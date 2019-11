Il Genoa batte il Parma 1-0, decide Gilardino

Sfida tra Genoa e Parma a Marassi, con due squadre a caccia di punti salvezza. Gasperini lascia il tridente con Fetfatzidis preferito a Centurion. Donadoni sostituisce lo squalificato Lucarelli con Benalouane al centro della difesa gialloblu, ancora orfana di Gabriel Paletta. In attacco spazio a Palladino, con Amauri relegato in panchina.

Pronti via e il Genoa ha subito una colossale palla gol: Fetfatzidis entra in area e salta netto Benalouane che lo tocca, e l'arbitro Russo assegna il rigore al grifone. Dal dischetto calcia Gilardino, ma Mirante respinge e si rimane sullo 0-0. Contraccolpo psicologico sui rossoblu che iniziano a soffrire il Parma che comincia a giocare con maggior fluidità, e al minuto diciotto i gialloblu costruiscono la prima occasione da rete con Palladino che sfiora il pallo con un tiro da fuori area. Al minuto 21' tegola Genoa. Si fa male Vrsaijko che viene sostituito da Ricardo Centurion. Gli ospiti continuano a fare la gara e collezionano altre due buone palle gol. Prima ci prova poi Mesbah, e poco più tardi Marco Parolo, che spreca a tu per tu con Perin. La prima frazione di gioco si conclude con uno scialbo 0-0.

Nella ripresa però il Genoa parte con un piglio diverso, desideroso di far risultato, e al minuto 47', il grifone sciupa subito una buona occasione con Antonelli. il Parma fatica ad uscire e il Genoa passa. Azione di Centurion che scarica su Biondini, il quale mette un pallone in mezzo, dove sbuca Gilardino, che di testa batte Mirante e porta i rossoblu in vantaggio. Gli emiliani si svegliano e tre minuti più tardi trovano la via della rete con Mesbah, ma il gol viene annullato per presunto fuorigioco dell'esterno algerino. Donadoni prova a scuotere i suoi inserendo Biabiany e Sansone, e richiamando Palladino e Rosi. Biabiany prova a scardinare la difesa rossoblu con la sua velocità ma il Genoa tiene bene il confronto e riparte in contropiede con Centurion e Bertolacci.

Altro cambio nel Parma con Donadoni che manda in campo Amauri, al posto di un evanescente Valdes. Proprio il brasiliano prova il gol impossibile con una rovesciata su una gran palla di Cassano. Il Parma molla e l'ultima chance capita sui piedi di Kucka che prova a battere con un diagonale Mirante, che però blocca. Termina così il match del Ferraris con il Genoa che bissa la vittoria interna del Chievo, e abbandona la zona calda della classifica. Continua invece a stentare il Parma lontano dal Tardini, subendo la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Verona. Genoa ora atteso Domenica pomeriggio a Roma contro la Lazio, mentre il Parma ospiterà al Tardini la Juventus di Antonio Conte.