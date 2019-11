Diretta Udinese - Inter in Serie A

Da Arianna Folgosi e Vavel.it è tutto, grazie per averci seguito. Alla prossima.

L'Inter espugna il campo dell'Udinese a quasi due anni dall'ultima volta. Prova di forza degli uomini di Mazzarri che vincono e convincono annientando con un secco 0-3 la compagine friulana apparsa poco motivata soprattutto nei primi quarantacinque minuti. Decidono le reti di Palacio e Ranocchia nel primo tempo e quella di Alvarez sul finire della ripresa. Ad oggi, l'attacco dell'Inter è il più forte della stagione, dato emblematico se si pensa che gioca con una sola punta. La vittoria porta i nerazzurri a quota 22, al contro-sorpasso sulla Fiorentina per il quarto posto a pari punti con il sorprendente Verona vincente sul Cagliari. Dati negativi gli infortuni di Samuel, Jonathan e Ranocchia ancora da decifrare. L'Udinese perde in casa per la seconda volta dopo la sconfitta contro la Roma. Più dinamica nella ripresa, prova a rendersi pericolosa nel momento di calo dei nerazzurri ma non riesce a sfruttare quel poco che produce. Inter saldamente al quarto posto, Europa un pochino più lontana per i friulani.

90'+5' Non succede più nulla al Friuli. Finisce qui. Inter batte Udinese 0-3.

90'+1' GOOOL! ALVAREZ! 0-3 INTER! Contropiede perfetto, Palacio imbecca Alvarez che insacca a porta vuota.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

90' Giallo per Juan Jesus. Diffidato, salterà la prossima contro il Livorno.

88' Prova Badu con un tiro che si spegne oltre il palo di destra.

85' Sul pallone va Nico Lopez con il mancino, blocca la barriera ma il pallone è ancora per l'Udinese. Prova Ranegie di testa ma Handanovic c'è.

84' Punizione dal limite dell'area per l'Udinese. Alvarez commette fallo su Badu.

82' Occasione in contropiede per i nerazzurri. Gabriel Silva sventa tutto.

81' Ranocchia chiede il cambio a seguito di un'infortunio. Continui crampi per il difensore. Al suo posto Andreolli.

77' Inter ora leggermente allungato in campo.

76' Ammonito anche Pereira.

75' Sugli sviluppi del calcio piazzato, Danilo lascia partire un tiro verso la porta ma la conclusione è del tutto fuori misura.

74' Arriva il primo giallo della gara. A riceverlo è Ranocchia per fallo al limite dell'area su Gabriel Silva.

71' Prova di testa Palacio. Il pallone finisce sopra la traversa.

70' Guidolin effettua il suo ultimo cambio. Esce anche Muriel, al suo posto Nico Lopez.

69' Costretto ad uscire anche Jonathan. Problemi per lui. Al suo posto Pereira.

66' Prova Fernandes ma Handanovic è sulla traiettoria e para senza problemi. Troppi spazi lasciati ai friulani a centro campo.

63' Punizione per l'Udinese. Va Muriel ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

61' PALO DI GUARIN! Numero di Guarin in area di rigore che salta nettamente l'avversario e scarica con sicurezza sul primo palo. Legno pieno. Inter vicinissima al terzo gol.

59' Passaggio in orizzontale di Guarin, riesce Brkic a sventare su Palacio che non ci arriva per un soffio. Occasionissima per chiudere il match.

58' L'Udinese dovrà dunque fare a meno del suo capitano. Si complica per i padroni di casa ma occhio a Muriel.

57' Doppio cambio tra le fila dei friulani. Di Natale non riesce a proseguire. Il fantasista è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Ranegie. Entra anche Fernandes per Pereyra.

55' Corner dalla destra per l'Udinese. Va di Natale, Palacio stacca di testa e spazza l'area.

52' Ancora Inter. Questa volta Alvarez prende il tempo a Domizzi ma non arriva sul pallone. Sfera che sfila direttamente tra le braccia di Brkic.

51' Inter sulla tre quarti di destra, prova Guarin per Palacio ma il tiro non arriva all'argentino in area.

49' Molto nervoso Mazzarri in panchina che continua a dare indicazioni ai suoi.

48' Riconquista palla l'Udinese su Guarin che si addormenta in copertura. Di Natale salta Ranocchia al limite dell'area e scarica in porta di punta. Colpo di reni di Handanovic che sventa il pericolo. Occasione cercata e costruita dai friulani che provano a reagire. Gravizzima disattenzione di Guarin.

46' Al via il secondo tempo. Nessun cambio.

A tra poco per la ripresa.

45'+2' Massa fischia la fine dei primi quarantacinque minuti. Squadre negli spogliatoi. Inter meritatamente sul doppio vantaggio. Decidono Palacio e Ranocchia.

45' Saranno due i minuti di recupero.

43' Occasione per Taider! Imbeccato perfettamente lascia partire un potento destro centarale, Brkic para senza prolblemi. Egoista nell'occasione il giocatore nerazzurro.

39' Spunto interessante di Guarin che scarica in area ma non c'è nessuno. se la cava la difesa friulana.

37' Samuel non è in grado di proseguire. Primo cambio obbligato per Mazzarri. Dentro Rolando.

37' Samuel e Ranocchia non si capiscono su un pallone a campanile dal limite. Il pallone arriva a Muriel che sbaglia il tocco per Di Natale, solo in area e fa sfumare tutto. conclusione lunga oltre il palo di destra. Pericolo per i nerazzurri.

34' Prova Guarin ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

30' Uno-due micidiale degli uomini di Mazzarri. L'Udinese prova a reagire con Pereyra ma è poca cosa fino ad ora.

29' GOOOL! RANOCCHIA! RADDOPPIO PER L'INTER! Cornner battuto sul secondo palo. Pessima uscita di Brkic, arriva Ranocchia che colpisce al volo di destro di prima intenzione e la mette sul primo palo. Bellissima rete del difensore nerazzurro ma molte le colpe del portierone serbo.

28' Angolo per l'Inter che insiste in attacco.

26' La costanza dell'Inter in avanti ha pagato. Dopo alcune occasioni sprecate è arrivato il gol del momentaneo 0-1 con la perfetta torsione in area di Palacio. Nerazzurri rispondono al Verona in vantaggio contro il Cagliari.

25' GOOOL! PALACIO! INTER IN VANTAGGIO! Va Taider da calcio piazzato. Ottimo il pallone dalla destra per l'argentino che svetta di testa e insacca alle spalle di Brkic. Inter meritatamente in vantaggio al Friuli.

24' Punizione per i nerazzurri.

23' Inter costantemente in attacco.

21' Non cambia la musica. ci prova Nagatomo. Conclusione scombinata del giapponese servito benissimo da Jonathan, altra occasione sfumata.

20' Ancora Inter. Parata di Brkic. Cambiasso ruba palla a Danilo e prova a beffare il serbo con un pallonetto. Il portiere dell'Udinese si supera.

19' Occasionissima per Palacio. Bravissimo Naldo a bloccare la conclusione dell'argentino lanciato in area.

18' Cross morbido di Alvarez in area. Palacio, seguito da Cambiasso e Taider non trovano la deviazione vincente.

17' I nerazzurri sembrano controllare il gioco e attendere il momento giusto per colpire.

15' L'argentino avrebbe potuto andar via indisturbato su lancio di Guarin ma il fuorigioco è netto.

15' Palacio viene fermato in fuorigioco.

14' Prima vera occasione per i padroni di casa. Sulla conclusione deviata di Muriel Handanovic è attento e para. Pericolo per i nerazzurri. Conclusione debole da fuori ma l'Udinese c'è.

13' Ricordiamo che l'Inter ha il secondo miglior attacco del campionato pur giocando con una sola punta. La difesa invece mostra molte incertezze, vedremo se l'Udinese saprà approfittarne.

12' Guarin prova a lanciare Cambiasso ma il passaggio è troppo lungo e l'azione sfuma.

10' Ritmi ancora bassi al Friuli. L'Inter prova a farsi vedere, ad impostare ma l'udinese non si fa sorprendere e chiude gli spazi.

8' Sovrapposizione di Palacio nello spazio, Jonathan manca l'appoggio per l'argentino.

6' Prova l'Udinese a farsi vedere con Muriel che va in progressione ma è bravissimo Samuel ad interrompere l'azione. L'Inter recupera il pallone.

5' Fase di studio in questi primi minuti.

3' Sugli sviluppi, cross teso di Cambiasso dalla sinistra pericoloso ma il tiro si spegne sul fondo.

3' Ottimo avvio dei nerazzurri. Ospiti che guadagnano un calcio di punizione grazie allo spunto personale di Palacio.

1' Partiti al Friuli.

Udinese senza Basta, Maicosuel e Pinzi, squalificato.

Handanovic, grande ex della partita, stringe i denti ed è in campo titolare.

Mazzarri ripropone il 3-5-1-1. Torna ancora una volta Samuel in difesa. Riposo per Rolando nonostante la buona prova disputata nei turni precedenti. Ritroviamo Taider in dubbio alla vigilia. Escluso, come previsto, Kovacic che partirà dalla panchina. Guarin a sostegno di Palacio unica punta.

Guidolin con il 3-4-2-1 con Widmer per Lazzarri e Pereyra in posizione avanzata al fianco di Muriel. Di Natale, bestia nera dei nerazzurri, terminale offensivo.

Inter (3-5-1-1) con Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio.

Queste le formazioni ufficiali volute dai due tecnici. Udinese (3-4-2-1) con Brkic; Domizzi, Danilo, Naldo; Widmer, Allan, Badu, Gabriel Silva; Pereyra, Muriel; Di Natale.

Buon pomeriggio da Arianna Folgosi e benvenuti su Vavel.it per la diretta di Udinese-Inter.

Match da non perdere quello del Friuli. Segui la diretta Udinese-Inter su Vavel.

Mazzarri si presenta al Friuli con un uomo in più, almeno sulla carta. La novità è infatti il ritorno di capitan Zanetti tra i convocati dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano sei mesi. Difficile l'impiego dell'argentino ma il solo averlo in panchina potrebbe significare una motivazione in più per i nerazzurri. Discorso diverso per il grande ex di turno, Handanovic. Il portiere, costretto ad uscire a fine primo tempo contro l'Atalanta per una botta rimediata si è allenato a parte ma la contusione non sembra destare troppe preoccupazione e dovrebbe partire titolare. In difesa ancora out Campagnaro. Ennesima grana per Mazzarri. Possibile seconda occasione per Samuel. Rolando potrebbe lasciar spazio a Ranocchia con Juan Jesus sempre presente. In attacco l'unica certezza è Palacio. Belfodil è squalificato mentre milito ancora out per un mese. Guarin, supporterà l'argentino e Alvarez in fase offensiva. Dubbi su Kovacic date le prove deludenti. Convocato anche il giovane Puscas, classe '96, alla prima prova tra i grandi.

L'Inter arriva dal pareggio in trasferta contro un'ottima Atalanta. Il terzo consecutivo fuori casa, in questa stagione. Secondo tabù da sfatare dunque in una settimana per gli uomini dii Mazzarri. Dopo il campo ostico di Bergamo quello altrettanto difficile del Friuli. In conferenza stampa, il mister ha riconosciuto tutte le difficoltà di questo match, contro una squadra ben organizzata, che sa rinnovarsi e continuare a produrre sempre buon gioco. La vittoria della Fiorentina, nell'anticipo contro il Milan a San siro, ha consentito agli uomini di Montella di superare momentaneamente i nerazzurri al quarto posto. I tre punti oggi garantirebbero il contro-sorpasso in classifica mantenendo quel punto prezioso di vantaggio sui viola. Un' occhio anche al match del Verona impegnato in casa contro il Cagliari, a pari punti, e ulteriore contendente al quarto posto in solitario.

Qualche grana da risolvere per Guidolin. Il mister dovrà fare a meno di Maicosuel, nemmeno convocato, e di Basta che molto probabilmente non ci sarà. Lazzarri si è allenato a parte e quindi possibile l'impiego di Widmer con Pereyra in posizione avanzata. Muriel, nonostante l'indurimento al flessore dovrebbe essere della partita. Unica e solita certezza la presenza di Di Natale come terminale offensivo.

L'Udinese, reduce dalla prima vittoria esterna rimediata nel turno infarsettimanale contro il Sassuolo, ospita i nerazzurri con il morale ritrovato dopo la sconfitta immeritata subita contro la Roma nei minuti finali. Strano avvio di campionato quello degli uomini di Guidolin (5 sconfitte, 4 vittorie, 1 pareggio) che negli ultimi anni ci avevano abituato a bel gioco e a prove sempre convincenti al ritmo delle migliori. Eliminati ai preliminari di Europa League in agosto, ripongono tutte le speranze proprio nella massima serie. Una vittoria oggi garantirebbe quota 16 punti in calssifica, a più 4 dal Milan, e l'eventuale settimo posto in caso di sconfitta della Lazio impegnata in casa contro il Genoa. Al Friuli i bianconeri hanno trovato 3 delle quattro vittorie finora raggiunte.

L'ultima sfida tra le due in terra friulana risale al 6 gennaio scorso quando, con un secco 3-0, gli uomini di Guidolin asfaltarono i nerazzurri con una doppietta di Di Natale e il gol di Muriel. Da qui la lenta ma inesorabile discesa verso quel nono posto che caratterizzaerà la peggior stagione interista degli ultimi anni. Come non ricordare poi che, al ritorno a San Siro, prevalsero ancora i friulani con un ancor più perentorio 2-5.

La trasferta sul campo dell'Udinese non ha però mai rappresentato, per l'Inter, una sfida semplice. Tutt'altro. Gli ultimi quattro scontri al Friuli hanno visto alternarsi una vittoria ciascuno. E se le ultime dieci sfide in assoluto hanno visto trionfare i nerazzurri per sei volte, va detto che le quattro vittorie friulane arrivano negli ultimi cinque match giocati. E se Mancini riuscì a vincere una sola volta in trasferta, pareggiando le restanti cinque tra campionato e coppa, nella storia nerazzurra solo Mourinho riuscì nell'impresa di far sue entrambe le partite, al Friuli, della sua gestione. L'ultima, il 28 febbraio 2010 terminò con un rocambolesco 2-3. I nerazzurri, da poco guidati da Stramaccioni, espugnano Udine, per l'ultima volta, lo scorso 25 aprile 2012. Finì 1-3 grazie alla doppietta di Sneijder e al gol di Alvarez. Da allora, per le ultime due gare assolute disputate, solo Udinese.

Sarà un match interessante e dai mille risvolti anche a ragione degli anticipi, di lusso, disputati ieri. La Juventus esce vittoriosa dal match delle 18, non senza soffrire contro il Parma di Cassano, grazie al gol di Pogba. Il Napoli, in serata, annienta il Catania di De Canio grazie alla sesta rete in questa stagione di Callejon e Hamsik. Le seconde forze del campionato, dunque, mettono pressione alla Roma capolista impegnata in serata sul campo del Toro. Ci pensa poi la Fiorentina, nell'ultimo anticipo disputato, a prendersi provvisoriamente il quarto posto sprofondando il Milan di Allegri nell'abisso grazie alle reti di Vargas e Borja Valero. Chiaro dunque come sia fondamentale soprattutto per i nerazzurri trovare oggi i tre punti. Segui con Vavel la diretta Udinese-Inter.

Udinese ed Inter si affrontano, questo pomeriggio, nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'Inter di Mazzarri, in trasferta al Friuli, cerca tre punti pesantissimi che gli consentirebbero di garantirsi il quarto posto e di non perdere troppo terreno dalle prime tre. L'Udinese di mister Guidolin, storicamente avversario ostico per i nerazzurri, cerca quella vittoria casalinga che confermerebbe il ritrovato periodo di forma dopo un'inizio non proprio convincente e gli darebbe la possibilità di rimanere attaccato al treno europeo.