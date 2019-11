Diretta Milan - Lazio in Serie A

Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Termina qui a San Siro. Un pareggio che serve poco al Milan di Allegri. Un punto che rivitalizza la Lazio di Petkovic. I gol tutti nella ripresa. Il gioiello di Kakà e il pari di Ciani. Steccano le stelle. Male Balotelli e Hernanes. Biancocelesti apatici per un'ora. Dopo lo svantaggio, esce il carattere e nel finale rischia di maturare una clamorosa vittoria esterna. Milan in progresso a livello di gioco, soprattutto nella prima frazione. Ma resta la sensazione di aver gettato altri due punti, in una rincorsa sempre più impervia.





90' + 2' - Pereirinha sostituisce Candreva.

90' - Tre minuti di recupero.

84' - Ultimo cambio nel Milan. Robinho rileva Kakà.

84' - Strepitoso Candreva! Salta tutto il centrocampo del Milan e serve Floccari, il cui sinistro termina debolmente tra le braccia di Gabriel!

82' - Klose! Ripartenza letale della Lazio! Esterno destro del tedesco, ma Gabriel blocca! Che occasione!

80' - Adesso sembra la Lazio la squadra più in palla. Milan sfilacciato. Finale incerto.

75' - Doppio cambio di Allegri. Poli per lo stanco Muntari e Matri per Birsa.

72' - GOOOOLLLLL!! Ciani!!!! Era rimasto in zona offensiva, dopo gli sviluppi del corner! Perfetto cross di Candreva e stacco vincente!! Uno a uno! Tutto da riifare per il Milan!

71' - Balotelli prova la conclusione, che per poco non diventa un assit per Muntari! Posizione irregolare però quella del ghanese.

68' - Petkovic si gioca la carta Floccari. Due punte di peso. Fuori Perea.

66' - Muntari spazza male l'area, ma Onazi calcia malissimo dal limite!

64' - Protesta plateale di Balotelli e giallo anche per lui.

62' - Fioccano adesso i provvedimenti disciplinari. Tocca a Cana.

60' - Angolo insidioso di Candreva, salva addirittura Balotelli.

57' - Tackle violento di Montolivo e giallo sacrosanto. Poco dopo anche De Sciglio sul taccuino di Damato.

54' - GOOOOLLLLLL!!!!Kakà!!!! Da fuoriclasse! Destro a giro sul secondo palo! Trova l'angolo! Milan in vantaggio!

52' - Kakà va via e crossa basso, ma Cana chiude ancora bene.

51' - Palla gol colossale per la Lazio! Klose sbaglia l'aggancio a tu per tu con Gabriel!

50' - Continuano, convinti, gli applausi per De Jong. Non benissimo invece Abate che, sotto pressione, tende spesso all'errore.

46' - Eccola la prima sorpresa. Fuori Hernanes dentro Onazi. Petkovic toglie tecnica e aggiunge muscoli.

Intanto tutto facile per la Juve a Torino. Bianconeri in vantaggio 2-0 sul Catania, grazie ai gol di Vidal e Pirlo. Nell'altro big match di giornata, Fiorentina sotto al Franchi contro il Napoli di Benitez. Apre Callejon, pareggia Rossi, nuovo vantaggio partenopeo siglato da Mertens. Sfida aperta.

Buon Milan, poca Lazio. Venti minuti di fuoco dei rossoneri, vicini al vantaggio con Kakà e pericolosi da lontano con Balotelli. Buon giro palla, gran cerniera di centrocampo guidata da De Jong. Sicurezza difensiva. A metà primo tempo scende il ritmo e la Lazio respira. Biancocelesti rinunciatari. Solidi nella coppia Ciani-Cana, ma nulli in fase offensiva. Inoperoso Gabriel, disinnescato Klose. A metà partita punteggio bloccato a San Siro. Zero a zero.

45' + 1' - Sull'innocuo cross di Balotelli, Damato manda tutti negli spogliatoi.

44' - Perea non trova Klose! Pochissima Lazio in questa prima frazione.

40' - Chiede scusa Kakà! Il brasiliano accelera e calcia, ma Birsa era tutto solo! Egoista nell'occasione.

39' - Sbaglia l'apertura Muntari, dopo un tacco meraviglioso di Kakà! Poi Montolivo scalda i pugni di Marchetti.

34' - Radu colpisce Birsa in ritardo e arriva, anche per lui, il cartellino.

32' - E all'ennesimo fallo arriva il giallo per Muntari.

30' - Contatto duro Cana-Balotelli! Il difensore biancoceleste allarga il braccio per proteggere il pallone! Damato, lontano, non sanziona nulla.

28' - Fallo, duro, di Muntari su Hernanes. Fuori dalla partita finora il profeta. Pesano le voci di mercato e d'addio.

24' - Montolivo prova a calciare, ma senza rincorsa e da distanza siderale non può certo impensierire la retroguardia laziale.

20' - Candreva prova a scuotere i suoi e guadagna una buona punizione sulla trequarti, ma nulla di fatto.

18' - Kakà!!! Fuori di niente! Muntari finta il tiro e premia l'inserimento del brasiliano, che incrocia ma sibila soltanto il palo lontano!

14' - Lampo di Kakà!! Si accende San Siro! Punta Ciani e calcia, ma non trova la porta!

10' - Petkovic chiede ai suoi di alzare il baricentro. Lazio troppo schiacciata in questo avvio.

7' - Destro a giro di Kakà, ma troppo centrale. Presa sicura di Marchetti.

5' - Grande occasione per il Milan! Contatto Cavanda-Balotelli, la palla passa, ma Muntari tenta l'acrobazia e sfiora soltanto il pallone! Inizio veemente dei padroni di casa.

2' - Balotelli! Si presenta col destro da fuori a San Siro! Marchetti si allunga e ci arriva!

20.46 - I ventidue sono al centro del campo. Balotelli e Hernanes, sono loro gli osservati speciali. Il ribelle Mario e il brasiliano che par pronto a lasciare la casacca biancoceleste.

20.43 - Squadre nel tunnel pronte, all'ingresso in campo.

20.35 - Interessante porre la lente d'ingrandimento sulla retroguardia rossonera. Importante aver un De Sciglio pienamente recuperato. Constant ha faticato col Parma e Allegri ha optato per l'azzurro. In mezzo test per Zaccardo. Con Silvestre e Bonera out, Mexes squalificato, poca scelta per Allegri.

20.30 - Arrivano le formazioni ufficiali. In casa Milan confermate le indiscrezioni della vigilia. Dal primo minuto Kakà e Birsa a supporto di Balotelli. In panchina Matri e Robinho. Al centro della difesa Zaccardo. Petkovic si affida a Klose. In regia Ledesma.

Benvenuti alla diretta scritta di Milan – Lazio (20.45), incontro valido per la decima giornata di Serie A. Due squadre con problemi ricorrenti, due allenatori spesso sotto accusa. Tre punti fondamentali per rinfarcire una classifica avara di soddisfazioni, rispetto alle attese di inizio anno.

Il Milan di Allegri cerca il rilancio dopo la sconfitta, con polemiche, di Parma. La doppietta di Parolo, con il terzo gol a tempo scaduto, ha gettato all'inferno il diavolo, che ha protestato per due rigori non assegnati, ma soprattutto per il punto di battuta da cui è stato calciato il piazzato decisivo. Problemi con la terna, ma non solo. La difesa, come spesso accade, ha fatto acqua, e Balotelli, per la prima volta, è stato sostituito anzitempo.

Le note liete sono giunte da Matri e Kakà. L'ex bianconero si è sbloccato, rilanciando le ambizioni rossonere. Grazie a lui il Milan ha recuperato dallo 0-2, prima della beffa finale. Il brasiliano ha lanciato altri segnali dopo gli squilli di Champions. Non ha ancora i novanta minuti, ma appare in netto progresso.

Dopo l'ottimo sensazione lasciata a San Siro contro il Barcellona, il Milan è nuovamente crollato all'esame con la Serie A. Come se di fronte a un palcoscenico meno prestigioso, a una platea meno esigente, la squadra spegnesse l'interruttore della concentrazione, per adagiarsi su allori di scarso valore. La grinta e la fame mostrata innanzi a Messi e Iniesta è scomparsa al cospetto di Cassano e Gargano.

Milan - Lazio, quindi. Tecnici già in partita davanti ai microfoni. In conferenza stampa Allegri ha ribadito come sia normale mettere in discussione il suo ruolo, alla luce delle difficoltà della squadra, lontanissima in classifica, mentre Petkovic è tornato sull'argomento arbitri, allontanando le minacce di possibili favoritismi verso i padroni di casa, dopo le proteste nel post gara del Tardini, con tanto di video sul sito ufficiale.

La Lazio di Petkovic ha ritrovato la vittoria nell'ultimo turno a spese del Cagliari. Dopo un primo tempo abulico, decisivo l'ingresso di Klose. I biancocelesti sono riusciti così a scacciare i fantasmi di un inizio complesso. L'assenza di Mauri implicato nel calcio-scommesse, il caso Hernanes, pronto a partire, un mercato inadeguato.

A brillare è stato come sempre Candreva, unico all'altezza in un undici in cerca d'identità. Punto fermo nelle tempeste di inizio stagione. Si riparte da lui e dal bomber tedesco, in attesa del giusto assetto. Il centrocampo di qualità, formato da Biglia e Ledesma non ha convinto. Petkovic si è così affidato a un regista, affiancato dalla fisicità di Onazi. La giusta quantità abbinata alla qualità. Squadra più quadrata e maggiori certezze.

Dopo il pessimo pari in Europa era necessaria la svolta. Lo zero a zero di Cipro con l'Apollon, con conseguenti voci sulle possibili dimissioni di Petkovic, aveva surriscaldato l'ambiente. La pacatezza, non certo priva di carattere, del tecnico ha contribuito a compattare l'ambiente. L'aquila è ripartita dall'Olimpico, consapevole di non poter più sbagliare. E Milan – Lazio è già punto di non ritorno.

Non l'unico intreccio interessante di questa giornata Milan – Lazio. Al Franchi di Firenze altro big match tra la viola di Montella, luccicante in Europa e convincente in campionato e il Napoli di Benitez, che tenta di inseguire la feroce Roma di Garcia. Sulla carta turno favorevole alla Juventus, che dopo la buona prova col Genoa, ospita il Catania. I giallorossi, di scena giovedì, ospitano invece il Chievo di Sannino, a rischio esonero.

Intanto nell'anticipo Bergamo si è confermata trasferta difficile per l'Inter di Mazzarri. Non sono andati oltre il pari i nerazzurri, in vantaggio con Alvarez, ma prontamente ripresi da Denis.