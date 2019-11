Notte di vera Champions, allo Juventus Stadium arriva il Real Madrid

Non siamo ai livelli della semifinale del 2003, o della finale del 1998, ma il Juventus – Real Madrid di stasera vale parecchio. Vuoi perché la classifica è quella che è – e non è un belvedere ad occhi bianconeri -, vuoi perché per la prima volta lo Juventus Stadium ospita le merengues, vuoi perché ogni volta che Juventus e Real Madrid si sfidano è sempre uno spettacolo, ma la sfida di stasera ha molto, molto fascino. Da un lato, a quota 2 punti, una Juventus che non ha raccolto quanto seminato, in virtù di due pareggi contro Copenaghen e Galatasaray; dall’altro, a quota 9, il rullo compressore del girone, il Real di Carletto Ancelotti, che non guarda in faccia a nessuno, e nonostante alcune titubanze mette in mostra i pettorali che si chiamano Ronaldo, Isco, Bale, Di Maria e Benzema, per non parlare dei tanti altri muscoli. Un gap di 7 punti che però non rispecchia la realtà: all’andata, a Madrid, la Juventus camaleontica – tornata dopo un’era alla difesa a quattro – non aveva sfigurato e, anzi, non fosse per quell’ingiusto rosso a Chiellini, avrebbe anche potuto strappare un pareggio.

Cambio di modulo - Finalmente, a Vinovo, si può di nuovo parlare di difesa-bunker: il dittico Fiorentina - Real Madrid è messo alle spalle, e dopo tre vittorie di fila contro Genoa, Catania e Parma, con 7 reti all’attivo e 0 al passivo, l’umore è alto. In una settimana importante come questa, che dopo il Real Madrid vedrà ospite il Napoli di Benitez, la concentrazione è la prerogativa numero uno. In campo però, nonostante le ottime prove di campionato, ci sarà qualche cambiamento: probabile ritorno alla difesa a quattro, con Caceres e Asamoah terzini e il duo Barzagli-Bonucci al centro – Chiellini è squalificato -; centrocampo di quelli che piacciono ai tifosi, composto da Vidal, Pirlo e Pogba, e là davanti, supportati da Marchisio finto trequartista (che domenica ha parlato della sfida), Tevez e Llorente. In alternativa si potrebbe puntare su Quagliarella, ma forse Conte opterà per giocarsi la carta dell’attaccante campano a partita in corso, sperando magari in una giocata come quella di Parma. E’ bene però ricordare come “Quaglia” sia ormai divenuto l’attaccante della provvidenza europea, dopo i gol a Copenaghen e Galatasaray, e quelli al Chelsea l’anno scorso. La speranza più grande è quella che Tevez ritrovi la via del gol – come auspicato in conferenza stampa -, che in Europa gli manca da un lontano Manchester United – Porto del 2009.

I galacticos del 2013 - Nell’undici di Ancelotti invece non ci dovrebbero essere sorprese. La qualità, come sempre, sarà tanta, e i milioni in campo saranno altrettanti. Casillas dovrebbe ritornare tra i pali, come sempre accaduto in Champions League durante questa stagione, pali che saranno coperti dalla difesa composta da Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe e Marcelo. A interdire i movimenti di Marchisio & Co. ci saranno Khedira e Illaramendi, mentre il fronte d’attacco, chiaramente il più temibile di tutto l’arsenale di Perez, vedrà Cristiano Ronaldo, Isco e Bale a supporto dell’unica punta Benzema. Un 4-2-3-1 che fa mal sperare, ma che se affrontato con la giusta dose di coraggio, può mostrare alcune lacune là dietro.

Buoni auspici - Ciò su cui farà leva il tifoso bianconero stasera sarà, forse, la storia. I precedenti tra Juventus e Real Madrid infatti ci insegnano che il fattore campo conta parecchio: a Torino infatti, le due squadre si sono affrontate 6 volte, e in 5 di esse hanno prevalso i bianconeri. Le più celebri, se di meno celebri ce ne sono, sono quelle dell’ultimo ventennio (la sfida del 1995-1996, o i tre incontri dell’ultimo decennio), che hanno visto la Juventus ottenere più di una qualificazione, spesso a suon di gol di Del Piero. L’unica vittoria dei blancos risale al lontano 1962, quando ad espugnare il Comunale di Torino ci pensò il grande Di Stefano.