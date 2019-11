Pari a San Siro, capolavoro di Kakà e Ciani di forza

Un pareggio giusto, dentro un match mediocre e sotto una pioggia abbondante. Termina 1 a 1 a San Siro, con i gol che sono due lampi: uno di gran tecnica di Kakà, l'altro di forza di Ciani, entrambi nella ripresa. Un punto e una prestazione che non scaccia la crisi d'identità di cui soffrono entrambe le compagini.

Primo tempo – Quarantacinque minuti di possesso palla e dominio del Milan. Nella Lazio, Petkovic mette alla prova l'orgoglio dei senatori (Ledesma, Gonzalez, Hernanes) tenuti domenica sera in panchina e a San Siro stasera titolari, ma ne ricaverà una prova deludente. I padroni di casa, invece, peccano di cattiveria sotto porta e soffrono alcune decisioni arbitrali a sfavore, soprattutto su Balotelli. Già al 1', lo stesso attaccante ex Manchester City, conclude con un tiro pericolosissimo dal limite sul quale si distende Marchetti. Al 4', episodio da moviola in area: cross di Abate, sulla palla arriva per primo Balotelli che riceve una spinta da Cavanda. Damato lascia correre, senza vedere gli estremi per il rigore.

Due minuti più tardi Kakà inizia a far vedere qualche lampo. Al 6' ci prova con un tiro dal vertice sinistro dell'area, troppo debole per impensierire Marchetti. Ecco che la Lazio si affaccia timidamente in avanti ma il Milan riprende facilmente a pressare i biancocelesti nella loro metà campo. Al 13', bellissima azione personale di Kakà che cerca l'angolino calciando dal limite dell'area, il pallone va fuori di un soffio. Al 17', l'occasione più limpida per il Milan in questo primo tempo. Kakà, servito da Muntari, scaglia una diagonale che riesce a uscire di pochi centimetri dal lato opposto della porta. Al 29', Cana pare alzare troppo il gomito su Balotelli che sulla linea di fondo cade a terra. Damato non sanziona il fallo. La Lazio continua a non costruire e il Milan non riesce ad essere cinico, di fatto l'ultima conclusione in porta della prima metà gara, è di Montolivo dal limite, sul quale interviene Marchetti coi pugni.

Secondo tempo – Undici milansta invariato ad inizio ripresa, non così quello della Lazio dove Onazi sostituisce uno spento Hernanes. Ospiti più vivi nei primi minuti. Al 50' Onazi, aiutato da un rimpallo, lancia Klose che davanti a Gabriel si fa anticipare. Un minuto più tardi, è Birsa con una conclusione al volo a non riuscire a trovare la porta. Sarà invece Kakà a farlo al 53' con un gran gol che entra sotto l'incrocio: è l'1 a 0 per il Milan. Al 63' Balotelli entra in area, Marchetti e Ciani intervengono sul giocatore, Damato vede un fallo della punta del Milan sul difensore e ferma l'azione. Al 65' è Onazi a tentare la conclusione dal limite, ma il pallone è colpito male e va completamente fuori bersaglio. Al 71' la Lazio pareggia: Candreva avanza sulla destra e crossa per Ciani che stacca di testa e trova la rete.

Al 74' Allegri decide di far entrare Polo per Muntari e Matri per Birsa. La Lazio però ci crede di più in questo secondo tempo e si affaccia con più coraggio in area milanista. All'81' Onazi verticalizza per Floccari che passa palla avanti a Klose, l'attaccante tedesco cicca il tiro e spreca l'occasione per passare in vantaggio. Una manciata di minuti più tardi, gran contropiede portato avanti in solitario da Candreva, che serve Floccari al limite destro dell'area, la conclusione termina alta. Due brividi in contropiede che fanno rialzare la testa aI Milan, il quale si affida al lampo dei singoli, ma le azioni non sono lucide. Non c'è più tempo, D'Amato, dopo tre minuti di recupero, fischia la fine del match.