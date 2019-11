Diretta Livorno - Torino, segui il live della partita di Serie A

22.47 Bella partita, molto elettrizzante e sempre aperta. Il Toro nei primi 8' segna 2 gol poi viene rimontato e nel secondo tempo vine , clamorosamente, superato e alla fine per un rigore Cerci rimette le cose apposto. Deluse entrambe le squadre, contenti gli amanti del calcio. La squadra di Ventura deve rivedere molte cose, tanta confusione molti errori, una squadra che in 8' minuti segna due goal non può farsi rimontare così. La squadra di Nicola è molto grintosa ma ha molti limiti.

22.37 Partita finita!

90'+3 Nulla di fatto sulla punizone

90'+3 Vives fa un fa llo e viene ammunito, posizione pericolosa per il Livorno.

90' Tre i minuti di recupero.

86' GGGGGGGGOOOOOOOLLLLLL ! Cerci non sbaglia dal dischett o!

85' Rigore per il Toro!!!! Mano di Rinaudo.

84' Esce D'Ambrosio entra Pasquale.

81' Cerci batte l'angolo, disturbato dai laser, la palla arriva a Barreto, che pro va il tiro ma Bardi si supera in una "paratona".

79' Entra Meggiorini fuori Gazzi, ritorno al 4-2-4

78' Cerci tira sulla bariera.

77' Punizione per il Toro da una punizione molto invitante, dal limite del area.

70' Immobile ne approfitta di un errore della retroguardia labronica e prova il tiro, palla a fin di palo.

67' Palo del Toro! Triangolazione tra Immobile, Barreto, D'Ambrosio, il terzino granatta tovatosi a tu per tu con Bardi prova l'esterno e la palla finisce in palo.

65' Emeghara servito, a tu per tu con Padelli, prova il t iro ma Padelli para .

63' GGGGGGGOOOOOOOLLLLLLL! Emerson pa rte dalla difesa si beve tutto il Toro, che dorme, e dalla distanza tir a una sassata che si infila alle spalle di Padelli, un TORO CHE DORME!

60' Ammunito Cerci per fallo i n attaco, poi Ceccherini d a una manata in testa a Cerci, ma non se ne accorge n essuno, nemmeno lo stesso Cerci.

57' D' Ambrosio sfrut ta un rimpallo fortunato, in area di rigore tenta il cross ma viene subito chiuso.

56' Gazzi fa un passagio filtrante verso l'area di rigore, taglia Immobile, il centroavanti granata si allunga troppo la palla e viene fermato.

54' Immobile parte in mezzo a due in area di rigore cade, ammun ito per simulazione.

53' Ceccherini fa un cross in mezzo ma non ci sono maglie amaranto e Glik spazza

50' Biagianti a terra, gioco fermo. Il centrocampista livornese è stato s ostituito da Rianudo . Biagianti s embra aver accusato un problema muscolare.

45' Iniziato il secondo tempo!

21.47 Entra Barreto , esce El Kaddouri

21.46 Si sclada, intensamente, Barreto per il Toro mentre per per il Livorno Duncun.

21.35 Bella partita! Parte a razzo il Toro che in 10' segna 2 goal, ma la squadra di Ventura clamorosamente si spegne e per il resto del primo tempo, tranne qualche timida ripartenza granata, il Livorno domina e i granata stanno a guardare, Padelli difende benissimo la porta ma subisce comunque due goal che permetto di tenere il Livorno in partita.

21.33 Finito il primo tempo Livorno 2-2 Torino.

45'+1 Angolo per il Livorno . Moretti spazza un sciabolata di Sc hiatarella.

45' 1' di recupero.

40' Emeghara parte in contropiede, ma l'attacnte amaranto casca e chiede il fall o, ma viene ammunito per simulaz ione.

38' CHE ANGOLO DI CERCI! Direttamente dal corner il fantasista gr anata, calcia in port a Bardi si supera.

37' Bellomo pennela una palla per Glik che ci arr iva di testa ma Bardi si supera e mette in angolo.

33' GGGGGGGOOOOOOOOLLLLLL ! Schiatarella mette in mezzo, Paulinho fa il velo e ci arriva Greco che la insacca.

27' Dal goal di Glik il Toro è nella sua metà ca mpo, è il Livorno a fare il gioco, per il Toro qualche riparten za.

26' Paulinho a tu p er tu con Padelli , il porti ere granata esce e la para, Paulinho ritenta ma Glik spazza.

24' GOOOOOOOOOOOLLLLLLL! Schiatarella mette in mezzo, nella difesa granata nessuno ci arriva e Paulinho la mette dentro.

22' Brutto fallo di Greco su Bellomo, in centrocampo, il centr ocampista amaranto viene ammunito.

20' Nuovo cross di Schiatarella per Paulinho , Glik non ci arriv a ma l'attac ante livornese si e centra anche la porta, ma Padelli si supera!

20' Nulla di fatto sul calcio d'angolo.

19' Schiatarella tira dalla distanza, Gazzi ci mette il pie de, palla di poco fuori, angolo per il Livorno.

17' Schiatarella met te in mezzo per Paulinho , Glik è in rita rdo e l'attacante amaranto ci arriva di testa, palla di poco a lato.

16' Nulla di fatto sugli sviluppi della punizione.

15' Paulinho in velocità ma Glik lo ferma con un fallo e viene ammunito! Posizione interessante, il Livorno potrebbe provare il cross al centro.

10' Partita molto bella! Il Livorno reagisce subito, su calcio d'angolo Emeghara tutto solo davanti alla porta la colpisce di spalla e la butta di poco alta.

7' GGGGGGGGGGGOOOOOOOLLLLLLLL! Cerci si guadagna un angolo con la sua velocità, lui stesso si impegna a batt ere il corner, penella un palla per Glik e il capitano granata gonfia la rete. 0-2

4' GGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLL Cerci brucia Gemiti in fascia met te in mezzo e Immobile non sbaglia! Livorno 0-1 Torino!

3' Ritmo alto! D' Ambrosio mette in mezzo V ives non ci arriva, dalle retrovie arr iva Cerci ma il Livorno spazza!

0' Livorno subito in attaco con Luci palla in mezzo, ma i granata spazzano!

0' Partiti!

20.45 Partirà la squadra di Ventura

20.43 Le squadre stanno scendendo in campo.

20.42 Tutto pronto al "Picchi" di Livorno, tanti gli spettatori.

Livorno-Torino, le formazioni ufficiali del match.

Nicola, non può schierare Siligardi per squalifica e l'ex Belinghieri per infortunio, ecco gli 11 anti-Toro:

Livorno (3-5-2): Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Gemiti, Greco, Biagianti, Luci, Schiattarella; Paulinho, Emeghara. A disposizione: Anania, Aldegani, Piccini, Lambrughi, Mbaye, Benassi, Borja Hernandez, Biasci, Valentini, Duncan, Rinaudo. Allenatore: Nicola.

Ventura ritrova Immobile dopo la squalifica e decide di schierarlo subito in campo insieme a Cerci:

Torino (3-5-2): Padelli; Darmian, Glik, Moretti; D'Ambrosio, Gazzi, Vives, Bellomo, El Kaddouri; Cerci, Immobile. A disposizione: Gomis, Berni, Barreto, Masiello, Maksimovic, Pasquale, Scaglia, Meggiorini. Allenatore: Ventura.

Sono 14 i precedenti fra Livorno e Torino giocati in Toscana nella massima serie e il bilancio è a favore dei granata che si sono imposti 5 volte contro le 2 vittorie dei padroni di casa e con 7 gare terminate in parità, se gurdano i precedente assoluti fra le due formazioni la musica non cambia: 18 vittorie dei granata contro 8 centri dei livornesi e 10 pareggi. Gli amaranto vengono da quattro sconfitte di fila in campionato - i toscani non ne perdono cinque consecutive dall'ottobre del 2007. Il Toro invece non vince in campionato da cinque giornate (due sconfitte) e ha già pareggiato quattro partite (nessuna squadra ha diviso la posta più volte). Nelle ultime cinque trasferte di campionato, i granata non hanno mai ottenuto lo stesso risultato per due volte di filaNessuna squadra ha perso più punti di granata da situazioni di vantaggio in questo campionato.

Ecco i granata convocati per la partita che si giocherà in Toscana:

Barreto, Bellomo, Berni, Cerci, D'Ambrosio, Darmian, El Kaddouri, Gazzi, Glik, Gomis, Immobile, Maksimovic, Masiello, Meggiorini, Moretti, Padelli, Pasquale, Scaglia, Vives.

Ecco i convocati di mister Nicola:

Portieri: Aldegani, Anania, Bardi Difensori: Piccini, Lambrughi, Gemiti, Emerson, Valentini, Mbaye, Coda, Rinaudo, Ceccherini Centrocampisti: Luci, Greco, Schiattarella, Duncan, Benassi, Biagianti Attaccanti: Biasci, Paulinho, Emeghara, Borja

I granata arrivano alla sfida decimati tra squalifiche e infortuni, in piena emergenza, Ventura ha le scelte decimate.

Il tecnico granata, ieri è andato in conferenza stampa ed ha ribadito la situazione di emergenza della squadra:

La squadra di Nicola è in netta crisi, viene da 4 sconfitte consecutive ed è in piena emergenza punti, con Siligardi squalificato. Nicola rilascia le segenti dichiarazione pre-partita: "I ragazzi dovranno dimostrare tutto il loro coraggio e tutto il loro vigore. La classifica parla chiaro, noi abbiamo pochi punti e abbiamo una gran voglia di interrompere questa serie negativa".A me piace giocare spessoPosso affermare che mi fa piacere scendere in campo pochi giorni dopo la gara di Bologna, cercheremo di rifarci giocando una buona prestazione. Dovremo fare una gara gagliarda cercando di costruire il più possibile. La squadra in campo è sempre ordinata, abbiamo i numeri giusti per essere anche più aggressivi. Dovremo giocare senza troppi timori, con più sfrontatezza e in velocità. Come sempre ce la metteremo tutta, faremo di tutto e di più per ottenere un bel risultato. Ripeto, dobbiamo migliorare la nostra aggressività, sempre con la giusta cultura del lavoro e senza mollare mai".Loro sono una bella squadra che costruisce gioco sin dalla fase difensiva. Dovremo stare attenti per tutti e novanta i minuti - ha sottolineato l'allenatore del Livorno - Sono sicuro che avremo l'aiuto del nostro pubblico che ci sosterrà con passione ed amore come ha fatto anche dopo la sconfitta in Emilia".

Ecco il video del ultimo precedente tra Livorno e Torino, siglato Meggiorini. Era il primo Maggio e il Toro un mese dopo è stato promosso nella massima serie: