, Robinho, Balotelli #ForzaMilan — AC Milan (@acmilan) October 27, 2013

14.42: Ci affidiamo a Twitter per scoprire le formazioni in campo. Questa la formazione del Parma: la coppia Amauri-Cassano in avanti cercherà di creare problemi al reparto più discusso dei rossoneri da inizio stagione, la difesa.

La nostra formazione: Mirante; Cassani, Lucarelli, Felipe; Biabiany, Gargano, Marchionni, Parolo, Gobbi; Amauri, Cassano — Parma F.C. (@ParmaFC) October 27, 2013

14.38: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Guarino per VAVEL Italia. Per la nona giornata di serie A Tim, seguiremo assieme in diretta Parma - Milan. Due squadra con ambizioni completamente differenti, ma separate in classifica solo da due punti, a causa del terribile avvio di campionato dei rossoneri. Sarà il giorno del rilancio milanista, oppure il Parma metterà di nuovo in crisi i nervi di Allegri e di tutto lo staff di via Turati?