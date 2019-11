Napoli-Torino, i precedenti

Al San Paolo il match tra i partenopei e i granata è andato in scena per 59 volte in serie A con un bilancio di 28 vittorie azzure, 23 pareggi e 8 vittorie granata. L’ultimo precedente finì in parità, con un gol di Cavani e il pareggio timbrato da Sansone in pieno recupero. Nel penultimo precedente datato 2009 invece, è stato il Torino ad avere la meglio per 2-1, in virtù delle reti di Pià, Bianchi e Rosina. Il Napoli invece non vince a domicilio contro i granata dal 1996, quando fu un guizzo di Boghossian a regalargli la vittoria. Il miglior marcatore nella storia di questo confronto è José Altafini che nel suo periodo partenopeo ha segnato 5 gol in casa contro il Toro, inoltre l’ultimo straniero a segnare un gol al S.Paolo con la maglia del toro è stato nel 1987 il danese Berggreen. Da li in poi, sono andati a segno soltanto calciatori italiani.

Il Napoli vanta finora 19 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Torino ha invece raccolto 10 punti, con 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono rispettivamente 18 e 13, mentre quelli subiti sono 6 e 13. Il Torino nella sua rosa può vantarsi di avere il secondo marcatore del campionato (Alessio Cerci, a quota 6 gol), mentre il Napoli ha il terzo: Hamsik, a quota 5. Cerci tra l’altro, è anche il migliore granata tra quelli che effettuano l’ultimo passaggio, visto che ha mandato i compagni al tiro per ben 7 volte. Per il Napoli invece il migliore in questa speciale classifica è il giovane Insigne, con 17 ultimi passaggi.

Il Toro in trasferta gioca bene, può vantare di avere una media di posseso palla, pari al 55%, inoltre i granata, fuori dalle mura amiche, hanno sempre fatto almeno 10 tiri.

Il Napoli, dal canto suo, in casa non ha mai perso collezionando tre vittorie ed un pareggio, In 4 gare i partenopei hanno provato il tiro per ben 64 volte, inoltre il Napoli ha subito solo un goal tra le mura amiche, quello di Zaza nella sorprendente partita contro il Sassuolo. C'è anche una curiosità, infatti, a fine partita, il pastificio Garofalo offrirà i suoi prodotti ai giocatori di entrambe le squadre, essendo sponsor sia del club azzurro sia di quello granata

I goal dell'ultima partita giocata al San Paolo tra Napoli e Toro: