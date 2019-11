Trezeguet: "Il 14 dicembre sarò allo Stadium"

138 gol con la maglia bianconera, 10 anni di magie e un profondo attaccamento verso la propria squadra, poi l'addio, quasi a sorpresa nell'agosto del 2010, David Trezeguet, o Trezegol, ritornerà a far visita alla Juventus il 14 dicembre, all'intervallo della sfida contro il Sassuolo. Nel video apparso nel canale ufficiale Youtube della Juventus, l'attaccante rivolge un saluto a tifosi, dicendo di essere molto legato a questa società. L'ultimo gol di Trezeguet è datato 18 marzo 2010, un gol amaro, che aprì le marcature nella partita horror di Craven Cottege contro gli inglesi del Fulham, che terminerà 4 a 1 per quest'ultimi.

Dopo l'addio alla Juventus, il francese ha militato in Spagna nelle file dell'allora neopromossa Hercules Alicante, mettendo a segno 12 reti, che non basteranno a evitare la retrocessione della squadra e la risoluzione contrattuale con il giocatore. Dopo l'esperienza spagnola si trasferisce negli Emirati Arabi, ma, causa un grave infortunio, con il Baniyas, squadra di Abi Dhabi, colleziona solo 4 presenza senza mai andare in gol.

Nel dicembre del 2011 firma per una retrocessa di lusso in Argentina, il River Plate, dove mette a segno ben 13 reti in 19 match, riportando i bianco-rossi in Prima Serie, a fine campionato confessa "è stato un traguardo più emozionante dell'Europeo del 2000". Il 22 luglio scorso ha firmato un contratto con il Newell's Old Boys, dove attualmente ha messo a segno due reti in altrettante partite.

In totale fanno 220 venti gol in carriera, un giocatore che del gol ne fa il suo pane quotidiano.