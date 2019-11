Diretta Parma - Juventus in Serie A

La nostra diretta di Parma - Juventus termina qui. Grazie per aver seguito l'anticipo di Serie A insieme a noi di Vavel (@VAVEL_Italia) e a Serena Perfetto (@sereperfetto).

Gli uomini di Conte riescono a vincere a Parma dopo aver fallito per due stagioni di fila. Partita dura, sbloccata da una giocata del ritrovato Quagliarella e dalla freddezza del giovane Pogba. La Juventus incassa la terza vittoria di fila ed e' tornata se stessa dopo lo sbandamento di Firenze. Cinismo, volonta' e classe hanno fatto la differenza in una partita che sembrava stregata. Terza gara senza subire goal. Per il Parma, che non ha impensierito Buffon se non in qualche occasione dei singoli, la recriminazione di non essere riusciti a mantenere il risultato in pareggio. Seconda sconfitta di fila per Donadoni.

93': Finisce qui Parma - Juventus. Gli ospiti espugnano con sofferenza il Tardini e anche Marotta in tribuna esulta per i tre punti.

92': Conte non riesce a star fermo in panchina, richiama i suoi all'attenzione.

90': Finisce il tempo regolamentare, per Celi saranno tre i minuti di recupero.

88': Buffon esce su Amauri, pericolo sventato dal numero uno bianconero.

88': Ultimi minuti di sofferenza per la Juventus, che subisce la pressione dei gialloblu in cerca del pareggio.

87': Ultima sostituzione per i padroni di casa. Entra Obi, esce Marchionni.

86': Azione del Parma, ma Amauri prima di effettuare il tiro tocca la palla con la mano.

85': Mancano cinque minuti alla fine della gara. Conte si agita in panchina, alla Juve servono i tre punti per mettere pressione alla capolista Roma.

84': Corner per la Juventus, numero tre per i bianconeri. Nulla da fare per la squadra di Conte.

82': Altro cambio per Donadoni. Esce Gargano ed entra Sansone.

80': Ammonizione per il numero 14 della Juve, Fernando Llorente.

79': OCCASIONE per il Parma, con giocata di Cassano, traversone in mezzo ma Chiellini anticipa Amauri.

76': Azione bellissima della Juve, che sfrutta l'entrata di Quagliarella dopo neanche trenta secondi. Azione del napoletano che tira da fuori ma colpisce la traversa. Sulla respinta, il francese Pogba si fa trovare pronto e non sbaglia battendo Mirante.

76': GOOOOOL!!!!!! La Juventus in rete con Paul Pogba!

75': A quindici minuti dalla fine, doppio cambio per Conte: entra Llorente al posto di Giovinco, mentre Tevez lascia spazio a Quagliarella. Non cambia nulla dal punto vista tattico.

74': Juve piu' tonica e pericolosa dopo l'entrata di Pirlo, mentre il Parma continua ad agire di contropiede.

72': OCCASIONE per il Parma, che sfrutta un contropiede ma il tiro di Parolo dai 25 metri si spegne sul fondo senza sorprendere Buffon.

71': Altro fallo di Amauri su Chiellini.

67': OCCASIONE per la Juve. Azione di destra di Padoin, che trova Tevez in area. Mirante e' sulla traiettoria dell'Apache che nega il goal del vantaggio.

66': Sostituzione anche per Donadoni, che richiama Mendes e fa entrare Felipe, dato per titolare fino a pochi minuti prima del fischio di inizio.

64': Altro corner per i gialloblu. Stavolta a bloccare l'azione dei padroni di casa e' Arturo Vidal.

62': Altro cartellino giallo per il Parma. Gobbi finisce sul taccuino di Celi per fallo su Vidal.

61': Conte gioca la carta Pirlo, inizialmente risparmiato in vista della partita di Coppa fra tre giorni. Esce Claudio Marchisio.

60': Fuorigioco di Tevez, azione in attacco che si spegne per la Juventus.

58': Anche Quagliarella si alza dalla panchina per riscaldarsi.

55': Si riscaldano Llorente e Pirlo sulla panchina bianconera.

53': Ammonito Giovinco tra le fila della Juventus per proteste eccessive.

52': OCCASIONE per il Parma. Contropiede di Babiany, che tiene palla per tutto il campo, dopo averla rubata a Chiellini, passa a Amauri che non centra la porta.

50': Ammonito Padoin.

48': Fischia finalmente l'arbitro, ma il tiro della formica atomica viene deviato dalla difesa.

47': Un altro fallo su Giovinco, da parte di Lucarelli, ma stavolta Celi concede la punizione al limite dell'area. Sul pallone Vidal e Giovinco. Celi ha problemi a sistemare la difesa, un po' di confusione in area tra i giocatori del Parma.

46': OCCASIONE per la Juventus che va subito in avanti dopo pochi secondi: Asamoah trova il muro di Biabany prima di colpire in porta. Corner per i bianconeri.

46': Si riparte, nessuna sostituzione.

Intervallo: Primo tempo poco brillante da parte delle due squadre. Molto possesso palla, qualche giocata, ma nessuna grossa occasione. Il Parma sta facendo una buona partita, non aspetta ma si propone spesso soprattutto con Biabany. Cassano piuttosto spento, mentre Amauri lotta su ogni pallone. Per la squadra di Conte, male Padoin, piuttosto impreciso. Poco incisivo Pogba, mentre la coppia di attacco Tevez-Giovinco ha mostrato feeling, ma per ora con poche occasioni per sfondare la porta dei padroni di casa e sbloccare il risultato. Vidal il migliore tra i bianconeri.

45': Celi fischia la fine del primo tempo di Parma - Juventus.

44': Ammonizione anche per Claudio Marchisio, dopo un fallo a meta' campo su Biabany.

42': Mancano pochi minuti prima dell'intervallo. La Juventus con maggior possesso di palla, ma il Parma ha avuto qualche occasione in piu'.

40': Altro corner per il Parma, dopo che Vidal blocca un'azione al limite dell'area bianconera.

37': Primo calcio d'angolo della partita in favore dei gialloblu per deviazione di Chiellini.

34': Primo cartellino della gara per il Parma. Celi ammonisce Pedro Mendes per un fallo di mano.

33': OCCASIONE per la Juve! Arturo Vidal tira di destro su passaggio di Tevez. Il tiro finisce alla destra di Mirante.

32': Per il Parma ci prova Massimo Gobbi, ma tira alto sopra la traversa di Buffon.

30': Siamo arrivati alla mezzora del primo tempo: poche occasioni limpide da ambo le parti, le squadre giocano e si studiano ma per ora senza impressionare.

27': Ancora un tiro da fuori per la squadra di Conte. Ma l'azione di Chiellini si spende sul fondo.

25': Ci prova Vidal da fuori ma Mirante e' attento.

24': Possesso palla della Juventus, ma i giocatori bianconeri non riescono a costruire un'azione per arrivare in area.

22': Altro fallo della difesa juventina. Stavolta e' Andrea Barzagli a lasciare il Parma in zona attacco.

19': Fallo di Ogbonna su Amauri, punizione per il Parma. Cassano trova Gobbi in area. Ma il compagno di squadra e' in fuorigioco.

18': Dopo una partenza di marca gialloblu, ora la Juventus sembra essere aver preso il controllo della gara.

15': Bella azione della Juventus. Tevez scambia con Giovinco ma il tiro di sinistro dell'Apache trova il numero 1 del Parma. Parata facile.

13': Fallo di Amauri su Vidal: il numero 11 del Parma si scusa con il cileno.

10': Clamorosa OCCASIONE per il Parma: Amauri trova Gobbi in area: la palla arriva sotto la porta di Buffon e passa tutta l'area per quello che pare un assist piu' che un tiro. Chiellini segue l'azione ma non sfiora, evitando l'autogoal.

9': Asamoah si fa vedere per la Juve, ma il suo cross non trova Giovinco.

7': Un'azione partita dal centrocampo, con finta di Biabany che sorprende Chiellini, ma non c'e' nessuno in maglia bianca ad intercettare la palla.

6' : Amauri ci prova da fuori, ma il tiro e' troppo debole e il numero 1 bianconero para facile.

3': Primi minuti in cui le squadre tengono palla. Parma piu' propositivo. In evidenza soprattutto Biabany, l'ex Inter. Da segnalare, un'incertezza di Ogbonna che manda dietro il pallone verso Buffon. I due non si capiscono ma nessun problema per il portiere bianconero.

1': Pronti si parte. Fischia Celi l'inizio dell'anticipo della undicesima giornata di Serie A. Juve in maglia gialla, per i padroni di casa, classica casacca bianca.

L'arbitro designato per Parma - Juventus e' Domenico Celi, che torna ad arbitrare la Juve dopo 23 turni. L'utima volta risale a Juventus - Genoa della scorsa stagione.

Antonio Conte lascia in panchina il numero 21 anche in vista della gara di martedi' contro il Real Madrid. Donadoni risponde con il 3-5-2: si affida a Biabiany dal 1' a destra e Gobbi a sinistra. Cassani, Lucarelli e Mendes compongono la linea difensiva.

JUVENTUS - 1 Buffon, 15 Barzagli, 5 Ogbonna, 3 Chiellini, 20 Padoin, 23 Vidal, 6 Pogba, 8 Marchisio, 22 Asamoah, 10 Tevez, 12 Giovinco

PARMA - 83 Mirante, 2 Cassani, 6 Lucarelli, 23 Pedro Mendes, 7 Biabany, 5 Gargano, 32 Marchionni, 16 Parolo, 18 Gobbi, 11 Amauri, 99 Cassano

17.30 Pronte le formazioni ufficiali: nell'attacco bianconero, andra' l'ex di turno Giovinco, mentre Pirlo sara' a riposo. Tornano Barzagli, Pogba e Asamoah mentre Ogbonna occupera' la posizione di difensore centrale. Per il Parma, Amauri e Cassano cercheranno di sfondare la difesa della Juve.

Benvenuti! Chi scrive e' Serena Perfetto (@sereperfetto) e insieme a Vavel Italia vi racconteremo la diretta di Parma - Juve (inizio ore 18), valida per l'undicesima giornata di Serie A.

Parma - Juventus e' una gara dal risultato apertissimo. Conte, nella conferenza pre-partita, ha ribadito le potenzialita' degli avversari, anche in virtu' di innesti molto piu' di qualita' rispetto agli anni scorsi. Sul fronte emiliano, Cassano cerchera' di dimostrare che e' ancora un giocatore su cui poter puntare, anche in vista mondiale. Le maggiori difficolta' per gli ospiti potrebbero arrivare da Biabany, Amauri e Parolo. Nella Juve, ancora in fase turn over, dopo l'esclusione di Bonucci rimasto a Torino (anche in vista del Real Madrid), Conte si affidera' a Ogbonna per la difesa mentre in attacco quasi certa la titolarita' di Tevez e l'avvio in coppia con Giovinco al posto di Llorente.

Attualmente la squadra bianconera e' seconda in classifica insieme al Napoli: nelle ultime due gare allo Juventus Stadium contro Genoa e Catania, gli uomini di Conte hanno collezionato due vittorie utili per la classifica, ma importanti soprattutto per il morale, visto che sono arrivate dopo la doppia sconfitta di Firenze e Madrid. Per Donadoni, invece, l'ultima partita in casa contro il Milan ha visto una vittoria in extremis, con il goal di Parolo al 94' seguito dalle polemiche rossonere per la presunta irregolarita' della punizione battuta dai gialloblu.

Segui la diretta Parma - Juventus.

L'ultima vittoria dei padroni di casa risale al 2011, quando a segnare fu Sebastian Giovinco (allora in maglia gialloblu) che regalo' i tre punti alla sua squdra con un tiro da fuori area. Per la Juventus, invece, il Tardini ha concesso il sapore della vittoria nel 2010, quando il 2-1 finale fu opera di Salihamidzic, seguito dal pareggio di Amoruso e l'autogoal di Castellini.

La partita tra Parma e Juventus, pur essendo importante per entrambe le squadre, dira' qualcosa in piu' soprattutto per i bianconeri. Negli ultimi due campionati, la Juventus di Conte non e' mai riuscita a vincere mentre le statistiche totali parlano di sei vittorie per gli emiliani e nove pareggi. I bianconeri sono riusciti a strappare i tre punti in cinque occasioni.